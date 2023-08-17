Son günlerde üretken yapay zekanın her işe girdiğini görüyoruz. Ünlü rapçilerin sesini bile taklit eden yapay zekalar ortaya çıkmış durumda. Bu durum zaten iyice endişe verici hale gelmişken, şu sıralar sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcıyı konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek bir dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi MİT tarafından yakalandı. İşte olayın detayları!

Yapay Zeka İle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taklidini Yapan Dolandırıcıya Suçüstü!

MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka ile taklit ederek dolandırıcılık yapan bir kişiyi tespit etti. Bu dolandırıcı, Cumhurbaşkanı’nın sesini kullanarak iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak dolandırmaya çalışıyordu. Ancak MİT’in dikkatli çalışmaları sonucunda bu kişi yakalandı.

Dolandırıcının, yabancı uyruklu şahısların üzerine ondan fazla GSM hattı aldığı ve bu hattı kullanarak iş insanlarını hedef aldığı belirlendi. MİT’in siber güvenlik birimlerinin titiz çalışmaları sayesinde dolandırıcı tespit edilerek emniyet birimlerine teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ses, isim ve kimlik sahtekarlıklarının artan bir sorun olduğunu belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle son dönemde yapay zeka ile ses taklidi yaparak dolandırıcılık girişimlerinin arttığı görülüyor. Bu tür durumların önüne geçmek için siber güvenlik tedbirlerinin artırılması önem taşıyor.

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