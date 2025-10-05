Caviar, lüks tasarım dünyasında kendine özgü yerini korumaya devam ediyor. Marka, bu kez iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini temel alan yeni “Victory Collection” serisini tanıttı. Güç, liderlik ve prestij temalarını bir araya getiren koleksiyon, sınırlı sayıda üretimiyle dikkat çekiyor. Peki bu özel seride neler var?

Caviar Victory Collection tanıtıldı! İşte en pahalı iPhone 17 serisi!

Caviar’ın yeni iPhone 17 koleksiyonunda beş farklı tasarım yer alıyor: Magma, Onyx, Polar, Adamant ve Ultramarine. Her biri farklı bir liderlik özelliğini temsil edecek şekilde tasarlanmış. Üstelik her modelden yalnızca 19 adet üretilecek, bu da seriyi son derece özel hale getiriyor.

Victory serisinin gövdesinde havacılık sınıfı titanyum veya güçlendirilmiş çelik kullanılıyor. Dış yüzeyde ise timsah derisi, dana derisi ve Hermès Epsom deri gibi lüks materyaller dikkat çekiyor. Caviar ayrıca telefonların yüzeyine gelişmiş PVD kaplama uygulayarak hem dayanıklılığı hem de derin renk tonlarını artırmış.

Tasarımlar ve anlamları

Victory Magma: Volkanik enerjiden ilham alan siyah titanyum gövde, turuncu detaylar ve timsah derisi kaplama ile karizmatik kişiliklere hitap ediyor.

Victory Onyx: Parlak titanyum ve siyah dana derisiyle sade ama güçlü bir görünüm sunuyor. Stratejik düşünen minimalist kullanıcılar için tasarlanmış.

Victory Polar: Beyaz timsah derisi ve guilloché detaylı titanyumla donatılmış. Denge ve zarafeti simgeliyor.

Victory Adamant: Kahverengi PVD kaplama çelik gövde ve Hermès derisiyle dayanıklılık ve güç vurgusu yapıyor.

Victory Ultramarine: Canlı mavi deri ve parlak titanyum çerçeveyle özgüven ve asaletin birleşimini temsil ediyor.

Her cihaz, koleksiyona özel olarak hazırlanan etkileşimli bir sunum kutusunda geliyor. Kutunun içinde ayrıca koleksiyon parası ve 24 ayar altın kaplama anahtar da bulunuyor.

Caviar Victory fiyatları

Bu özel iPhone serisinin fiyatları da tasarımı kadar dikkat çekici. Koleksiyonun giriş modeli olan Victory Ultramarine 10.060 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Onu Victory Onyx ve Victory Polar modelleri 10.200 dolar fiyatla takip ediyor.

Victory Adamant 10.490 dolar, koleksiyonun zirvesindeki Victory Magma ise 10.630 dolar fiyatla satılıyor. Her biri Caviar’ın resmi internet sitesi üzerinden sipariş edilebiliyor.

Caviar kısa süre önce iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerini 10.000 dolarlık özel altın versiyonlara dönüştürmüş, ayrıca silah tasarımlarından ilham alan bir iPhone serisini de tanıtmıştı. Görünüşe göre marka, lüks akıllı telefon pazarında sınır tanımamaya kararlı.

Caviar kısa süre önce iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerini 10.000 dolarlık özel altın versiyonlara dönüştürmüş, ayrıca silah tasarımlarından ilham alan bir iPhone serisini de tanıtmıştı. Görünüşe göre marka, lüks akıllı telefon pazarında sınır tanımamaya kararlı.