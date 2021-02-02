Apple, Facebook’un korktuğu takip engelleme işlevini hayata geçirdi

Apple, geçtiğimiz sene uygulamayı planladığı, ancak sonradan erteleme kararı aldığı bir yeniliği hayata geçirmeye başladı. Normalde iOS 14’ün çıkışıyle beraber hayata geçmesi planlanan yeni etkinlik izleme kuralları, App Store’a geldi. App Store Yönergeleri’nde yapılan güncellemeye göre, artık uygulamaların kullanıcıları takip etmek için izin istemesi gerekiyor.

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Hatırlatmamız gerekirse, Apple iOS 14’ü ilk tanıttığı zaman beraberinde çok önemli bir gizlilik güncellemesi de duyurmuştu. Güncelleme kapsamında App Store’daki bütün bütün uygulamaların, kullanıcıları internet ortamında izlemek için izin istemesi gerekecekti.

Fakat söz konusu güncellemeye en çok tepki verenlerden birisi Facebook olmuştu. Zira Facebook’a göre, Apple’ın yeni kuralları yüzünden uygulamaların reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanma tehlikesi var.

Apple, geri adım atmamakta ısrarlı gibi gözüküyor

Detaylarını ilgili haberlerimizden öğrenebileceğiniz Facebook-Apple savaşında, Apple geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Yeni kurallara geliştiricilerin uyum sağlayabilmesi için biraz daha zaman tanıyan Apple’ın tanıdığı zaman artık doldu. Bugün itibarıyla App Store İnceleme Yönergeleri’nde yapılan değişiklikle beraber, uygulamaların kullanıcılardan izin istemesi artık zorunlu.

Bundan böyle, A’dan Z’ye bütün uygulamaların kendilerini yeni App Store kurallarına göre revize etmeleri gerekiyor. Kurallara göre, Facebook veya Instagram, ne olduğu fark etmeksizin bir uygulamanın sizi izlemesine izin vermediğiniz müddetçe o uygulama sizden veri toplayamayacak. Yani bir başka deyişle “size iyi bir deneyim sunabilme” amacıyla internetteki izlerinizi takip edemeyecek.

5.1.2 (i) – Veri Kullanımı ve Paylaşımı

“Etkinliklerini izlemek için App Tracking Transparency API’leri aracılığıyla kullanıcılardan açık izin almanız gerekir. Kullanıcı verilerini kullanıcının izni olmadan paylaşan uygulamalar kaldırılabilir ve Apple Geliştirici Programından çıkarılmanıza neden olabilir.”

Kurallar, iOS 14.5 beta sürümüyle hayata geçti

Apple, App Store İzleme Yönergeleri’nde yaptığı gizlilik değişikliğini iOS 14.5 beta sürümüyle resmen uygulamaya başladı. Bu bağlamda da Facebook ve Instagram, iOS 14.5 beta kullanıcılarına takip izni vermeleri için bildirimler gönderiyor.

Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor; yani geliştiricilerin yeni kurallara adapte olmaları için bir müddet daha zamanları var.