Apple CEO pozisyonunda büyük bir değişim için hazırlıklarını hızlandırıyor. Tim Cook‘un görevi bırakmaya hazırlandığına dair işaretler artarken, Apple yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler, halefiyet sürecine dair adımlarını son dönemde daha da sıklaştırdı.

Apple CEO değişimi için hazırlıklar hızlandı

Financial Times tarafından yayınlanan habere göre, Apple’ın yönetim kurulu ve üst düzey kadrosu, Tim Cook sonrası döneme yönelik hazırlıkları “yakın zamanda yoğunlaştırdı.” Bu süreç, şirketin performansına bağlı bir karar olmaktan çok, uzun süredir planlanan doğal bir geçiş süreci olarak değerlendiriliyor.

Konuya yakın kaynaklar, bu planların Apple’ın son çeyrek satışlarında ciddi bir başarı beklediği dönemde gelmesinin tesadüf olmadığını, ancak bu hızlanmanın doğrudan şirketin mevcut performansıyla ilişkili olmadığını belirtiyor.

Henüz kesin bir karar alınmasa da, Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, yeni CEO pozisyonu için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Yine de kaynaklar, her ne kadar hazırlıklar yoğunlaşmış olsa da herhangi bir duyurunun zamanlamasının hâlâ değişebileceğine dikkat çekiyor.

Tim Cook sonrası Apple yönetiminde neler değişiyor?

Bu gelişmeler, Apple’daki önemli yönetim değişimlerinin ardından geldi. Kısa süre önce eski COO Jeff Williams, daha önce duyurduğu emeklilik kararıyla Apple’dan resmen ayrıldı. Operasyonel liderlik görevini bu yılın başlarında Sabih Khan’a devreden Williams’ın kalan sorumlulukları, aralarında Ternus’un da bulunduğu farklı yöneticilere paylaştırıldı.

Benzer şekilde, şirketin uzun yıllar boyunca CFO’su olarak görev yapan Luca Maestri de görevini bıraktı. Finans departmanının yeni lideri ise daha önce Finansal Planlama ve Analiz Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kevan Parekh oldu.

Apple’ın yeni CEO kararını, muhtemelen Ocak ayı sonunda açıklanacak bir sonraki mali tablo duyurusundan önce paylaşması beklenmiyor. Bu açıklama, tatil sezonunu kapsayan kritik bir dönemi içerecek ve şirketin geleceğine dair ipuçları verecek.

