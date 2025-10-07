iPadOS 26 kullanıcıları için beklenen haber sonunda geldi. Apple, kısa süre önce yayınladığı yeni beta sürümüyle dikkat çekici bir adım attı. Peki, neden kaldırılan bir özellik yeniden sisteme dahil edildi? Yeni iPadOS 26 güncellemesi hangi yenilikleri getiriyor ve bu değişim Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek?

iPadOS 26 ile birlikte Apple, daha önce kaldırdığı Slide Over çoklu görev özelliğini yeniden kullanıma sundu. Yeni sürümde, uygulamalar arasında pencere değişimi sağlayan bu işlev, artık yepyeni bir sistemle entegre biçimde çalışıyor. İlk etapta 26.1 beta 2 sürümünde açılan bu özellikle birlikte, kullanıcılar artık bir uygulamayı ekranın bir köşesinde küçük bir pencere olarak tutarken diğer uygulamalarda çalışmaya devam edebiliyor.

Hatırlanacağı üzere, iPadOS 26 ilk sürümünde Apple, çoklu görev deneyimini kökten değiştirerek eski Split View ve Slide Over sistemlerini kaldırmıştı. Ancak kullanıcıların tepkisi gecikmedi; birçok kişi eski sistemin pratikliğini arar hale geldi. Bunun üzerine şirket, yeni pencere sistemiyle uyumlu olacak şekilde Slide Over’ı geri getirdi.

Yeni tasarımda Slide Over artık daha esnek. Uygulama penceresinin sol üst köşesindeki yeşil kontrol düğmesine dokunarak “Enter Slide Over” seçeneğini görmek mümkün. Bu seçenek, uygulamayı klasik Slide Over boyutuna getiriyor. Böylece kullanıcı, arka plandaki uygulamalar üzerinde çalışırken bu küçük pencereyi ekranda açık tutabiliyor.

iPadOS dikkat çeken bir diğer detay ise özelliğin artık yeniden boyutlandırılabilir olması. Kullanıcılar, Slide Over penceresinin büyüklüğünü kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor. Ancak şu anda yalnızca bir adet Slide Over uygulaması açılabiliyor. Önceki sistemlerde, örneğin iPadOS 18’de olduğu gibi, birden fazla uygulamayı üst üste açmak mümkündü. Apple’ın ilerleyen beta sürümlerinde bu sınırlamayı kaldırması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPadOS ile geri dönen Slide Over özelliği sizce doğru bir karar mı? Yeni çoklu görev sistemi kullanıcılar için gerçekten daha verimli mi olacak?