Sosyal Medya
Twitter sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!
Twitter Corona virüs mücadelesinde yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yüzlerce sağlık uzmanının hesaplarını doğruladı ve listeye yenilerini de ekleyecek.
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Twitter Covid-19 mücadelesi kapsamında sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!
Sosyal medya platformlarında Corona virüs salgını konusunda çok fazla bilgi kirliliği mevcut. Teknoloji devi şirketlerin yanlış bilgi ile mücadelede daha sert adımlar attıklarını görüyoruz. Daha önce WhatsApp’ın Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile işbirliği yaptığını ve Google’ın Corona virüs salgını konusunda doğrulanmış bilgileri paylaştığı bir web sitesi yayınlandığını görmüştük. Twitter da salgın konusunda bilgi kirliliğini önlemek için adımlar atmaya devam ediyor. Şirket Corona virüs salgını konusunda uzman sağlık personellerinin hesaplarını doğrulayacak. Şirket daha önce de sahte tedavileri ya da yanlış bilgilendirme içeren tweetleri kaldıracağını açıklamıştı.
Şirket Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Covid-19 konusunda doğru bilgi ve güncel haberler sağlamak amacıyla sağlık uzmanlarının hesaplarını doğruluyoruz. Bu süreçte uzmanları belirlemek için küresel halk sağlığı yetkilileri ile birlikte çalışmaktayız. Yüzlerce hesap doğrulandı ve daha fazlası gelecek.”
Ayrıca Twitter ürün lideri Kayvon Beykpour’a göre şirket, sağlık uzmanlarının hesaplarının doğrulanmasını talep edebilecekleri bir formu büyük olasılıkla kullanıma açacak. Beykpour açıklamasına şunları da ekledi: “Sadece olası gürültüyü sinyalden daha iyi ayırt etmek için çalışıyoruz.”
Şirket açıklamasında uzmanların kişisel bilgiler bölümünde bağlantılı oldukları sağlık kuruluşlarının veya enstitülerin web sitesini belirtmelerini önerdi. Bunun yanı sıra web sitesi üzerinde kişilerin Twitter hesaplarının belirtilmiş olmasının süreci hızlandıracağına dikkat çekti.
Haber
Instagram Web sürümü için Direkt Mesaj özelliği aktif hale geldi!
Son günlerde yayılan söylentilerin ardından, Instagram web sürümü için direkt mesajlar özelliği kullanılabilir hale geldi. Bir süredir bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilen ve test aşamasında bulunan özellik, bugün itibariyle global olarak tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda.
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Yıllardır Instagram web sürümü için bu özelliği aktif hale getirmeyen ve bu kararından dolayı sık sık kullanıcı geri bildirimleri alan platform, bugün itibariyle tüm platformlar için direkt mesaj özelliğini kullanılabilir hale getirdi.
Platformun bir süredir kullanıcıların diğer cihazlarıyla birlikte tam olarak etkileşim yakalayabilmesi için bazı değişiklikler yapacağı bilinmekteydi. Şu an için ülkemiz bünyesinde bazı kullanıcıların ulaşabildiği özellik birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek.
Bu aşamada henüz dakikalar önce aktif hale gelen özelliğin dağıtımının bölgesel olarak yayınlandığını ve dalga dalga devam ettiğini unutmamak gerek.
Sosyal Medya
Twitter geçici Tweetleri test ediyor!
Twitter geçici düşünceleriniz için yeni özelliği fleets’i denemeye başladı. Twitter’a da Facebook, Snapchat ve Instagram gibi rakibi sosyal medya uygulamalarında uzun zamandır bulunan geçici paylaşımlara benzer bir özellik geleceğe benziyor.
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Twitter geçici Tweetleri test ediyor!
2006 yılında kurulduğundan beri, Twitter tweet olarak adlandırılan tek bir paylaşım tipi içeriyordu. Ancak bugünden itibaren 280 karakterlik “fleets” test edilmeye başlandı. Fleets’i geçici süre ile paylaşılan tweetler olarak tanımlayabiliriz. Bu yeni özellik kullanıcıların ana zaman çizelgesi dışında ayrı bir zaman çizelgesinde 24 saatliğine kalıcı olacak şekilde tasarlanmış. Başka bir deyişle Snapchat hikayelerine benzer bir özellik Twitter’a geleceğe benziyor. Fleets normal tweetlerden farklı olarak retweet,beğeni ve cevap özelliklerine kapalı olacak. Bu şeklinde yapılan paylaşımlara sadece doğrudan mesaj veya reaksiyon emojileriyle cevap verilebilecek.
Şirket, yeni yayınladığı bir blog yazınsında “Bugün Brezilya’dan başlayarak geçici düşüncelerinizi paylaşmanın yeni bir yolu olan fleets’i test ediyoruz” dedi. Şirketin getirdiği bu yenilik kullanıcılara garip gelebilir çünkü tweetlerin neredeyse tümü geçici düşünceler kategorisine girmekte. Twitter ürün yöneticisi Mo Aladham bu konu ile ilgili blog yazısında şunları söyledi: “Bazı kullancılar bize tweet atmaktan rahatsız olduklarını iletti çünkü tweet’ler herkese açık ve kalıcı. Daha az baskı ve daha fazla kontrol ile yeni şekillerde sohbet etmenizi mümkün kulmak istiyoruz. Bu yüzden bugün Brezilya’da başlayarak fleets paylaşım tipini test ediyoruz, geçici düşüncelerinizi konuşmaya başlamanın yeni bir yolu.”
Görünüşe göre birçok büyük sosyal medya uygulamasında görmeye alışkın olduğumuz geçici paylaşımlar Twitter’a da geleceğe benziyor. Twitter yaptığı açıklamada kullanıcılarına tweetleri üzerinde daha fazla kontrol sunmayı amaçladığını belirtmiş olsa da yeni özelliğin Snapchat hikayelerine benzerliği dikkat çekti.
Haber
Instagram için üç yeni özellik daha yolda!
Son günlerde Instagram tarafından birçok yeni özellik haberi alıyoruz. Dün wabetainfo tarafından yayınlanan bir habere göre platform için geliştirmeler hız kesmeden devam ediyor. Şu an test aşamasında olan özelliklerin bazı değişimler yaşayabileceğini ve iptal edilebileceklerini hatırlatarak listemize geçelim.
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Takma Adlar
Bu özellik Instagram Direct’te sohbet ettiğiniz kişilere takma ad atamanıza izin veriyor. Yenilik, iletişim bilgileri ekranında yer alıyor ve halen geliştirilme aşamasında bulunuyor.
Öncelikle bir kullanıcı için takma ad belirlediğinizde yalnızca sizin tarafınızdan görülebiliyor ayrıca bildirim ve listelerde kişinin kullanıcı adı yerine belirlediğimiz takma adını görüyoruz. Kullanıcı adı aramak yerine, takma adı kullanarak çok daha kolay şekilde kişiye ulaşabiliyoruz.
Yakında Özelliği
Bazen Instagram kamerası kullanarak fotoğraflar çekiyoruz ve yanlışlıkla paylaşıyoruz. Tam olarak bu durumun önüne geçen yeni özellik mevcut Instagram kamerasıyla çekilen fotoğrafları bir araya getiriyor ve paylaşım yapacağımız fotoğrafı bu kısımda seçmemizi sağlıyor. Bu bölümde toplanan tüm resimler, daha sonra kullanılmak, düzenlenmek veya kaydedilmek için barındırılıyor ve kaydedilen resimler 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.
Sevgi Animasyonu
Bu özellik ise Instagram için, tarafınızdan gönderilen veya alınan bir fotoğrafı beğendiğinizde karşınıza onlarca kalp çıkmasını sağlıyor.
Bazı özelliklerin test aşamasından geçemediğini lütfen unutmayalım, ama görünen o ki haberde değindiğimiz özellikler neredeyse kullanım için hazır.