Yapay zekâ (YZ) odaklı donanımlara ve gelişmiş çiplere yönelik küresel talebin önlenemez yükselişi, yarı iletken döküm pazarında (foundry) fiyat dengelerini kökten sarsıyor. Sektör kaynaklarından sızan en son finansal analiz raporlarına göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelişmiş yarı iletken üretim süreçlerinde yer alan silikon plaka (wafer) fiyatlarında yüzde 15 oranında net bir fiyat artışına gitti.

Zam Dalgası En Kritik Düğümlere Vurdu

Samsung’un bu fiyat artış kararı, rastgele bir maliyet dengelemesi olmaktan ziyade pazarın en hareketli ve yoğun alanlarını hedef alıyor. Şirket, zammı modern akıllı telefon işlemcilerinden yapay zekâ hızlandırıcılarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan iki majör üretim bandıyla sınırlı tuttu:

4 nm (Nanometre) Üretim Süreci

5 nm (Nanometre) Üretim Süreci

TSMC ve Samsung: İki Dev, İki Farklı Strateji

Sektörün tartışmasız lideri TSMC’nin Haziran 2026’da geniş kapsamlı bir zam dalgası başlatmasının ardından Samsung’un da bu adımı atması bekleniyordu. Ancak iki dev üretici, fiyat politikalarında oldukça farklı yollar izliyor:

TSMC’nin Yaklaşımı: Tayvanlı üretici, pazardaki sarsılmaz dominasyonuna güvenerek neredeyse tüm üretim nodlarını kapsayan geniş tabanlı ve agresif bir fiyat artış stratejisi seçti.

Samsung’un Yaklaşımı: Koreli üretici ise daha seçici davranıyor. Zamları sadece kapasite sıkışıklığı yaşanan 4 nm ve 5 nm süreçleriyle sınırlı tutarak, diğer olgun üretim süreçlerinde fiyat istikrarını koruyor. Böylece bazı nodlarda TSMC’ye karşı fiyat avantajını koruyarak müşteri kapma potansiyelini masada tutuyor.

Sektörde Yeni Dönem: Talep Odaklı Değil, Arz Odaklı Fiyatlandırma

Yaşanan bu son fiyat hamleleri, küresel çip pazarının artık “talep odaklı” olmaktan çıkıp tamamen “arz ve kapasite odaklı” bir fiyatlandırma modeline evrildiğini net bir şekilde kanıtlıyor.

Pazar Analizi: Üretim kapasitesi küresel talebi karşılamakta yetersiz kaldığı için dökümhaneler ipleri tamamen eline almış durumda. Fabrikalar artık fiyatları yukarı çekerek sınırlı üretim kapasitelerini, bu yüksek ücretleri ödemeye dünden razı olan dev yapay zekâ ve büyük teknoloji şirketlerine tahsis ediyor.

Son Kullanıcıya Yansıması Ne Olacak?

Yarı iletken dökümhanelerindeki bu yüzde 15’lik maliyet artışının; orta ve uzun vadede akıllı telefonlardan bilgisayarlara, yeni nesil ekran kartlarından otonom araç bileşenlerine kadar birçok tüketici elektroniği ürününün raf fiyatlarına yukarı yönlü yansıması kaçınılmaz görünüyor. Uzmanlar, yapay zekâ çiplerine olan çılgınca talep bu şekilde güçlü kalmaya devam ettiği sürece, önümüzdeki dönemde her iki üreticinin de yeni fiyat artışlarıyla karşımıza çıkabileceğini belirtiyor.