Yeni nesil teknolojilerin günlük yaşama entegrasyonu, sadece cihazların donanım gücüyle değil, arkalarındaki güvenilir servis ve ekosistem altyapısıyla ölçülüyor. Türkiye pazarının lider teknoloji distribütörlerinden EVOFONE, akıllı mobil cihazlardan IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı akıllı ev çözümlerine kadar uzanan geniş portföyünü, güçlü bir teknik destek vizyonuyla tüketicilerle buluşturuyor.

Satış Sonrası Destekte Mühendislik Standardı Gelişmiş tüketici elektroniğinde bir cihazın kullanım ömrü, sunulan teknik destek ağının kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. EVOFONE, satış sonrası hizmetleri bir zorunluluk değil, kullanıcı deneyimini maksimize eden bir standart olarak konumlandırıyor. Kurduğu uzman teknik servis altyapısı ve %100 orijinal yedek parça tedarik ağı sayesinde, ithal edilen ileri teknoloji donanımların hem yazılımsal hem de mekanik performansını uzun yıllar güvence altına alıyor. Bu yaklaşım, tüketicinin teknoloji yatırımını korurken donanım ekosisteminin de sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Akıllı Yaşamın Her Alanına Dokunan Teknoloji Portföyü Farklı dikey sektörlerdeki küresel devleri tek bir çatı altında toplayan EVOFONE, yenilikçi donanımları yerel pazara kazandırmaya devam ediyor:

Mobil İletişim ve Eğlence: Şeffaf donanım mimarisiyle öne çıkan Nothing ve yüksek işlemci performansıyla mobil oyun sınırlarını zorlayan Black Shark.

Evcil Hayvan Teknolojileri: Evcil hayvanların biyometrik verilerini analiz ederek bakım rutinini mekanize eden akıllı Petkit ekosistemi.

Kişisel Bakım: Profesyonel şekillendirmeyi aerodinamik hava akımı ve akıllı ısı kontrolüyle ev ortamına taşıyan Hooma.

Güvenlik ve İklimlendirme: Araç içi sürüş güvenliğini optik sensörlerle kayıt altına alan HP kameralar ve iç mekanlarda termal denge ile oksijen sirkülasyonunu optimize eden Midea akıllı vantilatörler.