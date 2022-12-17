Valve’in Steam Deck’ten aldığı tepkinin ardından, şirketin ilgili diğer oyun alanlarına yöneliyor. Valve şimdi yeni bir Steam denetleyicisi üzerinde çalışmayı planlıyor. Valvenin geliştirdiği ilk kontrolör değil. Valve yaklaşık sekiz yıl önce bir kontrol cihazı piyasaya sürmüş, ancak güvenilirlik sorunları nedeniyle 2019’da iptal edilmişti.

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Steam Deck’in tasarımcıları Lawrence Yang ve Pierre-Loup Griffais, şirketin donanımın geleceğine yönelik planları hakkında The Verge ile konuştu. Yang, ikinci bir Steam Controller hakkındaki bir soruya, Valve ekibinin bir tane geliştirmeyi umduğunu söyleyerek yanıt verdi. Nihayetinde, “Evet, bunu gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Ayrıca şunları da söyledi:

Bu sadece nasıl ve ne zaman olacağı ile ilgili bir soru. Sanırım bunu keşfedeceğiz çünkü bu bizim de istediğimiz bir şey. Şu anda Deck’e odaklanıyoruz, bu yüzden mikro konsol sorusuyla biraz aynı şey: kesinlikle üçüncü bir tarafla çalışmaktan veya kendimizi keşfetmekten heyecan duyacağımız bir şey.

Valve’ın Deck’i sektörde bir isim yaptı ve şirket geçmişteki hatalarından (bu durumda orijinal kontrolörle) ders almayı umarken yeni şeyler denemeye hevesli görünüyor. Valve’ın bir kontrol cihazı üretmeyi planlayıp planlamadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.