Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 yine ertelendi!

MediaMarkt Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekor kırdı. Dijital satışlarını artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran marka, 2021’de de yatırımlarına devam edecek.

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MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Açık ara liderlik hedefimizden hiç sapmadan sağlam adımlarla işimizi büyütmeyi başardık, fiziksel mağazalarımızda kaslarımızı güçlendirirken, dijital yatırımlarımız ve çoklu kanaldaki müşteri odaklı dönüşüm projemizi bu gelişmeden ayrı tutmadık. Bunun sonucunda dört yıldır olduğu gibi bu yıl da toplam pazar büyümesinin üzerinde büyüme gösterdik, 2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık. Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında Grubun en çok büyüyen ülkesi oldu.” dedi.

MediaMarkt Türkiye performansıyla öne çıktı

MediaMarkt Perakende Grubu’nun pandemi döneminde oluşan güçlü müşteri talebini karşılayarak başarılı bir satış grafiği yakaladıklarını belirten Gökyıldırım, “Ayrıca şirketimizin büyük hissedarı CECONOMY AG’nin son açıkladığı rakamlara baktığımızda pandemide birçok ülkemizde mağazalarımız uzun süre kapalı kalsa da, toplamda 2020 mali yıl sonunda 20.8 milyar Euro’luk bir ciro elde etmeyi başardık.” dedi.

2021’de de yatırıma devam

2021’de yatırımda hız kesmeyeceklerini ifade eden Yenal Gökyıldırım “Müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme gibi konulara odaklanacağız. Ek olarak bugüne kadar sürdüğümüz gibi 2021’de de büyümeye ve müşterilerimize kusursuz hizmet verme anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 200 bin metrekarenin üzerinde toplam alanla sektöründe Türkiye’nin en geniş markasıyız ve bunun önemini, pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Bu nedenle bu yıl mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız.” dedi.