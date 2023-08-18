Türkiye’de gençler için vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar satışı konusundaki çalışmalar hız kesmeden ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olarak ortaya koyduğu bu kampanya kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kritik açıklamalarıyla gündeme gelen bu konuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir toplantı düzenlendi. İşte ilk açıklamalar!

Gençlere Vergisiz Akıllı Telefon ve Bilgisayar Kampanyası Hazırlıkları Devam Ediyor!

Son toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda, öğrencilere vergi muafiyeti uygulanarak akıllı telefon ve bilgisayar satışının nasıl gerçekleştirileceği üzerinde duruldu. Buna göre, her kurumun bu konuda maliyet hesaplamalarını yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunacağı belirtildi. Ancak kampanyanın başlama zamanı henüz net bir şekilde açıklanmadı.

Seçim vaadi olarak ortaya atılan bu projede, özellikle üniversite öğrencileri ön planda tutuluyor. Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin vergi muafiyetiyle akıllı telefon ve bilgisayar alımına destek verilmesi hedefleniyor. Ancak yaş sınırları veya muafiyet süresine dair kesin bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu vergi muafiyeti, gençlerin teknolojiye daha kolay ve ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası hayata geçtiğinde ise gençler, daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine sahip olabilecekler. Örneğin, 50 bin TL’ye satılan bir telefon bu uygulama ile yarı fiyatına alınabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha önce yaptığı açıklamada, bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV’nin bir kereye mahsus kaldırılacağını belirtmişti. Kampanya ile ilgili detayların yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Bu adımın, gençlerin teknolojiye erişimini kolaylaştırarak eğitim ve gelişimlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu proje gençlere yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!