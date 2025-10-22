Samsung, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Galaxy XR, şirketin artırılmış gerçeklik (AR) ekosistemindeki ilk tam kapsamlı ürünü olarak tanıtıldı. Cihaz, Android XR işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Google Play Store’daki tüm uygulamaları destekliyor. Bu sayede kullanıcılar YouTube, Netflix ve HBO gibi servisleri doğrudan cihaz üzerinden çalıştırabiliyor.

Galaxy XR, donanım tarafında Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciyle geliyor. Bu çip, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş. Görüntüleme biriminde Micro-OLED ekranlar kullanılıyor. Her göz için 3.552 × 3.840 piksel çözünürlük sunan bu paneller, 90 Hz yenileme hızıyla çalışıyor. Cihaz, HDR10 ve HLG video formatlarını destekliyor.

Kamera sisteminde 6.5 MP çözünürlüklü 3D kamera yer alıyor. 18 mm odak uzaklığı ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip bu sistem, 3D fotoğraf ve video çekimini mümkün kılıyor. Takip ve sensör tarafında 2 ana kamera, 6 dışa bakan takip kamerası, 4 göz izleme kamerası, bir derinlik sensörü ve 5 ataletsel ölçüm birimi bulunuyor. Bu yapı, cihazın hem çevre hem de kullanıcı hareketlerini konumlandırmasını sağlıyor.

Güvenlik için iris tanıma sistemi kullanılıyor. Ses sistemi, iki adet 2 yollu hoparlör ve 6 mikrofonlu diziyle desteklenmiş. Dolby Atmos spatial audio desteği de mevcut. Giriş yöntemleri arasında el hareketleri, göz takibi ve ses komutları yer alıyor. 545 gramlık ağırlığı, cihazın taşınabilirlik açısından rakiplerine kıyasla daha düşük bir değer sunduğunu gösteriyor.

Galaxy XR, yaklaşık 2 saat genel kullanım ve 2.5 saat video oynatma süresine sahip. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 standartları bulunuyor. Kontrolcüler ayrı olarak 249,99 dolara satılıyor. Cihaz, Ekim 2025 itibarıyla ABD ve Kore’de 1.799 dolar fiyatla satışa çıktı. Bu fiyat, Apple Vision Pro’nun yarısı seviyesinde konumlandırılmış durumda.

Samsung, cihazla birlikte “Explorer Paketi” adını verdiği bir üyelik sistemi sunuyor. Bu paket; üç ay boyunca aylık 1 dolar karşılığında Google AI Pro, Google Play Pass, YouTube Premium, YouTube TV ve NBA League Pass erişimini içeriyor. Ayrıca Warby Parker ve Gentle Monster ortaklığıyla geliştirilen yeni akıllı gözlüklerin de Android XR platformunu desteklemesi planlanıyor.

