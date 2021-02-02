Sosyal medya

Apple

Apple, Facebook’un korktuğu takip engelleme işlevini hayata geçirdi

apple app store gelir 2019

Apple, geçtiğimiz sene uygulamayı planladığı, ancak sonradan erteleme kararı aldığı bir yeniliği hayata geçirmeye başladı. Normalde iOS 14’ün çıkışıyle beraber hayata geçmesi planlanan yeni etkinlik izleme kuralları, App Store’a geldi. App Store Yönergeleri’nde yapılan güncellemeye göre, artık uygulamaların kullanıcıları takip etmek için izin istemesi gerekiyor.

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Hatırlatmamız gerekirse, Apple iOS 14’ü ilk tanıttığı zaman beraberinde çok önemli bir gizlilik güncellemesi de duyurmuştu. Güncelleme kapsamında App Store’daki bütün bütün uygulamaların, kullanıcıları internet ortamında izlemek için izin istemesi gerekecekti.

Fakat söz konusu güncellemeye en çok tepki verenlerden birisi Facebook olmuştu. Zira Facebook’a göre, Apple’ın yeni kuralları yüzünden uygulamaların reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanma tehlikesi var.

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Apple, geri adım atmamakta ısrarlı gibi gözüküyor

Detaylarını ilgili haberlerimizden öğrenebileceğiniz Facebook-Apple savaşında, Apple geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Yeni kurallara geliştiricilerin uyum sağlayabilmesi için biraz daha zaman tanıyan Apple’ın tanıdığı zaman artık doldu. Bugün itibarıyla App Store İnceleme Yönergeleri’nde yapılan değişiklikle beraber, uygulamaların kullanıcılardan izin istemesi artık zorunlu.

Bundan böyle, A’dan Z’ye bütün uygulamaların kendilerini yeni App Store kurallarına göre revize etmeleri gerekiyor. Kurallara göre, Facebook veya Instagram, ne olduğu fark etmeksizin bir uygulamanın sizi izlemesine izin vermediğiniz müddetçe o uygulama sizden veri toplayamayacak. Yani bir başka deyişle “size iyi bir deneyim sunabilme” amacıyla internetteki izlerinizi takip edemeyecek.

5.1.2 (i) – Veri Kullanımı ve Paylaşımı

“Etkinliklerini izlemek için App Tracking Transparency API’leri aracılığıyla kullanıcılardan açık izin almanız gerekir. Kullanıcı verilerini kullanıcının izni olmadan paylaşan uygulamalar kaldırılabilir ve Apple Geliştirici Programından çıkarılmanıza neden olabilir.”

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Kurallar, iOS 14.5 beta sürümüyle hayata geçti

Apple, App Store İzleme Yönergeleri’nde yaptığı gizlilik değişikliğini iOS 14.5 beta sürümüyle resmen uygulamaya başladı. Bu bağlamda da Facebook ve Instagram, iOS 14.5 beta kullanıcılarına takip izni vermeleri için bildirimler gönderiyor.

Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor; yani geliştiricilerin yeni kurallara adapte olmaları için bir müddet daha zamanları var.

Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz

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Akıllı Telefonlar

Apple, batıl inanç nedeniyle iPhone 13’ü atlayabilir!

Yazan:

Apple

Apple‘ın yaklaşmakta olan yeni akıllı telefon serisi ile ilgili isimlendirme konusunda bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirketin yeni serisinin iPhone 13 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz belli değil. Fakat bazı kaynaklara göre Apple‘ın yeni iPhone serisi, iPhone 12S olacak. Analistlere göre şirket, iPhone 13 serisini atlayacak. Çünkü, birçok batı kültüründe “13” sayısına ürkütücü gözle bakılıyor. Teknoloji üreticileri bazen bu şekilde kararlar alabiliyor. Örneğin, Qualcomm kısa süre önce amiral gemisi yonga setine Snapdragon 888 ismini verdi. Bunun nedeni, “888” sayısının Çin’de şanslı bir sayı olarak görülmesidir.

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Apple, yeni cihazlarında nasıl bir isimlendirmeye gidecek?

Popüler bir sızıntı kaynağı, yeni iPhone serisinin iPhone 12S adıyla geleceğini söylüyor. Ayrıca geçtiğimiz senelerde Apple‘ın bu tarz bir isimlendirme kullanması da bu olasılığı yükseltiyor. Cihazlara gelen “S” takısının model yükseltme anlamına gelmesi, kullanım ihtimalini arttırıyor. Jon Prosser‘a göre Tim Cook ve diğer Apple yöneticileri13” sayısına batıl inanç nedeniyle sıcak bakmıyor. Bu yıl iPhone 12S isimlendirmesi kullanılırsa gelecek sene “13” sayısı geçilip iPhone 14 serisi altında yeni cihazlar tanıtılacaktır.

Apple

Adventure İstanbul

Söylentilere göre iPhone 12S serisi, 120 Hz LTPO ekran, yeni bir kamera teknolojisi ve daha küçük ön çentik ile gelecek. Ayrıca bazı kaynaklar, çentik yerine çift nokta kameranın kullanılabileceğini söylüyor. Apple, bu cihazı gelecek sene eylül veya ekim ayında piyasaya sürecek. Bionic çiplerde kullanılan A13 Bionic gibi isimlendirmeler şirketin tarihinde bulunduğu için beklemekte fayda var. Yaz aylarında cihazlar hakkında daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.

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Apple

iCloud Anahtar Zinciri artık Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışabiliyor

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iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!

Apple, iCloud Anahtar Zinciri hizmetinin resmi Google Chrome uzantısını yayınladı. Yayınlanan uzantı sayesinde, Safari’de kaydettiğiniz oturum açma bilgilerini artık Chrome’da da görüntüleyebilmeniz mümkün olacak.

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Apple, iCloud Anahtar Zinciri’yle sakladığınız parolaları Chrome’da da kullanabilmenizi sağlayan resmi bir uzantı yayınladı. Eğer parola yöneticisi olarak iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanıyorsanız ve Safari yerine de Chrome’u tercih ediyorsanız, bundan böyle parolalarınızı Chrome tarayıcıyla birlikte senkronize edebilmeniz mümkün olacak.

iCloud Anahtar Zinciri sayesinde, Facebook veya Gmail gibi sitelerdeki bilgilerinizi tek tek hatırlamanıza gerek kalmıyor; bunun yerine yazılım, parolalarınızı kendi sunucularında tutuyor ve ilgili siteye girdiğinizde de hesap bilgilerinizi dolduruyor. İlk bakışta gereksiz gibi görünen bu yazılım, birden fazla sitede hesabı olanların kurtarıcı meleği diyebiliriz.

Adventure İstanbul

iCloud Anahtar Zinciri şimdiye kadar sadece Safari’de kullanılabiliyordu

icloud anahtar zinciri chrome

Şimdiye kadar yalnızca Safari ile uyumlu çalışan iCloud Anahtar Zinciri, bundan böyle Google Chrome kullanıcılarına da hizmet verecek. Ek bir yazılım olarak değil; uzantı olarak Chrome kullanıcılarına hizmet verecek olan hizmet, Chrome Web Mağazası’ndan yüklenebiliyor. Bu arada uzantının tek başına kullanılamadığını da ek bilgi olarak ekleyelim, Apple’ın “Windows için iCloud” uygulamasıyla bağlantılı çalışan uzantı, parolalarınızı Chrome’a aktarmak için mutlaka iCloud’u da gerektiriyor.

iCloud Anahtar Zinciri hizmetini kullanmak isterseniz, Microsoft Store üzerinden iCloud uygulamasını yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra uygulamada Apple kimliğinizle oturum açıyorsunuz, hemen akabinde uzantı da aktifleşiyor. Ayrıca bu uzantının bir avantajı da, Mac ile Windows arası geçişi kolaylaştırması. Yani ileride Mac’ten Windows’a geçmeye karar verirseniz, parolalarınızı kaybetme derdiniz olmayacak. Uzantı sayesinde iki platform arasında parolalarınızı kolaylıkla eşitleyebileceksiniz.

Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz

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Aksesuar

Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

Yazan:

Apple

Apple akıllı saatlerinde dönem dönem özel seri ürünler çıkarıyor. Şimdi ise Amerika’daki ”Black History Ayı” için özel bir saat kordonu ve tasarım ile sınırlı sayıda olan Apple Watch’u piyasaya sürdü. Şirket bu saatlerden gelen gelirin bir kısmı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

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Apple

Apple Black Unity serisi olan bu saatin ayrıntıları neler?

Apple Black Unity Koleksiyonunun parçası olan bu saat, Pan-Afrika bayrağını yansıtıyor. Detay vermek gerekirse, siyah, yeşil ve kırmızı çizgiler içeren bir kordonla geliyor. Ek olarak kadranlar da aynı tasarım çizgisine sahip. Akıllı saatimizin saat kısmında da Watch Series 6’nın standart alüminyum versiyonu kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kordonu ayrıca  almak isteyenler için ise kordonun fiyatı 49 dolar.

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Ürünler 1 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Kordon tüm yıl boyunca satışta olacak, ancak saatin tamamı yalnızca Şubat ayında satılacak. Görünüşe saat kadranı, daha sonra Apple Watch ‘u olan herkes tarafından indirilmesi mümkün olacak.

Apple şirketi ırksal eşitliği desteklemek için çeşitli adımlar atıyor

Apple, bu ürün lansmanında ırkçılığa karşı çalışan altı küresel sivil toplum kuruluşunu destekleyeceğini söyledi. (Bunları merak edenler için bu sivil toplum kuruluşları isimleri: Black Lives Matter Support Fund, the NAACP Legal Defense and Education Fund, ve European Network Against Racism.)

Yeni saat sürümüne ek olarak, Apple bu yıl Black History Ayı için başka şeyler de duyurdu. App Store‘da siyahilere ait işletmeleri ve geliştiricileri  vurgulanacak bir bölüm olacak. Şirket, müzik uygulamalarında,  siyahi  sanatçıların içeriklerini öne çıkaracak. Ayrıca harita uygulamalarında ise, siyahilere ait restoranları öne çıkaracak. Apple, diğer bir dizi uygulamasında da  ırksal eşitliği destekleyecek  şekilde içerikleri ve hizmetleri öne çıkaracak. Apple, ırksal eşitlik konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar fon vaat ediyor. şirket, Haziran 2020’de 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonla çeşitli kampanyalara destek sağlayacak.

Akıllı saatler dışında, içerisinde birbirinden güzel ürünler yer aldığı listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Apple Watch Series 6 modelinin özelliklerini hatırlayalım

Apple, Watch Series 6 akıllı saatlerini 18 Eylül 2020‘de piyasaya sürdü. Akıllı saat ekranı, 1,78 inç Retina LTPO OLED kapasitif dokunmatik ekran ve 448 x 368 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın ekranı Safir kristal cam teknolojisi barındırıyor. Ek olarak, bir 3D Dokunmatik ekran, 1000 nit maksimum parlaklık  ve her zaman açık ekrana sahiptir. Apple Watch Series 6 sensörleri ise ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı (2. nesil), barometre, her zaman açık altimetre, pusula, SpO2 ve VO2max şeklinde.

Apple

Akıllı saat, 18 saat (karışık kullanım) + kablosuz şarj sağlayan, çıkarılamayan bir lityum-ion pille çalışır. Akıllı saat, Apple S6 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. WatchOS 7.0 işletim sisteminde çalışır. Akıllı saatin boyutları 44 x 38 x 10,4 mm şeklinde ve saat 41,3 gram ağırlığındadır. Akıllı saat iki farklı renkte gelir : Titanyum ve Uzay Siyahı. 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile paketlenmiştir. Akıllı saat, ECG sertifikalı 50 metre suya dayanıklıdır. Bu özel seri üründe de bu özellikler kullanılmasını bekliyoruz.

 

 

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