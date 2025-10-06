M5 iPad Pro henüz resmi olarak tanıtılmadan, kutu açılışı ve inceleme videolarıyla internete düştü. Üstelik bu videolar, cihazın Apple’ın tedarik zincirinden çalınmış olabileceğini ortaya koyuyor. Avrupa’daki depolardan sızdırıldığı iddia edilen iPad Pro M5 modelleri, Rusya’daki bazı YouTuber’ların eline geçmiş durumda. Peki burada sorumlu kim? Bazı kaynaklara göre Apple’ın tedarik zinciri bu sızıntıların odağında.

M5 iPad Pro daha tanıtılmadan YouTube’da! Sorumlu Apple mı?

Teknoloji dünyasında sızıntılar alışıldık hale geldi ancak M5 iPad Pro ile bu kez durum çok daha ciddi. Henüz tanıtılmamış bir Apple ürünü, tam inceleme videolarıyla haftalar önceden karşımıza çıktı. Üstelik bu olay, geçtiğimiz yıl M4 MacBook Pro’nun da benzer şekilde sızdırılmasının ardından ikinci kez yaşanıyor.

Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre Apple, lansman günü stok sıkıntısı yaşanmaması için yeni ürünlerini dünya genelindeki depolara önceden gönderiyor. Görünüşe göre M5 iPad Pro modelleri bu depolardan birinde çalındı ve ardından Rus YouTuber’lara satıldı.

iPad Pro M5 incelemeleri neleri gösteriyor?

Sızdırılan videolarda iPad Pro M5’in genel olarak M4 modeline göre küçük bir güncelleme sunduğu görülüyor. En büyük fark, yeni M5 çipine geçiş. Bu işlemci, performans tarafında iyileştirmeler sunsa da kullanıcı deneyiminde devrimsel bir fark yaratmıyor.

İlginç bir detay da, söylentilerde bahsedilen ikinci ön kamera özelliğinin bu cihazlarda yer almaması. Gurman, Apple’ın test aşamasındaki prototiplerde bu kameranın bulunduğunu, ancak muhtemelen son anda iptal edildiğini öne sürüyor. Bu da Apple’ın tasarım sürecinde son dakika değişikliklerine gittiğini gösteriyor.

Gizliliğiyle tanınan Apple için bu sızıntı, önemli bir prestij kaybı anlamına geliyor. Şirketin lansman etkinliklerinde yaratmak istediği “sürpriz etkisi” tamamen bozulmuş durumda. Üstelik bu durum, rakip markalara da fırsat veriyor. Örneğin Samsung Galaxy Tab S serisi, bu gelişmeden sonra pazarlama anlamında öne çıkabilir.

İncelemelerde görülen genel tabloya göre, halihazırda bir iPad Pro M4 sahibiyseniz yeni bir cihaz almanız gerekmiyor. M5 sürümü, daha çok teknik iyileştirmeler ve verimlilik artışlarıyla sınırlı. Bu da bazı kullanıcıların, yeni model yerine indirimli M4 versiyonuna yönelmesine yol açabilir.

En büyük fark büyük ihtimalle baz modellerde de 12GB RAM’e geçişte hissedilecektir. Zira Apple iPad Pro M1 serisinden beri, M serisi işlemciye sahip iPad Pro modellerinde, 128 ve 256GB depolama seçeneklerinde 8GB RAM, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerinde ise 16GB RAM sunuyordu. Bu rakamlar 128 ve 256GB depolama seçeneklerinde 12GB RAM olarak değişebilir. Diğer modellerde bir artış olacak mı göreceğiz.

Apple’ın güvenlik politikaları yeniden gündemde

Bu olay, Apple’ın tedarik zinciri güvenliğini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Şirketin lansman öncesi ürün dağıtım politikaları, art arda yaşanan bu sızıntılardan sonra ciddi şekilde sorgulanıyor. Henüz Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmedi, ancak olayın iç soruşturma kapsamında incelendiği tahmin ediliyor.

Apple, geçtiğimiz yıl M4 işlemcili cihazlarda üretim planlarını hızlandırmış ve aynı stratejiyi M5 serisinde de sürdürmüştü. Ancak bu kez tedarik zincirindeki zafiyet, şirketin lansman stratejisini olumsuz etkileyebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce M5 iPad Pro sızıntısı Apple'ın gizlilik politikasını zedeledi mi, yoksa kullanıcılar için sadece erken bir ön gösterim mi oldu?