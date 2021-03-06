Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine “Fezagir” ismini önerdi

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yaptığı bir açıklamada TUA’nın astronotlarının Fezagir adıyla anılması için öneride bulunacaklarını açıkladı.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astronot ve kozmonot kelimeleri yerine Türkçe bir isim bulunması çağrısı ardından kendi önerisini açıkladı.

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Sputnik’e konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım; ” Bu konuda Türk Dil Kurumu Başkanımız da bizi ziyarete geldi, bir görüşme yaptık. Açıkçası çok tatmin eden bir şeyi şu ana kadar göremedim. Ama çıkacağını düşünüyorum. Ali Kuşçu, Fatih, Alparslan gibi özel isim olmamalı. Çünkü kozmonot veya astronot kelimesi birçok ülkenin uzay insanları için kullanılan bir cins isimdir. Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum” dedi.

Fezagir kelimesi aslında Arapça ve Farça kökenli. Arapça’da uzay anlamına gelen ‘feza’ ve Farsça ‘gir’ eklerinden oluşan bu kelime daha önce bazı Orta Asya Türk devletlerinde kullanılmıştı.

Son olarak Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım; 2023 için planlanan ilk Türk astronot göreviyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderileceğini tekrar hatırlatan Yıldırım; bu tarihi misyon için şu anda ISS’ye insan gönderebilme kabiliyeti olan ABD ve Rusya ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

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