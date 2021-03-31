Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında yarı finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen ‘Dünya Turnuvası’ adlı online yarışmada uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eleyerek yarı finale kaldı.

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.

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NASA, düzenlediği yarışmayı “Dünya Turnuvası” olarak nitelendiriyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yarışma, dileyen herkesin dahil olabildiği bir şekilde dizayn edilmiş. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen görüntüsü mavinin pek çok tonunu olağanüstü şekilde yansıtıyor.

Yarışmada 2016 yılında Astronot Kate Rubins’in çektiği Van Gölü fotoğrafı, ‘huzur’ kategorisinde birinci olarak yarı finale kaldı. Bugün başlayacak yarı final oylaması, 5 Nisan’da sona erecek.

Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli

Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli olduğunu belirterek, küreselleşen dünya ile birlikte tanıtımın öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Tanıtımın diğer görünmeyen etkisinin ise doğal kaynakların korunması yönünde olduğunu belirten Dr. Akkuş, “Doğal kaynaklar tanıtıldıkça bu kaynaklardan haberdar olan duyarlı insanlar bu kaynakların yok edilmesini engellenmesi için harekete geçmektedir.

Doğal kaynakların tanıtılması konusunda pozitif etki oluşturur. Bizim Van Gölü’nün tanıtımını yapmamız aynı zamanda da Van Gölü’nü korumamız anlamına gelmektedir. Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı yarı finale kalmış olması çok önemlidir. Umut ediyoruz ki NASA’nın astronotları bundan sonra Van Gölü’ne daha dikkat kesileceklerdir. Bundan sonra daha çok Van Gölü’nün fotoğrafını göreceğiz. Umarız Van Gölü birinci olarak çıkar ve bu ödül Van Gölü’ne verilir” diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Astrofizikçi Dr. Selçuk Topal, fotoğrafın birinci olacağına dair hislerinin olduğunu dile getirirken, Uluslararası Uzay İstasyonu’na dair bilgiler verdi. Uzaydan çekilen birçok fotoğraf arasından sadece 32 fotoğrafın oylamaya sunulduğunu söyleyen Topal;

“Uluslararası Uzay İstasyonu çok uluslu bir istasyon ve yerden 400 kilometre yukarıdadır. Orada 6 aylık periyotlarla astronotlar gidip gelir. Astronotlar burada ayaklarının altında bulunan muhteşem gezegen olan dünyamızdan harika fotoğraflar çekerler. Dünyada çekilen birçok görüntünün arasında Van Gölü de bulunuyor. Harika bir görsel. Bu görsel bence finale kalacaktır ve hatta birinci olacaktır” dedi.

Van Gölü birinci olursa büyük moral olacak

Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yarı finale kalması bölge halkını da heyecanlandırdı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Gölü gibi kıymetli bir mirasın ilimizde olmasının büyük şans olduğunu söyledi.

Özgökçe, “Bu elemelerde Van Gölü’nün de yarı finale kalması bizi çok sevindirdi. Halkımızdan bu fotoğrafa oy vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Böylelikle birinci olursak ülkenin ve bölgenin turizm anlamında büyük katkısı olacak. Ülkemize çok büyük faydası olacak. Uzaydan bile bu güzellik fark ediliyor. Ümit ediyorum birinci olacak. Van Gölü bunu hak ediyor. Eğer birinci olursa pandemide bize büyük moral olacak. Turizme de büyük faydası olacak. Bundan sonra Avrupa’dan da konuklar alırız” diye konuştu.

5 Nisan’a kadar NASA’nın oluşturduğu internet sitesine giderek, yarı finaldeki fotoğraflardan bir tanesine oy verilebiliyor. Van Gölü’nün rakiplerine baktığımızda ise Bahamalar’da bulunan bir bulut, ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yıldızların nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf ve uzun pozlamayla oluşturulmuş başka bir yıldız fotoğrafı yer alıyor. Van Gölü’nün, yarı final kapsamında Bahamalar’dan çekilen görüntü ile yarıştığını belirtelim.

İlgili internet sitesine eriştikten sonra yapmanız gereken tek şey ise yarı finalde yarışmakta olan görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçmek. Bu bağlamda Bahamalar ile Van Gölü arasında bir seçim yapmanız ve ISS’ten gelen iki fotoğraftan bir tanesini seçmeniz gerekecek. “Submit Your Ballot” yazan butona tıkladığınızda da oyunuz gönderilmiş olacak.

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