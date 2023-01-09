Türkiye’de büyümeye devam eden e-spor tarihinde bir ilk yaşandı. Temsilcimiz S2G ESports, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonu oldu. Endonezya’nın Jakarta kentinde düzenlenen ve kıyasıya maçlara ev sahipliği yapan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası‘nı (PMGC) ilk sırada tamamlayan takımımız S2G Esports toplamda 10 milyon TL’ye yakın ödül kazandı.

Türkiye espor tarihinde bir ilk İyi bir başlangıç yapan ve son ana kadar mücadeleye devam eden S2G ESports, toplamda 190 puan toplayarak büyük finalleri ilk sırada tamamlamayı başardı. 2.sırada Nepal temsilcisi DRS yer alırken 3.sırayı Brezilya temsilcisi A7 takımı kaptı.

En yakın rakibine 32 puan fark atmayı başaran temsilcimiz büyük ödül olan 400.000 doları (7.500.000 TL) kasasına koydu. Grup aşamasında 1.600.000 TL ve büyük finallere katıldığı için 375.000 TL kazanan S2G Esports, birincilik ödülü ile toplamda 10 Milyon TL’ye yakın bir gelir elde etmiş oldu.

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S2G Esports gibi grup aşamasında kıyasıya bir rekabet sergileyen ve büyük finallere doğrudan katılım hakkı kazanan temsilcimiz Fire Flux Esports ise iyi bir başlangıç yaptığı turnuvanın 2. gününde istediği sonuçları elde edemeyerek 15. sırada yer aldı. Yine grup aşamasında 1.600.000 TL ve büyük finallere katıldığı için 375.000 TL kazanan Fire Flux, turnuvadan elde ettiği 17.500 Dolar ile toplamda kasasına yaklaşık 2 Milyon 300 Bin TL götürmüş oldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlere PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın 2023’te Türkiye’ye geleceğinden bahsetmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında Türkiye, bu dev e-spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Kasım ayından itibaren başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, 2023 yılında ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.