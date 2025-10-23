Akıllı temizlik teknolojilerinde lider marka Roborock, Türkiye’deki yeni reklam kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Temizliği bir zorunluluk olmaktan çıkarıp yaşam kalitesini artıran bir deneyim olarak konumlandıran marka, “Yorulmaya Gerek Yok” sloganıyla başlattığı kampanyayla viral oldu.

Roborock “Yorulmaya Gerek Yok” Diyor

Roborock, “Yorulmaya Gerek Yok” kampanyasıyla modern yaşam temposuna farklı bir bakış açısı getiriyor. “Temizliği abartmaya gerek yok, Roborock varken yorulmaya gerek yok.” mesajıyla öne çıkan kampanya, enerjisi, mizahı ve akılda kalan jingle’ı ile televizyon, dijital ve sosyal mecralarda milyonlara ulaştı.

Kampanya, insanların yaşam enerjisini ev işlerine değil, kendilerine ayırabildiği bir dünya fikri üzerine kurulu. Reklam filminde, modern şehir yaşamının temposu içinde temizlikle mücadele eden kullanıcılara mizahi bir dille yaklaşılırken, Roborock’un yenilikçi çözümleriyle nasıl “nefes aldıkları” vurgulanıyor.

Roborock‘un Türkiye pazarındaki gelişmiş ürün yelpazesi de kampanyanın merkezinde yer alıyor. Akıllı haritalama sistemi ve ıslak/kuru temizleme özellikleriyle Saros Serisi Robot Süpürgeler, evin her köşesinde kusursuz temizlik sunuyor. Bu serideki Saros 10 modeli, geri çekilebilir LDS ve süper ince 7,98 cm gövdesiyle temizlik menzilini genişletiyor. 22.000Pa emiş gücü ve dolaşıklık önleyici sistemi temizlik verimliliğini artırıyor.

Kampanyada öne çıkan bir diğer ürün olan F25 Ace Serisi Islak & Kuru Süpürgeler, hepsi bir arada tasarımıyla hem kuru hem de ıslak temizlik yapabiliyor. %99,99 bakteri giderme oranıyla süpürme ve paspaslama işlevlerini birleştiren seri, özellikle yoğun tempolu aileler için pratiklik sağlıyor.

Kablo karmaşasına son veren H60 Hub Ultra Kablosuz Süpürge ise hafif ve ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Çok yönlü bir temizlik istasyonu olan cihaz, tek tuşla toz giderme özelliğiyle alerjileri engelliyor ve dakikada 7 bin 200 halı vuruşu yaparak halıları derinlemesine temizliyor.

Roborock Jingle’ı Sosyal Medyada Viral Oldu

Kampanyanın en çok konuşulan yönlerinden biri de jingle’ı oldu. Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen “Yorulmaya Gerek Yok, Roborock!” jingle’ı, markanın teknolojiyle mutluluğu buluşturan felsefesini destekliyor. Outdoor ve dijital platformlarda yayınlanan içerikler de “Roborock’la temizlik kolay, hayat keyifli.” mesajını güçlendiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Roborock'un yeni reklam kampanyası ve jingle'ı başarılı olmuş mu?