Küresel Eleştirilere Satışla Cevap Verdi: Ferrari Luce’nin Çin Kotası Dakikalar İçinde Tükendi

Ferrari’nin tasarım dili ve taşıdığı radikal köklü değişiklikler nedeniyle dünya genelinde yoğun tartışmalara neden olan ilk tamamen elektrikli, dört kapılı ve beş kişilik sedan/liftback modeli Ferrari Luce, ticari anlamda ezber bozan bir başlangıç yaptı. Geleneksel Ferrari tutkunları tarafından sosyal medyada sert şekilde eleştirilen ve markanın ruhuna aykırı bulunan lüks elektrikli araç, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin’de satışa sunulur sunulmaz kapışıldı.

88 Adetlik Lansman Kotası Anında Bitti

Çin pazarı için ayrılan 88 araçlık ilk teslimat kotası, sipariş sisteminin açılmasıyla birlikte adeta saniyeler içinde tamamen tükendi. Bu ani ve yoğun talep, otomobil dünyasındaki estetik tartışmaların aksine, hedef kitle olan ultra zengin tüketiciler nezdinde Ferrari markasının sunduğu prestij ve statünün her şeyin önünde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yarım Milyon Doları Aşan Fiyatı Engel Olmadı

Ferrari Luce, Çin’de opsiyonlar hariç 3 milyon 988 bin Yuan (yaklaşık 586 bin 600 Dolar) başlangıç fiyatıyla listelendi. Bu fiyat etiketi, Avrupa’daki 550 bin Euro’luk (yaklaşık 626 bin Dolar) başlangıç fiyatına kıyasla Çin pazarı için yaklaşık yüzde 7’lik şaşırtıcı bir bölgesel fiyat avantajı barındırıyor.

Luce’nin bu fiyata rağmen anında tükenmesi, Çinli yerel üreticilerin sunduğu çok daha güçlü ve ucuz alternatiflere rağmen büyük bir başarı olarak görülüyor. Örneğin; Çinli teknoloji devinin imzasını taşıyan Yangwang U9 modeli, dört motorlu kurulumuyla 1.287 beygir güç (Luce’den yaklaşık 250 beygir daha fazla) üretmesine ve 260 bin dolarlık fiyatıyla neredeyse yarı fiyatına satılmasına rağmen, zengin alıcıların “Şahlanan At” amblemine olan ilgisini gölgeleyemedi.

Teknik Özellikleriyle Gerçek Bir Canavar

Tasarımı tartışılsa da Maranello’da geliştirilen ve üretilen araç, mühendislik tarafında tam bir Ferrari olduğunu gösteriyor. Her tekerleğe bağımsız olarak yerleştirilmiş dört adet elektrik motorundan güç alan Luce, toplamda 1.050 beygir (1.035 hp) güç üretiyor. Aracın dikkat çeken performans ve donanım verileri ise şu şekilde netleşiyor:

Hızlanma: 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlıyor.

Maksimum Hız: Elektronik olarak sınırlandırılmış saatte 310 km hıza çıkabiliyor.

Batarya ve Şarj: Şasiye entegre yapısal bir eleman olarak tasarlanan 122 kWh kapasiteli batarya, 800V üzerindeki yüksek voltaj mimarisi sayesinde 350 kW DC hızlı şarjı destekliyor.

Menzil: Tam şarj ile 530 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor.

“Sadakat Testi” İddiaları Yalanlandı

Otomotiv kulislerinde, Ferrari distribütörlerinin bu arabayı alan müşterilere gelecekte üretilecek sınırlı sayıdaki özel içten yanmalı modellere (Special Series) erişim önceliği tanıyacağına dair söylentiler yayılmıştı. Bir nevi sadakat testi olarak görülen bu iddialar, Ferrari yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildi. Şirket, Luce modelinin geleneksel süper spor araba müşterilerinden tamamen farklı, günlük kullanıma uygun lüks bir yaşam tarzı arayan yepyeni bir kitleye hitap ettiğini açıkladı. İlk teslimatların yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.