SAMSUNG GALAXY A72 | A52 ile kıyaslamalı kutu açılışı!

Gigabyte Z590 Vision G incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in yeni nesil Z590 çipsetini kullanan anakart, beyaz severlere özel olmasının yanı sıra 4 adet M.2 SSD desteği ve 6 SATA desteği ile bol bol depolama alanı sunuyor.

İlginizi çekebilir; YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi

*Bu video Gigabyte Türkiye’nin desteği ile hazırlanmıştır.

reklam

Z590 Vision G, son dönemlerde artan beyaz severlere yönelik bir anakart. Tabii asıl amacı profesyonel kullanıcılar olduğunu belirtelim. Gigabyte’ın Vision serisi oyundan ziyade 3 boyutlu işleme, video editörleri vb. çalışan gruplarına yönelik bir kart olarak dikkat çekiyor.

Tabiki bir Gigabyte kartı olduğu için soğutmada başarılı olduğunu da vurgulayalım. MOSFED ve DRM’leri kaplayan ısı blokları ile Intel’in 10. ve 11. nesil işlemcilerinde ısınma sorununu ortadan kaldıran kart, şıklığın yanı sıra performans odaklı olmasıyla göz dolduruyor.

8 + 4 pinlik bir CPU güç desteği sunan kartta hız odağı da dikkat çekiyor. 3’ü Gen4 olmak üzere toplamda 4 ader M.2 SSD desteği sunan cihazda bol bol ve 7 GB/sn’e varan okuma-yazma hızlarına ulaşmak da mümkün. 3 adet PCIe x16 yuvalarında da ilkinde Gen4 desteği var. Böylece hem işlemci performansı, hem ekran kartından alınacak daha yüksek performans ve depolamadaki hız birleşince mükemmel hızlarda render alma imkanınız doğuyor.

128 GB’a kadar bellek desteğini XMP profili ile 4.600 MHz’e de çıkabiliyorsunuz. Yani üst seviye bir render bilgisayarı kurmak istediğinizde isteğinizi Gigabyte Z590 Vision G ile sağlayabilirsiniz. Arka panelde de bol bol bağlanti mevcut;

2 x USB 2.0/1.1 yuvası

1 x PS/2 klavye-fare bağlantısı

4 x USB 3.2 Gen 1 yuvası

1 x DisplayPort yuvası

1 x HDMI yuvası

2 x USB 3.2 Gen2 Tip-A yuvası

1 x SB 3.2 Gen 2×2 Tip-C yuvası

1 x USB 3.2 Gen 1Tip-C yuvası

1 x RJ-45 yuvası

6 x ses yuvası