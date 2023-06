Son Dakika! Türkiye’de yaşayan vatandaşların kişisel bilgileri internette satılıyor. Free Web Turkey sitesinin haberine göre, e-posta ile üyelik açılan bir internet sitesinde vatandaşların isim, soyisim, adres, telefon ve banka hesap bilgileri gibi hassas verileri herkese açık bir şekilde paylaşılıyor. Siteye giren herhangi biri, istediği kişinin kişisel bilgilerine para ödemeden ulaşabiliyor. İşte detaylar.

Ayrıca Site 5 bin 195 kullanıcıya sahip ve kişisel verileri Telegram ve Discord üzerinden de paylaşıyor. Yabancı uyruklu kişilerin verileri de sitede mevcut. Detaylı finansal ve tapu bilgilerine ise ‘VIP’ üyelik satın alarak erişilebiliyor. Site sahiplerinin Twitter’da da reklamını yaptığı ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Windows 11 ile Android Uygulamalar Tam Uyum İçinde!

Uzmanlar, bu durumun büyük bir suç teşkil ettiğini ve cezai işlem gerektirdiğini belirtiyor. MLSA Eş-Direktörü Veysel Ok “Türkiye’de yaşayan herkesin bütün kişisel verileri ele geçirilmiş durumda. Hem verileri çalanlar hem de korumakta yetersiz kalan devlet görevlileri suç işlemiştir. Savcıların acilen harekete geçmesi lazım” dedi. Ok, “Şu an isteyen herkes, istediği kişinin bilgilerine ulaşabiliyor. Bu korkunç bir sonuç ortaya koyuyor” diye konuştu.