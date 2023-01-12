Valorant Episode 6 yamasının yayınlanmasıyla birlikte Riot Games oyunun artık Windows 7 ile uyumlu olmayacağını duyurdu. Bu değişiklik yama notlarında belirtilmemiş olsa da, geliştiriciler hile ile mücadele etmek için Windows 10‘dan daha eski sistemlerle uyumluluğu kesti. Bu değişiklik muhtemelen hilecileri uyarmaktan kaçınmak için gizlice yapıldı.

Yeni yama ayrıca bir ton yeni içeriğin de habercisi oldu. Lotus ve yeni kostüm paketleri Bölüm 6’nın en önemli özelliği olmaya devam edecek olsa da, yeni bir Savaş Bileti ve yenilenmiş rütbeler de mevcut.

İçindekiler Windows 7 sistem kullanıcıları Valorant oynamak için yükseltme yapmak zorunda kalacak

Windows 7 sistem kullanıcıları Valorant oynamak için yükseltme yapmak zorunda kalacak

Valorant topluluğunda önde gelen bir veri madencisi bu durumu ilk olarak Twitter’da gün ışığına çıkardı. Yeni yamanın oyunu Windows 7’de oynanamaz hale getirdiğini fark ettiler. Yama notlarında bu bilgi yer almadığı için topluluk bu duruma şaşırdı.

Kasım 2022’de geliştiriciler, hile karşıtı yazılım Riot Vanguard ile tam uyumlu olmayan Windows 10 sistemlerinde oyun uyumluluğunu durdurdu. Kullanıcılar tam uyumluluk elde etmek için küçük değişiklikler yaptı.

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Windows 7 desteğinin sona erdirilmesi ile muhtemelen hile önleme yazılımının düzgün çalışmasını sağlamanın bir yolu olmadığı anlamına geliyordu. Bu durum, Vanguard’ın önemi oyunun kitlesiyle orantılı olarak arttığı için değişikliği haklı çıkaracaktır.

Vanguard özellikle hack ve hilelerin yaygın olduğu rekabetçi modda faydalı olmuştur. Hilecilerin istilasına uğrayan bir oyun, sağlıklı bir oyun arayan sadık kitlesini büyük olasılıkla kaybedecektir.

Valorant, etkili hile karşıtı sistemi sayesinde sağlıklı bir ortamı başarıyla teşvik etmiştir. Nispeten eşit oyun alanı nedeniyle profesyonel oyuncuların bu oyuna geçmesi şaşırtıcı değil.

Ancak Windows 7 oldukça eski bir sistem. Her ciddi Valorant oyuncusu sorunsuz oynanışı sürdürmek için yükseltme yapmak zorunda kalacak.