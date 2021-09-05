Valorant, Windows 11’de TPM 2.0’ı Zorunlu Kılıyor

Windows 11 nihayet 5 Ekim’de geliyor ve resmi olarak TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme ile daha yeni işlemcileri de beraberinde getiriyor. Microsoft topluluğundaki en çok konuşulan ve gündem olan konulardan biri, Windows 11’i Windows Update aracılığıyla PC’ye alıp alamayacağınızdır. Bu soru birçok kullanıcının kafasını karıştırmakta.

Microsoft, kullanıcıların Windows 11’i eski makinelerde deneyimleyebileceğini onayladı, ancak şirketten herhangi bir destek veya güncelleme beklememeleri gerekiyor. Windows 11’in minimum sistem gereksinimleri, 8. nesil bir işlemci, AMD Ryzen 2000 veya daha yenisini içermesi. Daha yeni işlemcilere ek olarak, TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme’ye de ihtiyacınız olacak.

Tam bilgisi olmayanlar için TPM (Güvenilir Platform Modülü), PC’nizde kurulu bir güvenlik modülüdür ve “donanım tabanlı, güvenlikle ilgili işlevler” sağlamak üzere tasarlanmıştır. Microsoft’a göre, kötü amaçlı yazılımlar TPM’nin güvenlik işlevlerini kurcalayamaz ve aynı zamanda kriptografik işlemler içinde etkilidir.

Microsoft, kullanıcıların Media Creation Tool gibi araçları kullanarak yeni işletim sistemini manuel olarak kurabileceklerini söylüyor. Bu yöntem başlangıçta işletmeler için planlanmıştı, ancak artık tüketicilere de izin verilecek. Yine de, geliştiricilerin uygulamalarını veya oyunlarını desteklenmeyen donanımlarda engellemesini engellemeyecek.

Windows 11 Build’a 22000,176 ve Build’a 22449 güncellemeleri alan bazı kullanıcılar Riot Games’in Valorant oyunun oynamak istedi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Valorant, TPM (Güvenilir Platform Modülü) 2.0 ve Güvenli Önyükleme olmadan desteklenmeyen Windows 11 bilgisayarlarda çalışmadığını gösteren bir pencere ile karşılaşıldı.

Riot Games kısa süre önce Vanguard hile önleme sistemini Windows 11’de TPM 2.0 ve Güvenli Önyüklemeyi zorunlu kılmak için güncelledi. Vanguard hile önleme yazılımı Valorant ile birlikte geliyor ve arka planda çalışan işlemlere göz kulak olan güçlü bir hile önlemeye yardımcı oluyor.

Microsoft tarafından gönderilen bir tweet’te ise bu hatanın Windows 11 önizleme güncellemesiyle hiçbir ilgisi olmadığını da açıkladı.

Bir TPM modülünüz varsa, Windows 11 kurulumu yapmaya hazırsınız diyebiliriz. TPM en az 2016’dan beri Windows 10 için bir gerekliliktir, bu nedenle PC’nizde zaten bu güvenlik özelliği vardır ve BIOS menüsünden etkinleştirilmesi gerekir.

Hile önleme yazılımıyla bilgisayar korsanlarını ve dolandırıcıları hedef alan tek şirketin Riot olmadığını belirtmekte fayda var. Fortnite’s Easy Anti-Cheat gibi popüler hile karşıtı sistemlerin de Windows 11’de TPM 2.0 ve Secure Boot’u uygulamaya başlaması mümkündür.