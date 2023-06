Valve, son güncellemesiyle Counter-Strike 2’ye uzun zamandır beklenen yeni bir özellik ekledi: VALORANT’tan tanıdığımız ekipman iade sistemi. Bundan böyle oyuncular, oyun içindeki ekipmanlarını iade ederek daha stratejik bir şekilde oynayabilecek. Bu güncelleme CS:GO topluluğunu heyecanlandırdı ve birçok oyuncu artık önceki hatalarını telafi etme ve yeni taktikler deneme şansı yakalayacak.

Oyuncular artık bir maç sırasında yanlış bir satın alma yaptıklarında ya da stratejilerini değiştirdiklerinde istemedikleri ekipmanları iade edebilecek. Bu özellik, oyunun rekabetçi doğasına daha fazla esneklik ve taktiksel derinlik katarak oyuncuların deneyimini zenginleştirecek. Valve’ın bu güncellemeyle oyunculardan gelen geri bildirimleri dikkate aldığı ve CS:GO topluluğunun isteklerini karşılamak için çaba gösterdiği açıkça görülüyor.

Bought the wrong thing? Meant to buy a different weapon, armor, or grenade? Sell your purchase back and buy again (during buy time). pic.twitter.com/7KJ4WN82XU

— CS2 (@CounterStrike) June 6, 2023