ABD ile İran arasındaki gerilim dijital dünyaya taşınırken, kritik altyapı tesislerine yönelik ciddi tehditler bildiriliyor. ABD siber güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), bu operasyonların boyutu ve etkileri konusunda resmi bir uyarı yayınladı. Peki, bu saldırılar siber güvenlik açısından ne tür riskler barındırıyor?

ABD ve İran arasındaki siber güvenlik krizi derinleşiyor

İran merkezli bilgisayar korsanlarının, Amerikan su ve enerji şirketlerinde kullanılan kritik sistemleri hedef aldığı açıklandı. CISA tarafından yapılan duyuruda, özellikle internete açık operasyonel teknolojilerin savunmasız olduğu vurgulanıyor. Bu durum, siber güvenlik stratejilerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Saldırıların dijital bir savaş boyutuna ulaştığı bu dönemde, merkezde programlanabilir lojik kontrolörler (PLC) yer alıyor. Hackerlar, bu cihazlar üzerinden sistemlere sızarak hayati verileri manipüle edebiliyor. Bu müdahalelerin bazı tesislerde operasyonel kesintilere ve ciddi finansal kayıplara yol açtığı ifade ediliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Rockwell Automation ve Allen-Bradley marka PLC cihazlarının internete doğrudan açık olması büyük bir açık yaratıyor. CISA, bu donanımların derhal internetten izole edilmesini tavsiye ediyor. İran tarafından yönetilen bu dijital operasyonların etkisini kırmak için yerel ağların dış dünyadan koparılması gerekiyor.

Güvenlik uzmanları, bu tür cihazların hava boşluğu (air-gap) yöntemiyle korunmasının şart olduğunu belirtiyor. Doğrudan internete bağlı her sistem, binlerce kilometre uzaktaki saldırganlar için birer giriş kapısı haline geliyor. siber güvenlik protokollerinin fiziksel anahtarlar ve kısıtlı programlama modlarıyla desteklenmesi öneriliyor.

FBI ve NSA gibi kurumlar, ABD ekonomisi için hayati önem taşıyan su ve enerji sektörlerinin gerçek bir risk altında olduğunu doğruladı. İran destekli hacker gruplarının, özellikle belediye hizmetlerini aksatmak amacıyla yazılım açıklarını aktif olarak kullandığı görülüyor. Bu durum, siber güvenlik savunmasının en zayıf halkadan başladığını kanıtlıyor.

Endüstriyel tesislerde vanaların açılması veya makinelerin kontrol edilmesi gibi işleri yapan kontrolörler, kötü niyetli kişilerin elinde bir silaha dönüşebilir. İran merkezli bu tehditler, sadece dijital verileri değil, fiziksel yaşamı da doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Kuruluşların erişim günlüklerini (logs) 2222 ve 44818 gibi portlar üzerinden denetlemesi gerekiyor.

Son askeri hareketliliklerin ardından siber güvenlik dünyasında sular durulmuyor. Microsoft, Apple ve Google gibi Amerikan teknoloji devlerinin bölgedeki tesisleri de potansiyel hedefler listesinde yer alıyor. ABD genelinde savunma sistemlerinin sertleştirilmesi, gelecekteki olası bir dijital savaş riskini azaltmak için birincil öncelik haline geldi.

Sistem yöneticilerinin ateş duvarı yapılandırmalarını gözden geçirmesi ve gereksiz tüm uzaktan erişim portlarını kapatması hayati önem taşıyor. siber güvenlik uzmanları, her bağlantının bir risk olduğunu ve kritik altyapı sistemlerinin asla kamuya açık internete açılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

