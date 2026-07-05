Katlanabilir telefon pazarında rekabet yeni bir seviyeye taşınmaya hazırlanıyor. Samsung’un geliştirdiği Galaxy Z Fold8 modelinin, Apple’ın uzun süredir gündemde olan iPhone Fold modeline en güçlü rakiplerden biri olması bekleniyor. Daha geniş ekran tasarımı, güçlü donanımı ve yenilenen form faktörüyle dikkat çeken Galaxy Z Fold8, henüz resmi olarak tanıtılmasa da ortaya çıkan güvenilir sızıntılar cihaz hakkında önemli detayları gözler önüne seriyor.

İddialara göre Samsung bu yıl isimlendirme tarafında da önemli bir değişikliğe gidecek. Daha önce “Fold Wide” adıyla anılan model doğrudan Galaxy Z Fold8 ismiyle satışa sunulacak. Geçtiğimiz yılın standart Fold7 tasarımını devam ettiren model ise Galaxy Z Fold8 Ultra adıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz’da Londra’da düzenlemesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı, Avrupa’da ise 5 Ağustos itibarıyla satışa çıkaracağı konuşuluyor.

Galaxy Z Fold8’in en büyük yeniliği daha geniş ekran yapısı olacak. Sızıntılara göre cihaz, 7.6 inç büyüklüğünde 4:3 en-boy oranına sahip QHD+ çözünürlüklü katlanabilir ekranla gelecek. Dış tarafta ise 5.5 inç büyüklüğünde, 16:10 formatında ve QHD+ çözünürlük sunan yeni bir kapak ekranı bulunacak. Maksimum 2500 nit parlaklığa ulaşması beklenen ekranların hem multimedya tüketiminde hem de günlük kullanımda önemli avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca Fold8 modelinde daha kalın Ultra İnce Cam (UTG) kullanılacağı, Ultra versiyonunda ise farklı ekran teknolojilerine yer verileceği öne sürülüyor.

Performans tarafında Galaxy Z Fold8’in Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden güç alması bekleniyor. Telefonda 12 GB RAM, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alırken, hem iç hem de dış ekranda 10 MP ön kameraların kullanılacağı ifade ediliyor. Gücünü 4.800 mAh bataryadan alması beklenen cihazın 45W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Samsung Galaxy Z Fold8’in yaklaşık 201 gram ağırlığında olacağı, alüminyum menteşe yapısıyla daha dayanıklı bir tasarım sunacağı ve başlangıç fiyatının yaklaşık 1.800 dolar seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Artan üretim maliyetleri nedeniyle yeni modelin Galaxy Z Fold7’ye kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Resmi tanıtıma kadar tüm bu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve Samsung tarafından doğrulanmadığını hatırlatmakta fayda var.

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