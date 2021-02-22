Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 Yayında

Çinli Xiaomi, yaklaşık iki yıl önce Android 9 ile tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline Android 11 güncellemesini sundu!

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Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android 11 Güncellemesine Kavuştu

Çinli üreticilerden biri olan Xiaomi, 2019 yılının Kasım ayında tanıttığı Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modeline bir süredir bekledikleri güncellemeyi sundu. Telefonlar yeni Android 11 güncellemesi ile ikinci büyük güncellemesini aldı. Ülkemizde de dikkat çeken seri, kavisli ekranıyla dikkat çekmişti. Ancak bu seriyi özel kılan başka bir husus var. Mi Note 10 ve Note 10 Pro dünyanın ilk 108MP kameralı telefonlarıydı. Bunun dışında tasarım tarafı da göz dolduruyordu Peki bu modeller için yayınlanan güncelleme hangi yenilikleri içeriyor?

V12.1.3.0.RFDEUXM sürüm numarasına sahip olan yeni Xiaomi Mi Note 10 Android 11 güncellemesi ilk etapta EEA ülkelerini kapsıyor. EEA ülkeleri ise Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkeleri içerisine alıyor. Ek olarak birkaç farklı ülke de bu alanda bulunuyor. İşte EEA ülkelerinin (Avrupa Ekonomik Alanı) listesi:

EEA Ülkeleri

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Macaristan

İrlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

İspanya

İsveç

Lihtenştayn

İzlanda

Norveç

Ek olarak Ocak ayında Çin’deki modellerin güncellemeyi almaya başladığını unutmayalım. Çin dışında bu ülkelerde satın alınan Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modelleri de yeni Android sürümüne kavuşmuş oldu. Aynı zamanda güncelleme içeriğinde Şubat 2021 güvenlik yaması da yer alıyor. Ek olarak şu anda yayınlanan güncelleme MIUI 12.5 ile değil, MIUI 12.1 ile birlikte geliyor. Yani telefonlar MIUI cephesinde bir değişim yaşamıyor.

Bu güncelleme ile birlikte Çin’deki adıyla Mi CC9, Mi CC9 Pro ve global pazardaki adıyla Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android cephesinde miladını tamamlıyor. Bu modeller önümüzdeki dönemlerde yeni Android güncellemesi almayacak. Hatırlarsanız telefonlar ilk olarak Android 9 ile tanıtılmış, sonrasında ise Android 10‘a güncellenmişti. Bunların dışında önümüzdeki günlerde gerek global pazarda, gerekse Rusya pazarında telefonların Android 11‘e güncellenmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi Note 10 Serisinin Özellikleri

6.47 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekranlar ile tanıtılan Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro, Snapdragon 730G’den güç alıyor. Arka tarafta 108MP + 12MP + 8MP + 20MP + 2MP çözünürlükte beş kamera bulunurken, ön kamera 32MP çözünürlükte. Ek olarak pil tarafı 30W hızlı şarj ve 5.260 mAh kapasite ile destekleniyor. Yine ek olarak iki model arasındaki fark RAM ve ufak çaplı da olsa kamera tarafında boy gösteriyor.

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