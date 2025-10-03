Galaxy Watch sahipleri son günlerde oldukça ilginç bir durumla karşı karşıya. Hiçbir yaşam alışkanlığını değiştirmedikleri halde uyku puanlarının olağan dışı şekilde yükseldiğini fark ettiklerini söylüyorlar. Peki Galaxy Watch neden bu kadar yüksek skorlar veriyor? Bu durum geçici bir yazılım hatası mı, yoksa bilinçli bir yenilik mi?

Galaxy Watch uyku puanları neden değişti?

Galaxy Watch için yayınlanan One UI 8 güncellemesi, uyku takibi konusunda önemli yenilikler getirmişti. Özellikle “Bedtime Guidance” adı verilen yeni özellik ile kullanıcıların uyku düzenleri daha detaylı incelenmeye başladı. Ancak rapor edilenlere göre bazı kullanıcıların uyku puanları 99/100 ya da 100/100 gibi neredeyse kusursuz seviyelere ulaşmaya başladı.

Bu durum, uzun süredir 80’lerde veya 90’ların başında seyreden skorlarla kıyaslandığında dikkat çekici bir artış anlamına geliyor. Örneğin Reddit üzerinde paylaşılan bir gönderide, bir Galaxy Watch kullanıcısı günlerce 99/100 puan aldığını, sadece bir gece biraz daha düşük skorlandığını belirtiyor.

Aynı gönderiye yorum yapan pek çok kullanıcı da benzer deneyimler yaşadığını aktardı. Hatta bazı kullanıcılar, gece uykularına ekledikleri kısa bir saatlik uykunun bile 100/100 puan getirdiğini dile getirdi. İlginç olan nokta, bu durumun belirli bir Galaxy Watch modeli, bölge ya da yazılım sürümüyle sınırlı olmaması. Farklı ülkelerde, farklı modellerde aynı eğilimin yaşanması, konunun yazılım tabanlı bir değişiklik olabileceğini düşündürüyor.

Yani One UI 8 ile birlikte uyku algoritmalarında görünmeyen bir optimizasyon yapılmış olabilir. Ancak uyku takibi gibi uzun süreli veri toplayan bir sistemde bu kadar yüksek puanların birden ortaya çıkması kullanıcıların aklında soru işareti yarattı. Bazı yorumcular bunun bir “motivasyon güncellemesi” olabileceğini, yani kullanıcıları daha sağlıklı hissettirmek için bilinçli olarak puanların yükseltilmiş olabileceğini öne sürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Watch uyku puanlarındaki bu ani yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!