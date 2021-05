Vestel, Plus X Awards’a damga vurdu: Vestel’e 65 ödül!

GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun dünyasını değiştiren Rockstar yapımı serinin yeni oyunu ne yazık ki bu yıl da gelmeyecek gibi gözüküyor. Zira Rockstar firmasının asıl sahibi olan Take Two, yeni bir finansal rapor yayımladı. Hissedarlara paylaşılan bu rapor ile birlikte firmanın bu yıl çıkarmayı planladığı oyunlar da ortaya çıktı. İsim olarak belirlenmese de firma 2021 içerisinde iki yeni “devam oyunu” çıkaracak. Ancak bu iki oyundan biri ne yazık ki GTA 6 değil.

GTA 6 bu yılda çıkmayacak!

Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri kuşkusuz GTA serileri. Rockstar yapımı oyunlar, piyasada var oldukları zaman dilimlerinde oldukça beğeni toplamayı başardılar. 15 oyundan oluşan seri, oyun dünyasına kazandırdıkları nedeniyle hep dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Beklentilerin artık üst seviyede olduğu oyun serisinin yeni üyesi de bir türlü gelmek bilmiyor açıkçası. 2013 yılında GTA V‘i çıkaran Rockstar, hala GTA 6 için bir açıklama yapmıyor. Hatta firma oyunu ikinci kez yeni nesle uygun hale getirmek ile uğraşıyor. PC dahil yedi farklı platforma (PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S) çıkış yapan GTA V için de her geçen gün yeni güncelleme yayınlanıyor. Ancak hemen hemen her yıl yeni iddianın ortaya atıldığı, hatta Türkiye’de geçeceğinin dahi iddia edildiği GTA 6 bir türlü kendini göstermiyor. Kesin çıkış tarihi bilinmeyen oyun ile alakalı dolaylı yollardan bazı bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre Rockstar‘ın sahibi olan firma Take Two 2021 için herhangi bir GTA 6 planı yapmıyor.

Take Two geçtiğimiz günlerde hissedarlarına yeni bir finansal rapor sunumu gerçekleştirdi. Firmanın genel vizyonunun konuşulduğu bu sunumda bazı planlar ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sahip olunan alt firmaların başarılarının yer aldığı sunumda Take Two markası altında çalışan stüdyoların 2021 yılı sonuna kadar kaç tane oyun çıkaracağı belli oldu. Buna göre firmaya bağlı stüdyolardan yıl sonuna kadar yalnızca iki yeni oyun piyasaya çıkacak. Ve ne yazık ki bu oyunlar arasında GTA 6 yer almıyor. Zira daha önceden yapılan açıklamalara göre çıkacak iki oyun da 2K tarafından geliştirilecek. Firma WWE 2K22 ve NBA 2K22 oyunları ile kontenjanı doldurdu. Ayrıca GTA 6 gibi büyük bir oyunun zaten çıkacak olması ihtimalinde Take Two‘nun bunu sunuma eklememesi de pek mümkün değil. Zira seri geldiği nokta neticesiyle dünya genelinde büyük bir beklentiye sahip. Bununla birlikte GTA 6‘nın çıkışı oyun dünyasındaki dengeleri de yine değiştirecektir. Tıpkı GTA V‘in başardıkları gibi.

GTA V Enhanced sürümü yılın ikinci yarısında çıkacak!

Her ne kadar GTA 6 ile alakalı herhangi bir haber ortaya çıkmış olmasa da, GTA V ve Online ile alakalı kritik bilgiler ortaya çıktı. 2013 yılında piyasaya çıkan oyun, hala aktif oyuncu sayılarında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Online kısmına gelen güncellemeler ile oyun sürekli canlı tutuluyor diyebiliriz. Hal böyle olunca Rockstar firması da buradaki gelir kaynağını kaybetmek istemiyor. Firma bu yılın ikinci yarısında oyunun yeni nesil sürümünü oyuncuların beğenisine sunacak. Bununla birlikte bu sürümün yeni bir oyun olarak adlandırılmadığını belirtmek gerek. Zira Rockstar‘a göre Enhanced Edition sadece bir güncelleme. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkacak bu sürüm ile birlikte firma da oyundan gelir elde etmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Ayrıca GTA Online‘da yine içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında GTA V‘ten ayrılacak. Firma Red Dead Redemption 2‘de yaptığı gibi ana oyunla Online modu ayırmak istiyor. Online modu daha ucuza satmak isteyen oyun devi bu sayede kullanıcılara ana oyuna sahip olma zorunluluğu getirmiyor. 40’tan fazla güncellemenin geldiği GTA Online, bir müddet daha oyun dünyasının merkezinde kalacak gibi gözüküyor. 2023 ile 2024 yıllarına kadar toplamda 19 yeni oyun çıkarmak isteyen Take Two, umarız GTA 6 için de bir yer ayırtır. Oyun dünyasının kült eserlerinden olan ve 345 milyonluk birim satışa ulaşan oyun serisi umarız hayranlarını daha fazla bekletmez. Bakalım Take Two ve Rockstar yine oyun dünyalarında taşları yeniden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.