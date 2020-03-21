Valve’ın kart oyunu Artifact yenileniyor!

Valve tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından pek fazla ilgi görmeyen kart oyunu Artifact yenilenerek tanıtılacak.

İlginizi çekebilir: Twitter sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!

Dota 2 yan ürünü olarak ortaya çıkan kart oyunu Artifact yenileniyor!

Dota 2’den yan ürün olarak ortaya çıkan kart oyunu Artifact insanların ilgisini pek fazla çekmedi. Oyuncular tarafından beğenilmeyen oyunun son olarak geldiği noktada şirket güncelleme vermeyi bırakmak zorunda kaldı. Bütün bu gelişmeler Artifact’in Valve tarafından terk edildiği anlamına gelmiyor. Valve oyuna köklü değişiklikler ve yenilikler getirecek gibi görünüyor. Oyunun bu geliştirmelerden sonraki yeni hali şirket içerisinde Artifact 2 olarak adlandırılmış durumda.

Valve CEO’su Gabe Newell, oyunu ilginç bir başarısızlık olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Şirket olarak güçlü bir ürün olduğunu düşünüyorduk.”

Newell güncellemenin ne zaman yayınlanacağını söylemedi ve gelecek olan oyunun bir devam oyunu mu yoksa yeni bir oyun olarak mı tanıtılacağını da belirtmedi. Bununla birlikte şirketin oyuncuların Artifact hakkında ne düşündüğünü değiştirebilmesi için daha büyük yenilikler yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca bir ekibin oyuncuların neleri sevmediğini analiz etmek çalıştığını açıklayan Newell, bu ekip sayesinde oyuncuların sevmedikleri noktaları doğru belirleyip düzeltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Valve Artifact için Steam’de bir duyuru yayınladı. Oyunun 26 Mart’ta daha fazla detayının ortaya çıkacağı bu duyuruda göze çarpan nokta oldu. Ayrıca Valve Artifact’a gösterdikleri ilgi ve geri dönüşlerden dolayı hayranlarına teşekkür etti.