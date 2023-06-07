Lego 2K Drive, Lego’nun sevilen yapı taşlarıyla geliştirilmiş bir arcade yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Lego 2K Drive, Bricklandia adlı yarı açık dünya bir ortamda geçer ve oyuncuya aşırı kullanılmış bir çaylak yarışçı rolünü oynama fırsatı veriyor.

İçindekiler Lego 2K Drive inceleme

Lego 2K Drive inceleme

Oyunda, yarışları kazanmak için bayrakları toplamanız gerekmektedir. Bazı yarışlar belirli bir seviyede olmanızı gerektirir, bu nedenle oyunda deneyim puanları toplamak için açık dünyayı keşfetmenizi öneriyoruz. Lego 2K Drive, oyunculara hızlı seyahat etme, açık dünyayı keşfetme, araç inşa etme ve yarışlara katılma gibi çeşitli oyun içi aktiviteler sunuyor. Oyunda dört farklı açık dünya haritası bulunur ve birçok yan aktivite ve koleksiyon da mevcut. Oyunda yolları paylaşan yayalar ve diğer sürücülerin varlığı, oyunu daha canlı bir hale getiriyor.

Lego 2K Drive, gerçek bir yarış oyunu deneyimi sunuyor. Oyunda belirli parkurlarda tur atıyor ve rakiplerinizi caydırmak için güçlendirmeler topluyorsunuz. Oyunda sürükleme mekaniği de bulunur ve freni ve pedalı aynı anda kullanmanız gerekebilir. Ayrıca hızlı dönüş mekaniği de oyunda kullanılır ve araç sürerken ekstra hız kazanmanızı sağlıyor.



Oyunun yarış dışı aktiviteleri de mevcuttur ve oyuncuların etrafta dolaşmasına ve mini oyunlara katılmasına olanak tanır. Lego 2K Drive, oyunculara geniş bir özelleştirme seçeneği sunar ve istediğiniz aracı oluşturmanıza izin veriyor. Yüzlerce renk ve şekil arasından seçim yaparak tuğladan tuğlaya araba inşa edebilirsiniz. Ayrıca önceden hazırlanmış modeller de mevcuttur, böylece hızlı bir şekilde aracınızı oluşturabilirsiniz.

Lego 2K Drive, hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanmış bir oyundur. Lego hayranları için özellikle çekici olabilir ve her yaştan oyuncuyu saatlerce meşgul edebilecek birçok cazibe ve heyecan sunar. Oyun, gerçekçi yarış simülatörlerinden daha kolay bir deneyim sunar ve geniş bir oyun dünyasıyla oynamak isteyenler için ideal bir seçenek.

Ayrıca oyunda çevrimiçi oynama seçeneği de bulunmaktadır, ancak bu seçeneği kullanmak için oynadığınız platformda bir 2K hesabı oluşturmanız ve bağlamanız gerekmektedir. PlayStation 5 kullanıcıları Xbox veya PC kullanan arkadaşlarıyla çapraz oynama yapabilirken, Nintendo Switch kullanıcıları maalesef çapraz oynama özelliğinden yoksun kalıyor.

Lego 2K Drive, sadece araç performansı açısından değil, teknik açıdan da mükemmel bir sürüş oyunudur. PlayStation 5’te oynandığında yükleme süreleri son derece hızlı ve kare hızları oldukça akıcı. DualSense özellikleri, sürüş deneyimine bağlı olarak titreşimlerle de kullanılır. Ancak, önemli bir bulut kaydetme hatası nedeniyle kayıp yaşama riski olduğunu belirtmek gerekir. 2K sunucuları çevrimdışı olduğunda ilerlemenizi kaybetme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun farkında olan geliştiricilerin hızlı bir yama yayınlaması beklenmektedir, ancak yine de sinir bozucu bir deneyim olabilir.

Özellikle arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte oynamak için eğlenceli bir kart yarış oyunu arıyorsanız, Lego 2K Drive’ı rahatlıkla tavsiye edebilirim. Sağlam bir hikaye modu, yaratıcı mizah, bağımlılık yapan bir oyun döngüsü ve etkileyici bir araç yapım sistemi ile birleşen renkli Lego dünyasında güçlü bir temele sahiptir. Ancak, çocuklar ve aileler için pazarlanan bir deneyimde mikro işlemlerin agresif kullanımı, oyunda tam gaz ilerlememi engelleyen bir faktördür.

Burnout Paradise’ı anımsatan bir açık dünya arcade oyunu olan Mario Kart gibi bir kart yarışçısı ile tuğlalarla inşa edilmiş bir cennetin büyüsünün bir araya geldiği Lego 2K Drive, keyifli bir karışım sunuyor. Hot Wheels Unleashed’da bulunan olağanüstü oynanışa bir dokunuşla, çeşitli türlerden en iyi unsurları ödünç alarak benzersiz ve tatmin edici bir deneyim yaratıyor. Gerçekçi simülatörlerin hakim olduğu bir yarış türünde, benzersiz yetenekleri ve kontrol mekanikleri ile merak uyandıran bir kart yarışçısı olarak öne çıkıyor.

Hikaye modu boyunca karşılaştığınız komik karakterler, sürekli bir neşe duygusunu canlı tutacaktır. Maceranızın her anına kahkaha ve eğlence getirirken kıkırdamaya ve kıkırdamaya hazır olun. Oyun boyunca eğlenceli sözlerin tadını çıkarmaya hazır olun.

Lego 2K Drive’daki yarışlar heyecan verici, yoğun ve genellikle kaotik, Mario Kart’taki kaosu anımsatıyor. Daha zorlu seviyelere ve kategorilere geçtikçe, yarışlar daha yoğun ve kaotik hale gelir ve aynı anda pek çok şey olur. Her saniye önemlidir ve her şey olabilir, heyecanı sonuna kadar yüksek tutun. AI rakipleri akıllı ve affetmez, bu da konumunuzu korumanızı zorlaştırır. Arabalar arasında boşluklar olan geleneksel kart yarışçılarının aksine, tüm yarışmacılar birbirine yakın yarışarak en üst nokta için sürekli bir savaş yaratır.

Oyunda çeşitli kaygan arabalar, tekneler, arazi araçları, ATV’ler, dörtlüler, çim biçme makineleri ve daha fazlası bulunur. Her araç, oyuna derinlik katan benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Heyecan verici bir hız artışı için turbo gücü açığa çıkararak, hız göstergenizi geri kazanmak için kaosa neden olabilir ve ortalığı kasıp kavurabilirsiniz. Kontroller iyi yerleştirilmiş ve erişilebilirlik ile yanıt verebilirlik arasında bir denge sağlıyor. Fiziksel bir simülasyon olmasa da, Hot Wheels Unleashed’da bulunan mekaniklere benzer şekilde arabaların kontrolü kolaydır.

Bricklandia’da gezinirken, bu Lego dünyasını hayata geçiren çarpıcı görsellerin gözlerinin kamaşmasına hazır olun. Oyundaki görseller, tamamen Lego parçalarıyla tasarlanmış nefes kesen, dikkat çekici sanat eserlerini sergiliyor. Tüm dünya, büyüleyici ve sürükleyici bir ortam yaratarak, ayrıntılara dikkat edilerek titizlikle inşa edilmiştir. Kalabalık caddelerden karmaşık yarış pistlerine kadar her ayrıntı, sizi görsel olarak büyüleyici bir deneyime kaptırmak için özenle tasarlandı. Oyunun tasarımı çocuklara ve çocukluklarıyla nostaljik bir bağ arayanlara hitap edecek. Büyüleyici film müziği, oyunun genel atmosferini geliştirerek ekstra bir neşe ve heyecan katmanı ekler.

Oyun, çeşitli ve ilgi çekici bir deneyim sağlayan çok sayıda ilginç aktivite sunar. Kontrol noktalarından geçmekten öğeleri toplayıp teslim etmeye, karakterleri kurtarmaya ve sürücü testlerine katılmaya kadar her zaman yapacak yeni ve heyecan verici bir şeyler vardır. Bu aktiviteler, oyunun kendini tekrar ediyormuş gibi hissetmesini engeller ve arabalarınızı geliştirmek ve özelleştirmek için ödüller sunar. Seviyenize bağlı olarak, yarış deneyiminizi daha da kişiselleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş tutuş, sağlık, azami hız ve hızlanma takviyeleri gibi avantajların kilidini açacaksınız. Hikaye ilerledikçe artan zorluk, saatlerce oynayarak edindiğiniz becerileri ve ustalığı uygulamanızı gerektirir. Keşfedilecek sınırsız miktarda içerik var, bu da oyunun uzun süreli keyif vermesini sağlıyor.

Oyun içi mağaza Unkie’s Emporium’da arabalar, araba parçaları, sürücüler, Lego parçaları, yapım parçaları paketleri ve kozmetik özelleştirme seçenekleri dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi bulabilirsiniz. Ancak, mağazadaki fiyatlandırma ve mikro işlemler hayal kırıklığı yaratabilir. Mağazadaki ürünler aşırı derecede pahalıdır ve öğütme yoluyla oyun içi para birimi elde etmek zaman ve çaba gerektirebilir. Halihazırda yüksek bir fiyat etiketi taşıyan bir oyunda pahalı mikro işlemlere güvenmek doğru değildir. Ek olarak, yıllık sezon geçişlerinin tanıtılması, içerik açısından sağladıkları değer hakkında soru işaretleri uyandırır.

Lego 2K Drive ilgi çekici ve eğlenceli bir macera sunuyor. Heyecan verici yarışlar, açık dünya keşfi, çeşitli aktiviteler ve içten bir hikaye her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Zorluğu kademeli olarak artıran oyun, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yarışçılar için tatmin edici bir deneyim haline geliyor. Sky Cup Trophy’nin efsanevi şampiyonu olmak için unutulmaz bir yolculuğa hazır olun.

Mikroişlem modelindeki kusurlarına rağmen Lego 2K Drive, benzersiz ve tatmin edici bir yarış deneyimi sunuyor. Kart yarışı mekaniklerini, arcade oynanışını ve sevilen Lego estetiğini harmanlayarak, her yaştan oyuncunun takdir edebileceği neşeyi ve eğlenceyi yakalar. Çarpıcı görsellerle birlikte merak uyandıran, çeşitli yarışlar ve aktiviteler sonsuz eğlence sağlıyor. Oyunu genel olarak değerlendirecek olursak; yarış ve LEGO tutkunuysanız bu oyunu asla kaçırmayın diyebiliriz.