Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları, özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarında veya kafelerde ekranlarının başkaları tarafından görülmesini istemiyor. Peki Galaxy S26 Ultra bu konuda ne gibi yenilikler sunuyor? S26 Ultra ekranı üzerindeki yeni özellikler gizliliğinizi nasıl artırıyor? Samsung’un One UI 8.5 sürümüyle birlikte gelen Privacy Display, Türkiye’de kullanıcıların ilgisini çekecek mi?

Galaxy S26 Ultra ekranı gizliliğinizi artıracak! Peki nasıl?

Galaxy S26 Ultra kullanıcıları için tasarlanan Privacy Display özelliği, ekranın yan açılardan görünürlüğünü kısıtlayarak kişisel verilerinizi koruyor. S26 Ultra ekranı üzerinde aktif hale getirilebilen bu özellik, bildirimler, resimler ve uygulamalar için özelleştirilebecek. Kullanıcılar, Auto Privacy veya zamanlama seçenekleriyle Privacy Display’i diledikleri an açıp kapatabilecek.

Özellikle kalabalık asansörler, toplu taşıma veya kafelerde gizlilik sağlamak için geliştirilen bu teknoloji, ekranın sadece belirli bölümlerini gizleyebiliyor. Örneğin, bir bildirim penceresi veya resim-in-resim (picture-in-picture) modundaki içerik Privacy Display aktifken çevredekiler tarafından görülemiyor. Galeri içerisindeki özel fotoğraflar ve ekran kilidi arayüzleri (PIN, desen veya parola) de bu koruma kapsamına alınıyor.

Privacy Display’in son adımı olan “Maximum Privacy” modu, ekran parlaklığını düşürerek etraftaki kişilerin görmesini daha da zorlaştırıyor. Bu özellik, donanım desteği gerektirdiği için yalnızca Galaxy S26 Ultra modellerinde kullanılabilecek ve diğer S26 modellerinde mevcut olmayacak. Samsung’un geçmişteki Ultra serisi stratejisi göz önüne alındığında, bu teknoloji yalnızca yüksek model kullanıcılarını hedefliyor.

Türkiye’de teknoloji tutkunları için oldukça ilgi çekici olan bu özellik, Samsung ekosisteminde kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. S26 Ultra sahipleri, hem güvenli hem de modern bir ekran deneyimi yaşayacak. Privacy Display ile birlikte kullanıcılar, gizlilik ve kullanım kolaylığını bir arada bulabilecekler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra ile gelen Privacy Display özelliği, günlük kullanımda gizliliğinizi yeterince koruyacak mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!