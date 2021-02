Apple, Facebook’un korktuğu takip engelleme işlevini hayata geçirdi

Apple akıllı saatlerinde dönem dönem özel seri ürünler çıkarıyor. Şimdi ise Amerika’daki ”Black History Ayı” için özel bir saat kordonu ve tasarım ile sınırlı sayıda olan Apple Watch’u piyasaya sürdü. Şirket bu saatlerden gelen gelirin bir kısmı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

Apple Black Unity serisi olan bu saatin ayrıntıları neler?

Apple Black Unity Koleksiyonunun parçası olan bu saat, Pan-Afrika bayrağını yansıtıyor. Detay vermek gerekirse, siyah, yeşil ve kırmızı çizgiler içeren bir kordonla geliyor. Ek olarak kadranlar da aynı tasarım çizgisine sahip. Akıllı saatimizin saat kısmında da Watch Series 6’nın standart alüminyum versiyonu kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kordonu ayrıca almak isteyenler için ise kordonun fiyatı 49 dolar.

Ürünler 1 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Kordon tüm yıl boyunca satışta olacak, ancak saatin tamamı yalnızca Şubat ayında satılacak. Görünüşe saat kadranı, daha sonra Apple Watch ‘u olan herkes tarafından indirilmesi mümkün olacak.

Apple şirketi ırksal eşitliği desteklemek için çeşitli adımlar atıyor

Apple, bu ürün lansmanında ırkçılığa karşı çalışan altı küresel sivil toplum kuruluşunu destekleyeceğini söyledi. (Bunları merak edenler için bu sivil toplum kuruluşları isimleri: Black Lives Matter Support Fund, the NAACP Legal Defense and Education Fund, ve European Network Against Racism.)

Yeni saat sürümüne ek olarak, Apple bu yıl Black History Ayı için başka şeyler de duyurdu. App Store‘da siyahilere ait işletmeleri ve geliştiricileri vurgulanacak bir bölüm olacak. Şirket, müzik uygulamalarında, siyahi sanatçıların içeriklerini öne çıkaracak. Ayrıca harita uygulamalarında ise, siyahilere ait restoranları öne çıkaracak. Apple, diğer bir dizi uygulamasında da ırksal eşitliği destekleyecek şekilde içerikleri ve hizmetleri öne çıkaracak. Apple, ırksal eşitlik konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar fon vaat ediyor. şirket, Haziran 2020’de 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonla çeşitli kampanyalara destek sağlayacak.

Apple Watch Series 6 modelinin özelliklerini hatırlayalım

Apple, Watch Series 6 akıllı saatlerini 18 Eylül 2020‘de piyasaya sürdü. Akıllı saat ekranı, 1,78 inç Retina LTPO OLED kapasitif dokunmatik ekran ve 448 x 368 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın ekranı Safir kristal cam teknolojisi barındırıyor. Ek olarak, bir 3D Dokunmatik ekran, 1000 nit maksimum parlaklık ve her zaman açık ekrana sahiptir. Apple Watch Series 6 sensörleri ise ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı (2. nesil), barometre, her zaman açık altimetre, pusula, SpO2 ve VO2max şeklinde.

Akıllı saat, 18 saat (karışık kullanım) + kablosuz şarj sağlayan, çıkarılamayan bir lityum-ion pille çalışır. Akıllı saat, Apple S6 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. WatchOS 7.0 işletim sisteminde çalışır. Akıllı saatin boyutları 44 x 38 x 10,4 mm şeklinde ve saat 41,3 gram ağırlığındadır. Akıllı saat iki farklı renkte gelir : Titanyum ve Uzay Siyahı. 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile paketlenmiştir. Akıllı saat, ECG sertifikalı 50 metre suya dayanıklıdır. Bu özel seri üründe de bu özellikler kullanılmasını bekliyoruz.