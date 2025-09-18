TEKNOFEST, teknoloji ve havacılık tutkunlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen etkinlik, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açarak teknoloji rüzgarının esmesini sağladı.

Teknoloji Rüzgarı İstanbul’da Esti: TEKNOFEST Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

TEKNOFEST, bilimi ve teknolojiyi bir araya getiren gençler ve inovasyon tutkunları için benzersiz bir platform sunuyor. Festival, sadece bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin teknolojik geleceğine ışık tutan önemli bir misyon üstleniyor. Bu yılki etkinlik, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK‘ün nefes kesen gösterileriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı‘nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. Festivalin merkezinde yer alan teknoloji yarışmaları, genç yetenekleri keşfetme ve destekleme amacını taşıyor.

Toplamda 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı. 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 binin üzerinde yarışmacı, en iyi olmak için mücadele etti. Ön eleme aşamasını geçen yarışmacılar, projelerini hayata geçirmek için 85 milyon lirayı aşan maddi destekten yararlanırken, dereceye giren yarışmacılara ise 65 milyon lirayı geçen ödüller verilecek. Bu kapsamlı destek programı, gençlerin teknoloji alanındaki yaratıcılıklarını teşvik ediyor ve onlara yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sunuyor.

Festival boyunca, milli imkanlarla geliştirilen hava, kara ve deniz araçları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. ATAK helikopteri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 ile AKINCI gibi Türkiye’nin gurur kaynakları olan teknolojik ürünler, sergi alanında yakından incelenebiliyor. Ziyaretçiler, bu araçları yerinde görerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya tanıklık ediyorlar.

Gökyüzünde ise F-16 uçakları ve diğer gösteri uçakları, ziyaretçilere unutulmaz bir şov sunacak. Festival süresince düzenlenen atölyeler, bilim şovları ve planetaryum deneyimleri de hem çocuklara hem de yetişkinlere bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı veriyor.

TEKNOFEST, 21 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olup, bu heyecan verici etkinliklere katılım 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor. Etkinlikler, minik ziyaretçilerden gençlere kadar her yaştan insan için bilim ve teknolojiye dokunma imkanı tanıyor.

İlginizi Çekebilir: Togg T10F üretim görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni nesil Togg’un üretimi!

Siz TEKNOFEST hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.