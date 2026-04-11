Donanım dünyası son dönemde teknoloji tarihinin en ilginç ve zorlu dönemlerinden birinden geçiyor. Yapay zeka teknolojilerinin inanılmaz bir hızla yayılması, devasa veri merkezlerinin iştahını kabartırken bu durum doğrudan SSD fiyatları üzerinde baskı kurmaya başladı. Bir süredir gündemde olan RAM krizi sonrasında şimdi de depolama birimlerinde ciddi bir maliyet artışı ile karşı karşıyayız. Peki, önümüzdeki günlerde son kullanıcıyı hedefleyen SSD fiyatları daha ne kadar yükselecek?

Yapay zeka fırtınası ve artan SSD fiyatları

Artan talep ve üretim kısıtlamaları nedeniyle SSD fiyatları 2025 yılının sonundan itibaren düzenli bir tırmanışa geçti. Sektördeki RAM krizi ile paralel şekilde ilerleyen bu durum, özellikle NVMe standartlarındaki sürücüleri derinden etkiliyor. Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken devasa veri setleri, yüksek hızlı okuma ve yazma kapasitesine sahip sürücülere olan ihtiyacı daha önce hiç olmadığı kadar artırıyor.

Pazar verilerine bakıldığında, Aralık 2025 tarihinden bu yana depolama pazarında dengelerin tamamen değiştiğini söyleyebiliriz. Tüketici elektroniği pazarındaki 256 GB ile 4 TB arasındaki SSD modelleri, sadece birkaç ay içinde fiyatlarını ikiye hatta üçe katlamış durumda. Önde gelen markaların en popüler modellerinde yaşanan bu artış, yeni bir bilgisayar toplamak isteyen kullanıcıların bütçesini ciddi şekilde zorluyor.

NAND üretimindeki daralma tüketiciyi vurdu

Bu fiyat artışlarının temelinde yatan teknik sebep, dünyadaki NAND bellek üretiminin sadece birkaç büyük devin elinde olmasıdır. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi pazarın hakimi olan üreticiler, hem RAM hem de flash bellek üretimini kontrol ediyor. Bu şirketler, yüksek kâr marjı sunan yapay zeka odaklı kurumsal siparişlere öncelik verdikçe, son kullanıcıya ayrılan stoklar giderek azalıyor ve bu da SSD fiyatları için yukarı yönlü bir tetikleyici oluyor.

Örneğin, oyunseverlerin favori modellerinden biri olan Samsung 990 Pro’nun 4 TB sürümü, geçtiğimiz yıl 320 dolar seviyelerindeyken günümüzde 1000 dolar sınırına dayanmış durumda. Benzer şekilde WD Black serisi sürücülerde de dört kata varan artışlar gözlemleniyor. Bu noktada SSD teknolojisinin vazgeçilmezi olan NAND belleklerin, geleneksel sabit disklere göre çok daha yüksek enerji verimliliği sunması, yapay zeka şirketlerinin bu birimlere yönelmesindeki en büyük etken diyebiliriz.

Sadece SSD değil sabit diskler de pahalanıyor

Depolama pazarındaki bu sıkışma sadece hızlı sürücülerle sınırlı kalmıyor; SSD fiyatları yükseldikçe kullanıcılar ve şirketler daha ekonomik bir alternatif olan HDD modellerine yöneliyor. Ancak artan bu yoğun talep, sabit disk stoklarının da 2026 yılı için şimdiden tükenmesine yol açtı. Pazarın en büyük iki üreticisi olan Western Digital ve Seagate, mevcut kapasitelerinin neredeyse tamamını şimdiden büyük kurumsal müşterilere tahsis etmiş durumda.

Teknik açıdan bakıldığında, NAND flash bellekler veri merkezleri için hız avantajı sağlasa da, devasa boyutlardaki veri setlerini saklamak için HDD modelleri hala maliyet açısından daha mantıklı bir seçenek sunuyor. Fakat RAM krizi nedeniyle üretim hatlarının yapay zekaya özel donanımlara kaydırılması, hem mekanik hem de katı hal sürücülerinde bir tedarik zinciri kopukluğu yaratıyor. Bu da piyasadaki en basit depolama biriminin bile değerini artırıyor.

Şu anki pazar koşullarında Micron gibi üreticilerin tüketici odaklı pazardan çekilmeye başlaması ve NAND gelirlerinin yıllık bazda %169 gibi devasa oranlarda artması, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Editör yorumu olarak şunu söyleyebiliriz ki; eğer yakın zamanda bir depolama yükseltmesi yapmayı planlıyorsanız, fiyatların daha da yükselme ihtimaline karşı elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Görünen o ki, yapay zeka dünyası sadece yazılımları değil, cebimizdeki donanım bütçesini de kalıcı olarak değiştirecek.

