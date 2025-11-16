Oyunseverler merak ediyor: Epic Games platformunda başlayan yeni kampanya neler sunuyor? Steam’in dolara geçişinin ardından oyuncuların yoğun ilgisini çeken Epic indirimleri, hangi popüler oyunları kapsıyor ve fiyat avantajları ne kadar büyük?

Epic Games Epic İndirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar

Epic Games tarafından başlatılan “Epic İndirimleri” kampanyası, 27 Kasım’a kadar sürecek ve birçok popüler oyunu büyük indirimlerle oyunculara sunuyor. Platformda fiyatlar sürekli artarken, bu indirimler oyunseverler için ciddi fırsatlar yaratıyor. Kampanya kapsamında, AAA yapımlarından bağımsız oyunlara kadar geniş bir yelpazede avantajlar mevcut.

Kampanya ile Epic Games kullanıcıları, Europa Universalis IV’den The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition’a, DOOM Eternal’den HOT WHEELS UNLEASHED’e kadar birçok oyunu %30 ila %90 arası indirimlerle satın alabilecek. Bu indirimler, özellikle pahalı oyunlarda bütçe dostu seçenekler sunarak oyuncuların ilgisini çekiyor.

İşte Epic İndirimleri oyunlarından bazıları:

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı DOOM Eternal 1.143,99 TL 285,99 TL – %75 HOT WHEELS UNLEASHED 1.399 TL 209,85 TL – %85 Disney Dreamlight Valley 679,99 TL 475,99 TL – %30 Europa Universalis IV 699 TL 69,80 TL – %90 The Evil Within 2 699 TL 139,80 TL – %80 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 349 TL 87,25 TL – %75 Prison Architect 538 TL 134,50 TL – %75

Epic Games kampanyasında öne çıkan oyunlardan Europa Universalis IV, strateji tutkunlarına geniş haritalarda tarihi senaryolar oynama fırsatı sunuyor. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ise RPG severler için zengin bir açık dünya ve etkileyici hikaye deneyimi sağlıyor. DOOM Eternal aksiyon ve hız arayan oyuncular için etkileyici grafikleri ve tempolu oynanışıyla dikkat çekiyor.

Her üç oyun da Epic İndirimleri kapsamında büyük indirimlerle sunuluyor, oyuncular bu fırsatı kaçırmamalı. Bu kampanya, Epic kullanıcılarının oyun kütüphanelerini güçlendirmesi için eşsiz bir fırsat sunuyor. Oyuncular, hem bütçelerini koruyarak hem de kaliteli oyunları deneyimleme şansı yakalıyor. Epic indirimleri, Türkiye’deki oyunseverler için özellikle cazip fırsatlar yaratıyor.

Epic İndirimleri oyun nasıl alınır?

İşte Epic İndirimleri kapsamında oyun almanın kısa ve anlaşılır adımları:

Epic Games Launcher’ı bilgisayarınıza indirin ve hesabınıza giriş yapın.

Launcher’ı bilgisayarınıza indirin ve hesabınıza giriş yapın. İndirimli oyunları Epic İndirimleri sayfasından seçin.

sayfasından seçin. “Satın Al” butonuna tıklayın ve ödeme yöntemini belirleyin.

Ödeme tamamlandıktan sonra oyun kütüphanenize eklenir.

Launcher üzerinden oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni "Epic İndirimleri" ile oyun koleksiyonunuzu güncellemeyi planlıyor musunuz?