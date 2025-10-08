Alman otomotiv devi Volkswagen, uzun süredir özlenen modeli yeniden sahneye çıkardı. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlediği özel bir etkinlikte 2026 Volkswagen Passat sedan modelini tanıttı. Birkaç yıl önce sedan karoserli Passat’ı üretimden kaldıran marka, bu hamlesiyle klasik sedan tutkunlarını yeniden heyecanlandırdı. İşte 2026 VW Passat özellikleri ve fiyatı.

2026 Volkswagen Passat geçmişten izler taşıyor

2026 model Passat sedan, ilk bakışta markanın DNA’sını güçlü biçimde yansıtıyor. Aracın dış tasarımında LED destekli farlar dikkat çekerken, ön panjur klasik Passat çizgilerini modern bir yorumla buluşturuyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan aydınlatma ünitesi, otomobile hem sportif hem zarif bir görünüm kazandırıyor. Volkswagen, bu modelde geçmişin karakteristik çizgilerini korurken geleceğe yönelik tasarım öğelerini de başarıyla harmanlamış.

Sedan formuyla yeniden karşımıza çıkan Passat, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj hacmiyle aile kullanımına uygun yapısını sürdürüyor. Gövde oranlarıyla premium segment hissiyatını güçlendiren otomobil, sade ama etkileyici hatlarıyla dikkat çekiyor.

İç tasarımda Volkswagen Passat’ın alıştığımız kalite anlayışı korunmuş durumda. 2026 model Passat sedan, 10.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ve 13 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ile geliyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği sayesinde kullanıcı deneyimi daha pratik hale getirilmiş.

Donanım tarafında ise karartma özellikli panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma sistemi ve üç bölgeli otomatik klima gibi premium özellikler öne çıkıyor. Ayrıca yeni kabin tasarımında daha fazla depolama alanı ve ergonomik buton yerleşimiyle hem sürücü hem yolcular için daha konforlu bir ortam sunuluyor.

Volkswagen, yeni Passat sedanın motor gamını da açıkladı. Katar’da paylaşılan bilgilere göre araç, 1.5 litrelik TSI ve 2.0 litrelik TSI benzinli motor seçenekleriyle satışa çıkacak. Her iki motor da DSG otomatik şanzıman ile eşleştirilecek. Donanım seçenekleri arasında ise Trendline, Comfortline ve Highline versiyonları yer alacak.

2026 Passat’ın sürüş asistanı teknolojilerinde de iyileştirmeler yapıldığı, şerit takip sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik donanımlarının standart hale getirileceği tahmin ediliyor.

2026 Volkswagen Passat fiyatı

2026 Volkswagen Passat sedan’ın başlangıç fiyatı 29.700 dolar olarak açıklandı. Bu rakam, aracın donanım seviyesine göre artış gösterecek. Henüz Türkiye pazarı için resmi bir fiyat veya lansman tarihi paylaşılmadı. Ancak Türkiye’nin Passat satışlarında geçmişte önemli bir pazar olması nedeniyle, yeni sedanın Türkiye’de satışa sunulması da kuvvetle muhtemel görünüyor.

Volkswagen’in açıklamasına göre yeni model, Kasım 2025’te Orta Doğu pazarında resmi olarak satışa çıkacak. Avrupa ve Türkiye lansmanının ise 2026’nın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce 2026 Volkswagen Passat'ın sedan olarak geri dönmesi doğru bir adım mı? Eski Passat ruhu bu yeni modelde devam ediyor mu?