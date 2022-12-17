Amazon Perşembe günü yaptığı açıklamada popüler video oyunu serisi “Tomb Raider “ın bir sonraki versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. Crystal Dynamics adlı Kaliforniyalı bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera oyunu olan Tomb Raider, dünyanın dört bir yanındaki keşfedilmemiş mezarları gezen, bulmacaları çözen ve kötü adamlarla savaşan İngiliz bir arkeolog olan Lara Croft karakterini içeriyor.

Oyunun son versiyonları, 2018’in saygın oyunu “Shadow of the Tomb Raider” gibi, Japon Square Enix şirketi tarafından yayınlandı. Bu seri aynı zamanda birçok sinema filmine de ilham vermiştir.

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Crystal Dynamics, henüz çıkış tarihi belli olmayan ve geliştirme aşamasının başlarında olan yeni oyunun geliştiricisi olmaya devam ediyor. Ancak Amazon yayıncı olacak, yani şirket “yaratıcı destek” konusunda Crystal Dynamics ile yakın bir şekilde çalışıyor ve pazarlama, oyunun çeşitli perakende ve çevrimiçi platformlara gönderilmesi ve reklam gibi görevlerden sorumlu.

İçindekiler Tomb Raider tek oyunculu deneyim sunacak

Tomb Raider tek oyunculu deneyim sunacak

Oyunun özüne sadık kalınacağını ve tek oyunculu olacağını duyuran Amazon, Lara’nın hikayesine devam edecek. Oyunseverlerin istediği ‘keşif ve yaratıcı yol bulmayı ödüllendiren bir ortam’ sunacağı da belirtiliyor.

Crystal Dynamics’in stüdyo başkanı Scot Amos ise geliştirilen yeni oyun hakkında: ”Amazon Games ile bir Lara Croft evreninin yaratıcı vizyonunu, tutkularını ve değerlerini çeşitli olasılıklarda paylaşan bir ekip bulduk. Bugüne kadarki en büyük ve en iyi Tomb Raider oyununu inşa etmeye başlayarak bu yeni yolu birlikte inşa etmeye hevesliyiz” açıklamasında bulundu.