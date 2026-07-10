Xiaomi’nin alt markası Redmi, tüm dünyada satış rekorları kıran popüler Note serisinin en yeni üyelerini resmi olarak podyuma çıkarmaya hazırlanıyor. 14 Temmuz 2026 tarihinde Çin’de gerçekleştirilecek büyük lansman öncesinde, serinin standart modeli Redmi Note 17’ye dair resmi paylaşımlar peş peşe geldi. Şirket, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı duyurularla, yeni nesil akıllı telefonun alışılagelmiş sınırları aşarak adeta mini bir tablet boyutuna ulaşacağını ve devasa bir batarya ile geleceğini kesinleştirdi.

İşte akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek Redmi Note 17’nin öne çıkan tüm resmi detayları ve sızan donanım bileşenleri:

1. Redmi Tarihinin En Büyük Ekranı: Tam 7 İnç!

Akıllı telefonlar yıllar içinde büyümüş olsa da ana akım modellerde ekran boyutları genellikle 6.6 ile 6.8 inç arasında sınırlandırılıyordu. Redmi Note 17, bu yazılı olmayan kuralları yıkarak tam 7 inç büyüklüğünde devasa bir OLED ekranla geliyor.

Ekran Özellikleri: 120Hz yenileme hızına sahip olacak bu panel, küresel olarak 1.200 nits maksimum parlaklık sunacak ve göz sağlığını koruyan gelişmiş mavi ışık filtreleriyle desteklenecek.

Kullanım Amacı: Özellikle telefonundan yoğun şekilde video tüketen, mobil oyun oynayan, döküman okuyan veya çoklu pencere (multitasking) kullanan tüketiciler için bu dev ekran benzersiz bir multimedya deneyimi vadedecek. Tabii ki bu büyüklüğün tek elle kullanımı ve cepte taşımayı zorlaştıracağı da bir gerçek.

2. Şarj Aletini Unutturacak Güç: 8.000 mAh Batarya

Büyük ekranın getirdiği yüksek enerji ihtiyacını karşılamak ve kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunmak adına Redmi, cihazın gövdesine tam 8.000 mAh kapasiteli dev bir batarya konumlandırıyor. Yeni nesil yüksek yoğunluklu silikon-karbon alaşımlı pil teknolojisi sayesinde, bu devasa kapasiteye rağmen cihazın aşırı kalınlaşmasının önüne geçildiği belirtiliyor.

Cihaz, 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Ayrıca hareket halindeyken başka telefonları veya kablosuz kulaklıkları şarj edebilmeniz için 22.5W ters kablolu şarj desteği de telefonda yer alacak.

3. Tasarımda Göz Alıcı Detay: “Meteor Moru”

Teknik özelliklerin yanı sıra Redmi Note 17’nin tasarımı ve yeni kahraman renk seçeneği de ilk kez sergilendi. “Meteor Moru” (Meteor Purple) adı verilen bu özel sürüm, cihazın arka panelinde gece gökyüzünde kayan meteor izlerini andıran özel bir dokulu çizgi tasarımına ev sahipliği yapıyor. Cihazın çerçeveleri maliyeti dengede tutmak adına plastik yapıda kalırken, arka yüzeydeki bu hareketli doku telefona oldukça dinamik ve premium bir hava katıyor.

4. Kalbinde Snapdragon 6s Gen 4 İşlemci Yer Alacak

Redmi, işlemci modelini henüz resmi lansman gecesine saklasa da cihaz yakın zamanda Geekbench performans testlerinde yakalandı. Sızan benchmark verilerine göre standart Redmi Note 17, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 6s Gen 4 yonga setinden alacak. Kamera tarafında ise arkada 50 Megapiksel çözünürlüğünde net çekimler yapabilen ana bir sensörün görev yapacağı netleşti.

Daha Büyük Bir Canavar da Yolda: Redmi Note 17 Pro

14 Temmuz’daki lansmanda sahne alacak tek cihaz standart model olmayacak. Serinin abisi Redmi Note 17 Pro da eş zamanlı olarak tanıtılacak. Gelen resmi bilgilere göre Pro modeli, güneş altında 3.500 nits gibi ekstrem bir parlaklığa ulaşabilen 1.5K çözünürlüklü düz bir ekran, Snapdragon 6 Gen 5 işlemci ve tam 9.000 mAh kapasiteli daha da devasa bir batarya ile gelecek. Xiaomi, Pro modelindeki bu devasa pil için kullanıcılara tam 5 yıllık batarya değişim garantisi sunacağını şimdiden taahhüt etti.