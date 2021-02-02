Vestel, Good Design’da 11 ödül aldı

Vestel, tasarım alanındaki başarısını uluslararası platformlarda kanıtlamaya devam ediyor. Dünyanın en köklü tasarım yarışması olan Good Design 2020 kapsamında Vestel, toplam 11 ödül aldı. Ayrıca Vestel, organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar arasındaki yerini güçlendirdi.

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Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Geliştirdiğimiz ürünlerin ileri teknolojili ve kaliteli olmasının yanı sıra tasarımına da çok önem veriyoruz. Böylece tüketicilerimize kullanım kolaylığı sağlayan, göze hitap eden şık tasarımlar yapıyoruz. Vestel teknolojisi ve tasarımları, tamamı Türk tasarımcı ve mühendis ekibimizin ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu ve her geçen gün bu çalışmaların başarısı uluslararası platformlarda tescillenmeye devam ediyor. Ayrıca tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design bu alanda dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 11 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Good Design 2020 kapsamında Vestel; Elektronik 6, Vestel Beyaz Eşya ise 5 tasarımla yarıştı ve her tasarım kendi kategorisinde ödüle layık oldu. Ayrıca Vestel Beyaz Eşya’nın ürettiği; lisanslı marka Sharp’ın 2K20 serisi buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makineleri ile Vestel Elektronik tasarımı RunnerDuo ve EVC 08 elektrikli araç şarj istasyonu, Glassy OLED, Lucid, VCross ve Cromo TV’leri tasarım ödüllerini topladı. Ek olarak Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde toplamda 91 ödül alarak; organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar listesindeki yerini korumaya devam ediyor.