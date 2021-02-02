Genel
Vestel, Good Design’da 11 ödül aldı
Vestel, tasarım alanındaki başarısını uluslararası platformlarda kanıtlamaya devam ediyor. Dünyanın en köklü tasarım yarışması olan Good Design 2020 kapsamında Vestel, toplam 11 ödül aldı. Ayrıca Vestel, organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar arasındaki yerini güçlendirdi.
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Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Geliştirdiğimiz ürünlerin ileri teknolojili ve kaliteli olmasının yanı sıra tasarımına da çok önem veriyoruz. Böylece tüketicilerimize kullanım kolaylığı sağlayan, göze hitap eden şık tasarımlar yapıyoruz. Vestel teknolojisi ve tasarımları, tamamı Türk tasarımcı ve mühendis ekibimizin ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu ve her geçen gün bu çalışmaların başarısı uluslararası platformlarda tescillenmeye devam ediyor. Ayrıca tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design bu alanda dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 11 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.
Good Design 2020 kapsamında Vestel; Elektronik 6, Vestel Beyaz Eşya ise 5 tasarımla yarıştı ve her tasarım kendi kategorisinde ödüle layık oldu. Ayrıca Vestel Beyaz Eşya’nın ürettiği; lisanslı marka Sharp’ın 2K20 serisi buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makineleri ile Vestel Elektronik tasarımı RunnerDuo ve EVC 08 elektrikli araç şarj istasyonu, Glassy OLED, Lucid, VCross ve Cromo TV’leri tasarım ödüllerini topladı. Ek olarak Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde toplamda 91 ödül alarak; organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar listesindeki yerini korumaya devam ediyor.
Genel
Ford ve Google İşbirliğini Duyurdu
Ford dönüşüm stratejisini hızlandırmak için Google ile özel bir stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu. 6 yıllık ortaklık kapsamında; 2023 yılından itibaren otomobillere entegre Google uygulamaları ve hizmetleri, Android tarafından da desteklemesi bekleniyor.
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Google ve Ford Açıklamaları;
İkili, Team Upshift adında yeni bir ortak çalışma grubu kuracaklarını da bildirdi. Ayrıca Ford CEO’su Jim Farley, konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı. Elektrifikasyon stratejisi kapsamında, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konusunda tarihin en önemli dönüşümüne öncülük ediyor. Bununla birlikte Google ile bir araya gelerek, işimizi modernize edecek inovasyon gücünü de oluşturuyor” dedi.
“Ford, yaklaşık 120 yıldır ilk montaj hattından en güncel sürüş destek teknolojilerine kadar, otomotiv endüstrisine yenilikçi çözümleriyle yön veriyor” diyen Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai ise, “Ford’un dönüşümünü hızlandırmak ve insanların yolda güven içinde ve bağlantıda olmasını sağlayan otomotiv teknolojileri sunmak için Google’ın gelişmiş yapay zeka, veri analizi, bilgi işlem ve bulut platformlarını sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Bu yılın son bandında, Google bulut sağlayıcısı olarak devreye girecek. Ford’un, Google Cloud’un yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve veri analizi teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olacak. Ford, Google Cloud platformu ile şunları yapmayı planlıyor. Ayrıca Vision AI (Yeni Nesil Görsel Tanıma) araştırmaları da dahil; ürün geliştirme, üretim ve tedarik zinciri yönetiminin modernizasyonunu hızlandırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek
Müşterileri 2023 yılından itibaren, Android işletim sistemi üzerine inşa edilen dijital deneyimlerden, Google uygulamaları ve hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar. Bununla birlikte ‘Google Asistan’ ile kontrol edip, Google haritaları da entegre olarak kullanma şansı olacak. Son olarak Google Play Müzik uygulaması optimize ve entegre etti.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro teknik özellikleri belli oldu!
Oppo Find X3 Pro bir test uygulamasında ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşmiş oldu.
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Oppo Find X3 Pro Snapdragon 888 işlemcisi ile geliyor!
Oppo yeni yılın gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birçok kategoride ürünü kullanıcıları ile buluşturan akıllı telefon üreticisi, şimdi de amiral gemisi cihazları için geri sayıma geçti. Find X3 serisi için kulları sıvayan firmanın Pro modeli bir test uygulamasında ortaya çıktı. Böylelikle PEEM00 kod adlı akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak.
Güçlü bir performans vadeden akıllı telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 6.7 inçlik kavisli OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon dörtlü arka kamera sistemi ile bizleri karşılayacak. Bu arka kameraların iki tanesi 50 MP‘lik Sony lenslerinden oluşmakta. Amiral gemisi özellikleri ile güçlü performans vadeden akıllı telefon tahminlere göre Mart 2021’de bizlerle buluşacak. Tasarım detayları daha önceden sızdırılan cihaz, bakalım 2021‘de beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Rekabet Kurumu Philips hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurumu, Philips hakkında soruşturma başlattı. Suçlamalar özellikle yetkili satıcıların internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek yönünde.
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Rekabet kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen ve 4053 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” kurulması öngörülen ve bu kanunun özellikle uygulanmasından sorumlu kurumdur. Kurumun başlıca görevleri, özellikle piyasadaki rekabet ortamını korumak ve serbest piyasanın tekelleşmesini önlemek. Özellikle bazı markaların pazardaki hakim gücünü kullanarak, piyasayı manipüle ettiğini düşünürsek kurumun önemi ortada. Son gelen açıklama ise oldukça şaşırtıcı. Rekabet Kurumu,Philips hakkında soruşturma başlattığını resmi internet sitesinden duyurdu. Şirket özellikle diğer satıcılara fiyatlar konusunda baskı yapmak ve satışları kısıtlamakla suçlanmakta.
Rekabet Kurumu Philips açıklaması.
Rekabet Kurumu, Philips soruşturmasıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklama ise şöyle; Türk Philips Ticaret AŞ’nin, yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un özellikle 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.01.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Türk Philips Ticaret A.Ş., Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilgi. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamulleri Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-01/9-M sayı ile karar verdi. Soruştur hakkındaki detayların önümüzdeki süreçte belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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