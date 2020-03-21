Twitter sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!

Twitter Corona virüs mücadelesinde yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yüzlerce sağlık uzmanının hesaplarını doğruladı ve listeye yenilerini de ekleyecek.

İlginizi çekebilir: SoundCloud ve Twitch işbirliği!

Twitter Covid-19 mücadelesi kapsamında sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!

Sosyal medya platformlarında Corona virüs salgını konusunda çok fazla bilgi kirliliği mevcut. Teknoloji devi şirketlerin yanlış bilgi ile mücadelede daha sert adımlar attıklarını görüyoruz. Daha önce WhatsApp’ın Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile işbirliği yaptığını ve Google’ın Corona virüs salgını konusunda doğrulanmış bilgileri paylaştığı bir web sitesi yayınlandığını görmüştük. Twitter da salgın konusunda bilgi kirliliğini önlemek için adımlar atmaya devam ediyor. Şirket Corona virüs salgını konusunda uzman sağlık personellerinin hesaplarını doğrulayacak. Şirket daha önce de sahte tedavileri ya da yanlış bilgilendirme içeren tweetleri kaldıracağını açıklamıştı.

Şirket Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Covid-19 konusunda doğru bilgi ve güncel haberler sağlamak amacıyla sağlık uzmanlarının hesaplarını doğruluyoruz. Bu süreçte uzmanları belirlemek için küresel halk sağlığı yetkilileri ile birlikte çalışmaktayız. Yüzlerce hesap doğrulandı ve daha fazlası gelecek.”

Ayrıca Twitter ürün lideri Kayvon Beykpour’a göre şirket, sağlık uzmanlarının hesaplarının doğrulanmasını talep edebilecekleri bir formu büyük olasılıkla kullanıma açacak. Beykpour açıklamasına şunları da ekledi: “Sadece olası gürültüyü sinyalden daha iyi ayırt etmek için çalışıyoruz.”

Şirket açıklamasında uzmanların kişisel bilgiler bölümünde bağlantılı oldukları sağlık kuruluşlarının veya enstitülerin web sitesini belirtmelerini önerdi. Bunun yanı sıra web sitesi üzerinde kişilerin Twitter hesaplarının belirtilmiş olmasının süreci hızlandıracağına dikkat çekti.