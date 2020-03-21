Oyun
Valve’ın kart oyunu Artifact yenileniyor!
Valve tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından pek fazla ilgi görmeyen kart oyunu Artifact yenilenerek tanıtılacak.
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Dota 2 yan ürünü olarak ortaya çıkan kart oyunu Artifact yenileniyor!
Dota 2’den yan ürün olarak ortaya çıkan kart oyunu Artifact insanların ilgisini pek fazla çekmedi. Oyuncular tarafından beğenilmeyen oyunun son olarak geldiği noktada şirket güncelleme vermeyi bırakmak zorunda kaldı. Bütün bu gelişmeler Artifact’in Valve tarafından terk edildiği anlamına gelmiyor. Valve oyuna köklü değişiklikler ve yenilikler getirecek gibi görünüyor. Oyunun bu geliştirmelerden sonraki yeni hali şirket içerisinde Artifact 2 olarak adlandırılmış durumda.
Valve CEO’su Gabe Newell, oyunu ilginç bir başarısızlık olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Şirket olarak güçlü bir ürün olduğunu düşünüyorduk.”
Newell güncellemenin ne zaman yayınlanacağını söylemedi ve gelecek olan oyunun bir devam oyunu mu yoksa yeni bir oyun olarak mı tanıtılacağını da belirtmedi. Bununla birlikte şirketin oyuncuların Artifact hakkında ne düşündüğünü değiştirebilmesi için daha büyük yenilikler yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca bir ekibin oyuncuların neleri sevmediğini analiz etmek çalıştığını açıklayan Newell, bu ekip sayesinde oyuncuların sevmedikleri noktaları doğru belirleyip düzeltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Valve Artifact için Steam’de bir duyuru yayınladı. Oyunun 26 Mart’ta daha fazla detayının ortaya çıkacağı bu duyuruda göze çarpan nokta oldu. Ayrıca Valve Artifact’a gösterdikleri ilgi ve geri dönüşlerden dolayı hayranlarına teşekkür etti.
Haber
Steam’de, 98 TL değerinde dört oyun ücretsiz oldu!
Dünya çapında yayılan Coronavirus salgını nedeniyle oyun firmalarının bugünlerde sık sık, kalıcı ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Dün yayınladığımız Epic Games Store haberinden sonra, bugün ise Steam üzerinde Tomb Raider, Deiland, Drawful 2 ve Lara Croft and the Temple of Osiris adlı oyunlar ücretsiz olarak elde edilebilir hale geldi. Mağaza fiyatları toplamı 98 TL değerinde olan dört oyunu nasıl elde edebileceğinizi ve oyunların neler sunduğunu sizler için listeledik.
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Tomb Raider
Bir japon efsanesi için araştırma yapma amacıyla uzun bir yolculuğa çıkan Lara Croft, yolculuk esnasında hava koşullarının kötüleşmesiyle bir takım ciddi sorunlar ile karşılaşır ve Tomb Raider kişiliğini kazanmaya başlar.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 34 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Lara Croft and the Temple of Osiris
Çeşitli bulmacalar ile yolumuza çıkan düşmanları alt ettiğimiz ve amacımıza ulaşmak için birçok farklı oynanış stilini deneyebileceğimiz bir çeşit aksiyon-macera oyunu.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 21 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Deiland
Günlük hayatta gördüğümüz tarım ve inşaat gibi işlerle uğraşacağımız oyun, RPG ögeleriyle birlikte uzun süreli bir oynanış sunuyor.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 25 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Drawful 2
Bir çizim oyunu olarak tanıtılan Drawful 2’de, arkadaşlarımız ile bir çizim yaparak bu çizimin hangi nesneye yada canlıya ait olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca Steam Remote özelliğini destekleyen oyun, tablet ve mobil platform üzerinde de eş zamanlı oynanış vadediyor.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 18 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Oyunları ücretsiz bir şekilde elde etmek için, alt kısımlarda yer alan bağlantılara giderek, hesabıma ekle butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca kampanyaların 24 Mart tarihinde sona ereceğini lütfen unutmayın.
Oyun
Karantinaya rağmen İtalya’da bir adam sokakta Pokemon Go oynadı!
İtalya bildiğiniz üzere küresel çapta dünyayı altına almış Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Fakat, anlaşılıyor ki vatandaşlar bu duruma karşın pek de bilinçli değiller.
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İtalya ülke olarak bizim gibi Akdeniz bölgesi içerisinde bulunan ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak kanlı vatandaşları, şehir hayatı, gece eğlenceleri derken müthiş sosyal bir ülke olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
Tabii ki yüksek sosyalite olması bu tip ülkelere büyük zararlar verebiliyor. Ülkede resmi merciler tarafından açıklanmış 9 Mart 2020 tarihinden beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Halkta yaşanan olağanüstü duruma alışkın olmadığı için enteresan tepkiler verebiliyor.
Bunlardan biri de İtalya’nın şehirlerinden birinde gerçekleşti. PhoneArena’nın haberine göre İtalya’da adı açıklanmayan bir vatandaş sokağı çıkmaya yasağını çiğneyerek Pokemon Go oynadı. Evet yanlış duymadınız bunu zaruri olmayan bir sebepten gerçekleştirdi.
31 yaşındaki İtalyan adama göre, herhangi bir kritik durum ortada yok. Adam, küçük kız kardeşiyle birlikte en sevdikleri hobilerini sürdürmeye devam ediyorlar. Pokemon GO, 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmiş ve çıktığı tarihlerde büyük sükse yakalamıştı.
İtalya’nın San Ferro şehrinde gerçekleşen bir hayli tuhaf durum, Avrupa içerisinde virüsün ilk salgın noktalarından birinde gerçekleşti. İtalyan vatandaşı yakalandığında hiç de huzursuz olmadı. Dışarı çıkmak için iyi bir sebebi olduğunu düşünüyordu.
İsmini veremediğimiz genç adam “Pokemon avlıyordum” dedi. Bu açıklamalarla birlikte genç adam dışarı çıkarak suç işleyen 43.000 kişinin arasına katılmış oldu. Umarız, üst seviye bazı Pokemon’lar bulduktan sonra COVID-19 salgının kendi hayatını da etkileyeceğinin farkına varabilmiştir.
Herkese tavsiye ediyoruz ve kendimiz de uyguluyoruz. Ülkemizde olan virüsle başa çıkmak ve etkilerini minimum seviye indirmek için lütfen #EvdeKal’ınız.
Haber
Epic Games Store’da, 159 TL değerinde iki oyun ücretsiz oldu!
Her hafta belirli oyunları kullanıcılar için kalıcı ve ücretsiz bir şekilde sağlayan Epic Games, bu hafta sevilen oyun Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı ücretsiz bir şekilde edinme imkanı tanıyor.
Bir süre önce Ubisoft’un kendi platformu üzerinde ücretsiz bir şekilde sunulan Watch Dogs o dönem içerisinde kullanıcıları çok mutlu etmişti. Bu durum, kampanyayı kaçıranlar ve evde kalmamız gereken bugünlerde yeni oyun arayanlar için süper bir fırsat olarak göze çarpıyor.
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Watch Dogs tanıtım videosu
2014 yılında piyasaya sürülen oyunda Aidan Pearce adlı bir hackerı kontrol ediyoruz ve açık dünya üzerinde belirli görevler ile düşmanımız olan yapay zekanın belirlediği kurallara meydan okuyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz veya AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekli 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
- Harddisk: 25 GB boş alan
Yüksek ayarlar
- İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)
- İşlemci: Sekiz çekirdekli – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz veya AMD FX-8350 X8 @4 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekli 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850
- Harddisk: 25 GB boş alan
The Stanley Parable tanıtım videosu
Platform bünyesinde ücretsiz verilen diğer oyun The Stanley Parable’da ise karmaşık bir dünya içerisinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor, kuralları bulunmayan ve basit düşman öldürme gibi mekanikleri barındırmayan oyun, kullanıcılar tarafından “Garip” olarak nitelendiriliyor.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
- İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Yüksek ayarlar
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
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Ubisoft’un çok sevilen ve yeni serileriyle birlikte uzun bir hikaye ömrü sunan oyunu Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı kalıcı olarak elde etmek için 26 Mart’a kadar vaktiniz olduğunu unutmayın.