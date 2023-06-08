Valve, son güncellemesiyle Counter-Strike 2’ye uzun zamandır beklenen yeni bir özellik ekledi: VALORANT’tan tanıdığımız ekipman iade sistemi. Bundan böyle oyuncular, oyun içindeki ekipmanlarını iade ederek daha stratejik bir şekilde oynayabilecek. Bu güncelleme CS:GO topluluğunu heyecanlandırdı ve birçok oyuncu artık önceki hatalarını telafi etme ve yeni taktikler deneme şansı yakalayacak.

Oyuncular artık bir maç sırasında yanlış bir satın alma yaptıklarında ya da stratejilerini değiştirdiklerinde istemedikleri ekipmanları iade edebilecek. Bu özellik, oyunun rekabetçi doğasına daha fazla esneklik ve taktiksel derinlik katarak oyuncuların deneyimini zenginleştirecek. Valve’ın bu güncellemeyle oyunculardan gelen geri bildirimleri dikkate aldığı ve CS:GO topluluğunun isteklerini karşılamak için çaba gösterdiği açıkça görülüyor.

Bought the wrong thing? Meant to buy a different weapon, armor, or grenade? Sell your purchase back and buy again (during buy time). pic.twitter.com/7KJ4WN82XU — CS2 (@CounterStrike) June 6, 2023

Bu gelişmeyle birlikte Counter-Strike 2’nin, VALORANT gibi diğer rekabetçi oyunlara karşı rekabet gücünün artması bekleniyor. Oyuncular CS:GO geliştirme ekibi tarafından belirlenen bir dizi kritere göre Sınırlı Test’e davet edilecek. Bu kriterler arasında Valve’ın resmi sunucularında geçirilen son oyun süresi, güvenilirlik puanı ve Steam hesabı durumu yer alıyor.

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Sınırlı Testi’ne katılmaya hak kazanan oyuncular, CS:GO ana menüsünde bir davetiye alacak. Davetiye alan oyuncular “KAYIT OL” seçeneğini belirleyip indirme işlemlerine başlayabilecek. İndirme tamamlandıktan sonra CS:GO’yu başlatıp “Sınırlı Test” seçeneğiyle Counter-Strike 2 Sınırlı Testi’ne erişim sağlayabilecek. Sınırlı Test’e zamanla daha fazla oyuncu davet edilecek. Bir davetiye alıp almadığınızı öğrenmek için CS:GO ana menüsünü kontrol etmeye devam edin.