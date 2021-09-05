Oyun
Valorant, Windows 11’de TPM 2.0’ı Zorunlu Kılıyor
Windows 11 nihayet 5 Ekim’de geliyor ve resmi olarak TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme ile daha yeni işlemcileri de beraberinde getiriyor. Microsoft topluluğundaki en çok konuşulan ve gündem olan konulardan biri, Windows 11’i Windows Update aracılığıyla PC’ye alıp alamayacağınızdır. Bu soru birçok kullanıcının kafasını karıştırmakta.
Microsoft, kullanıcıların Windows 11’i eski makinelerde deneyimleyebileceğini onayladı, ancak şirketten herhangi bir destek veya güncelleme beklememeleri gerekiyor. Windows 11’in minimum sistem gereksinimleri, 8. nesil bir işlemci, AMD Ryzen 2000 veya daha yenisini içermesi. Daha yeni işlemcilere ek olarak, TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme’ye de ihtiyacınız olacak.
Tam bilgisi olmayanlar için TPM (Güvenilir Platform Modülü), PC’nizde kurulu bir güvenlik modülüdür ve “donanım tabanlı, güvenlikle ilgili işlevler” sağlamak üzere tasarlanmıştır. Microsoft’a göre, kötü amaçlı yazılımlar TPM’nin güvenlik işlevlerini kurcalayamaz ve aynı zamanda kriptografik işlemler içinde etkilidir.
Microsoft, kullanıcıların Media Creation Tool gibi araçları kullanarak yeni işletim sistemini manuel olarak kurabileceklerini söylüyor. Bu yöntem başlangıçta işletmeler için planlanmıştı, ancak artık tüketicilere de izin verilecek. Yine de, geliştiricilerin uygulamalarını veya oyunlarını desteklenmeyen donanımlarda engellemesini engellemeyecek.
Windows 11 Build’a 22000,176 ve Build’a 22449 güncellemeleri alan bazı kullanıcılar Riot Games’in Valorant oyunun oynamak istedi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Valorant, TPM (Güvenilir Platform Modülü) 2.0 ve Güvenli Önyükleme olmadan desteklenmeyen Windows 11 bilgisayarlarda çalışmadığını gösteren bir pencere ile karşılaşıldı.
Riot Games kısa süre önce Vanguard hile önleme sistemini Windows 11’de TPM 2.0 ve Güvenli Önyüklemeyi zorunlu kılmak için güncelledi. Vanguard hile önleme yazılımı Valorant ile birlikte geliyor ve arka planda çalışan işlemlere göz kulak olan güçlü bir hile önlemeye yardımcı oluyor.
Microsoft tarafından gönderilen bir tweet’te ise bu hatanın Windows 11 önizleme güncellemesiyle hiçbir ilgisi olmadığını da açıkladı.
Bir TPM modülünüz varsa, Windows 11 kurulumu yapmaya hazırsınız diyebiliriz. TPM en az 2016’dan beri Windows 10 için bir gerekliliktir, bu nedenle PC’nizde zaten bu güvenlik özelliği vardır ve BIOS menüsünden etkinleştirilmesi gerekir.
Hile önleme yazılımıyla bilgisayar korsanlarını ve dolandırıcıları hedef alan tek şirketin Riot olmadığını belirtmekte fayda var. Fortnite’s Easy Anti-Cheat gibi popüler hile karşıtı sistemlerin de Windows 11’de TPM 2.0 ve Secure Boot’u uygulamaya başlaması mümkündür.
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Akıllı Telefonlar
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
POCO X3 serisi herkes tarafından çok sevilen serilerin başında geliyor. Özellikle fiyat performans oranı yüksek olan bu serinin yeni ve en güçlü üyesi X3 GT içerisinde MediaTek Dimesity 1100 işlemcisini bulunduruyor. Peki bu MediaTek’in amiral seviyesine konumlandırdığı işlemci oyunlarda nasıl bir performans gösteriyor?
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POCO X3 GT sunmuş olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. bunlardan bazıları 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olması, MediaTek Dimensity 1100 işlemcisini bulundurması, 67W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde batarya bulundurması ve siz oyunlarda akıcı bir şekilde oynarken telefonun ısınmasını engellemek için içerisinde bulunan Liquid Cool 2.0 soğutma teknolojisini barındırması.
POCO X3 GT’yi ilk başta %35 kalan pilini 67W hızlı şarj aletiyle şarj ettik ve 32 dakika 30 saniyede %100 seviyesine ulaştı.
Bu özellikleri en iyi şekilde test edebilmek için 2 saat boyunca PUBG oynadık. İlk bir saatlik dilimde Akıcı ayarlarda 90FPS olarak oynarken, ikinci bir saatlik dilimde de telefonun desteklediği en yüksek ayar olan HDR modunda oynadık. Ayrıca her 30 dakikada bir POCO X3 GT’nin hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyinin sıcaklığını ölçtük.
İlk yarım saatlik 90fps değerinde oynadığımızda sıcaklığın ekran tarafında 41.8 derece olduğunu gördük. Arka tarafta ise 41.7 değerini gözlemledik. İkinci yarım saatlik süreçte yani 1 saat sonunda ön taraftaki sıcaklığın 43.6, arka tarafta ise 41.5 olarak ölçümledik.
HDR moduna geçtikten sonra 90 dakikalık oyun sonunda ise sıcaklığın aşağı düştüğünü ve ön tarafta en fazla 39 derece olduğunu gözlemledik. Arka tarafta ise 38.7 derece olduğunu gördük. İki saatlik oyunun sonunda ön tarafta en yüksek 40.1 sıcaklığın olduğunu ve arka tarafta ise 38.6 olduğunu görmüş olduk. İki saatlik oyun deneyimi sonunda %61’e düşen POCO X3 GT’nin bataryasını yine kutu içerisinden çıkan 67W hızlı şarj aletiyle 22 dakika 33 saniyede %100 seviyesine ulaştırmış olduk.
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Haber
Yayıncıların Protestosu Twitch İzlenmelerini Düşürdü
Twitch yayıncılarının yaptıkları protesto sebebiyle 1 Eylül’de Twitch izlenme sayıları önemli oranda düştü. Protestoyu gerçekleştiren yayıncılar durumdan memnun gözüküyor ve eylemin başarılı geçtiğini belirtiyorlar.
Twitch, 1 Eylül tarihinde bazı yayıncıları tarafından protesto edildi. Özellikle platformdaki marjinal yayıncılara karşı bot hesaplar tarafından yapılan otomatik nefret mesajları yayıncıları zor durumda bırakıyordu. Twitch’ten de konuyla ilgili somut bir adım gelmeyince yayıncılar protesto yoluna gittiler. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
Protestoya katılan Twitch yayıncıları 1 Eylül tarihinde ortak olarak yayın yapmadılar. Her ne kadar Twitch’in büyük yıldızları konuya karşı sessiz kalsa da Twitch yönetiminden eyleme destek gelmişti. Yine de bu eylem büyük yayıncıların da desteğini alabilseydi çok daha büyük bir etki yaratabilirdi. Yine de şu anda yarattığı etki de nefret saldırılarına dikkat çekmeyi başardı.
Protestonun başarısının bir ölçütü olarak 1 Eylül tarihindeki Twitch izlenme rakamları yakından incelendi. Oyun analiz şirketi Gamesight tarafından açıklanan verilere göre 1 Eylül tarihinde Twitch izlenme rakamlarında önemli bir düşüş oldu. Örneklemin alındığı son 1 haftada Twitch izlenme rakamları 4 milyon barajını aşmakta sıkıntı yaşamıyorken 1 Eylül tarihinde bu rakam 3.5 milyon seviyelerine kadar düşmüş. Yayın yapan yayıncı sayısı da genellikle 180 ile 200 bin arasında değişirken 1 Eylül tarihinde bu rakam 170 bine gerilemiş durumda gözüküyor.
Grafikte gösterilen rakamlar incelendiğinde 1 Eylül tarihinde belirgin bir düşüş yaşandığı görülebiliyor. 1 Eylül verilerini bir önceki gün ile karşılaştırıldığında neredeyse 1 milyon izleyici kadar düşüş yaşandığı görülebiliyor. 5 bin ile 30 bin kadar yayıncı da eyleme katılarak yayın bırakmış görülüyor.
Daily Figures for Viewer Hours & Channels (Pacific Time)
8/24 noon – Viewer Hours – 4,083,518 – Channels – 189,472
8/25 noon – Viewer Hours – 4,441,477 – Channels – 185,955
8/26 noon – Viewer Hours – 4,243,226 – Channels – 185,268
8/27 noon – Viewer Hours – 3,999,300 – Channels – 192,559
8/28 noon – Viewer Hours – 4,566,239 – Channels – 195,197
8/29 noon – Viewer Hours – 4,440,355 – Channels – 198,900
8/30 noon – Viewer Hours – 4,202,554 – Channels – 184,759
8/31 noon – Viewer Hours – 4,340,980 – Channels – 176,586
9/1 noon – Viewer Hours – 3,456,576 – Channels – 171,682
Düşüşün yaşanmasına protesto haricinde başka olaylar da etki etmiş olabilir. Twitch’in büyük yayıncılarından DrLupo ve TimTheTatman, Twitch’i bırakarak daha iyi şartlar için Youtube Gaming platformuna geçiş yaptıklarını duyurdular. Bunun yanında ABD’de okullar açıldı ve geçen hafta yapılan Gamescom etkinliği sebebiyle geçen haftaki rakamlarda normalin dışında bir yükseliş yaşanmış olabilir. Yine de başka bir analiz şirketi CreatorHype yetkilisi Zach Bussey, tüm bu etkenleri dikkate alarak yaptığı analizin sonuçlarına göre Twitch rakamlarının düştüğünü şu sözlerle belirtti:
“Verilere dayanarak, #ADayOffTwitch, platformdaki hem izlenme hem de yayıncı sayılarını etkilemiştir. Veriyi inceleme şekline bağlı olarak, bu etki en az %5 iken en fazla da %15 olabilir.”
#ADayOffTwitch hashtagi ABD’de günün en popüler 10 hashtagi arasındaydı. New York’ta yaşanan Ida Kasırgası, Joe Rogan’a Covid-19 teşhisi konması ve Texas’taki kürtaj savaşı gibi yoğun bir gündem söz konusu iken ilk 10 önemli bir başarı olarak görülüyor. Ayrıca protestoya, Hasan Abi gibi büyük yayıncılar ile büyük medya kuruluşları Forbes ve USA Today tarafından da dikkat çekildi.
Twitch, nefret saldırıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak bununla ilgili henüz, çözüm ile ilgili somut adımlar içeren bir zaman çizelgesi paylaşılmış değil. Bu süreçte yayıncılar ve üçüncü parti şirketler nefret saldırılarıyla savaşmak için bazı araçlar geliştirmiş durumda. Popüler yayın yönetim aracı Streamlabs, yaptığı duyuru ile nefret saldırılarını durduracak olan güvenli modunu bedava sunacağını belirtti.
Protestoyu düzenleyen yayıncılardan da eylemleriyle ilgili bazı açıklamalar geldi. ShineyPen, protestonun bu kadar büyük bir etki yarattığını görmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. RekitRaven da benzer şekilde buna tanık olmanın harika olduğunu belirtti. Protestoyu başlatan diğer bir isim Lucia Everblack de finansal etki açısından Twitch’i önemli ölçüde yaralayamamış olduklarını açıkladı. Başka bir kişi de yokluklarının hissedildiğini söyledi.
Twitch bu olaydan büyük bir yara almamış gibi gözükse de protesto eylemi genel olarak başarılı geçtiği topluluk tarafından da düşünülüyor. Esas amaç olan nefret saldırılarına da büyük bir kitle tarafından dikkat çekilmişe benziyor.
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