Oyun
Valorant sistem gereksinimleri nedir? Valorant rehberi
Valorant, şüphesiz ki son dönemin en popüler multiplayer oyunlarından. Arkasında meşhur geliştirici Riot Games’in bulunduğu oyun, geçtiğim seneki çıkışıyla piyasaya bomba gibi düşmüştü. CS: Go, PUBG, Fortnite Battle Royale, Apex Legends gibi dişli rakiplerin bulunduğu piyasada kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen yapım, hala popülaritesini korumakta. Zira, oyunun oyuncusu sayısı ve Twitch’teki izlenme rakamları oldukça etkileyici. Bundan dolayı, sizler için bir Valorant rehberi hazırladık. Bu rehberimizde; Valorant’ın nasıl bir oyun olduğu, Valorant sistem gereksinimleri açısından ne gerektirdiği, oyunla ilgili çeşitli ipuçları ve oyunla ilgili merak edilen konuları anlatacağız. Öyleyse, gelin lafı daha fazla uzatmadan rehberimize geçelim…
İçindekiler
Valorant sistem gereksinimleri nedir?
Bildiğiniz üzere, Valorant online bir oyun. Tıpkı CS: GO gibi, belli bir odada diğer insanlarla etkileşimli olarak oynandığı için, bilgisayarınızın kas gücü dışında oyundan alacağınız performansı belirleyen başka öğeler de var. Gelin sistem gereksinimlerine geçmeden önce, biraz da bunlardan bahsedelim.
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Öncelikle, Valorant’ın shooter tarzında bir oyun olmasının getirdiklerinden bahsetmeliyiz. Her shooter oyunda olduğu gibi, Valorant’da da ne kadar yüksek FPS alırsanız, oyunda o kadar avantaj elde edersiniz. Bu FPS’i arttırmak için akla gelen ilk çözüm ise yüksek tazeleme hızlı bir monitöre sahip olmak. Hatta, monitörünüzün tazeleme hızının alabileceğiniz FPS’i belirlediğini de söyleyelim. Örneğin, 144 Hz bir ekrana sahipseniz, alabileceğiniz maksimum FPS’de yine budur. Valorant FPS arttırma işleminin bir diğer yolu ise oyun ayarlarınızı düşürmek. Özellikle görüntü ile ilgi ayarları düşük (low) ayarlara alırsanız, FPS’inizin arttığını görebilirsiniz.
Valorant performansınızı etkileyecek olan diğer bir etmen ise internet hızınız ve kaliteniz. İnternet indirme hızınız ne kadar yüksekse, Valorant gibi anlık reflekslerin çok önemli olduğu bir oyunda o kadar iyi bir deneyime erişebilirsiniz. Valorant ve CS:GO gibi shooter oyunlar için önerilen internet indirme hızı ise 30 Mbps civarı. İnternet konusunda kullanıcıların yaşadığı diğer bir durum ise Valorant ping sorunu. Yine her shooter oyunda olduğu gibi, Valorant’ta da düşük pinge sahip olmak çok önemli. Ancak ne yazık ki, ping konusu genelde oynadığınız sunucudan kaynaklandığı için sizin bu sorunu çözmek adına yapabileceğiniz pek bir şey yok. Tabi yine de, eğer her oyunda yüksek ping alıyorsanız, durumu internet servis sağlayıcınızla kontrol etmenizi öneririz. Ping sorunu için evde yapmanızı tavsiye edebileceğimiz en önemli işlem ise kablolu bir şekilde internete bağlanmanız. Bunu basit bir ethernet kablosu ile yapabilirsiniz. Gelin, artık asıl konumuza geçelim:
Valorant sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS’te oynamak için):
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- RAM: 4 GB
- vRAM: 1 GB
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- Ekran Kartı: Intel HD4000
Önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS’te oynamak için):
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- RAM: 4 GB ve yukarısı
- vRAM: 1 GB
- İşlemci: Intel i3-4150
- Ekran Kartı: Geforce GT 730
Yüksek kalite sistem gereksinimleri (120 FPS’te oynamak için):
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- RAM: 4 GB ve yukarısı
- vRAM: 1 GB
- İşlemci: Intel Core i5- 4460 3.2 GHZ
- Ekran Kartı: GTX 1050 Ti
Valorant ipuçları
Bu bölümümüzde ise oyuna yeni başlayanlar için bazı ipuçları, tavsiyeler verip; oyunla ilgili sıkça sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız.
Yeni başlayanlar için tavsiyeler ve ipuçları:
1- Aim’inize önem verin. Valorant’taki en önemli şey aim. Bu yüzden, eğer oyunda gelişmek istiyorsanız, sık sık aim pratiği yapmanızı öneririz. Unutmayın, en iyi ve doğru aim’i sabit dururken alırsınız.
2- Fazla koşmayın. Oyun başları dışında yürümek her zaman için daha iyi. Bu şekilde adımlarınızı sessizleştirmiş ve dolayısıyla diğer oyuncuların sizin nerde olduğunuzu anlamasını engellemiş olacaksınız. Bunu yapmak için Shift tuşuna basılı tutun.
3- Yetenekler ve silahlara aynı derecede önem verin. Birine odaklanmaktansa, ikisinde de gelişmek çok daha iyi.
4- Arkadaşlarınızla sık sık konuşun. Valorant’ta info vermek başarınız çok kritik bir konu. Bunun için haritadaki lokasyonları iyi tanımaya ve isimlerini öğrenmeye çalışın.
5- Silahları iyi tanıyın. Takımda rolünüze ve yeteneğinize göre silah seçmek önemli. Örneğin, hangi silahın mermisinin hangi duvarlardan geçtiğini öğrenin.
Valorant isim değiştirme işlemi nasıl yapılır?
Valorant’la ilgili en sık sorulardan biri nasıl isim değiştirme yapılabileceği. Bu işlem aslında oldukça basit. İşte adımlar:
- Riot Games’in sitesinden hesabınıza giriş yapın.
- Soldaki “Riot ID” butonuna tıklayın.
- Kalem ikonuna tıklayın.
- Adınızı istediğiniz gibi değiştirin.
- Onayla (confirm) butonuna tıklayın. İşleminiz tamam!
Kaynak: EuroGamer, PlayValorant
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Genel
Resident Evil Village için şok çalıntı iddiası!
Resident Evil Village oyunu an itibariyle oyun dünyasına merhaba dedi. Capcom yapımı oyun serinin değişen hali ile bir kez daha hayranlarını karşıladı. Kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan oyun ile alakalı şok bir iddia ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni Richard Raaphorst, oyun içinde yer alan bir yaratığın olduğu gibi kendi filminden alındığını açıkladı. Richard Raaphorst Capcom‘u hırsızlıkla suçladı. Ayrıca yönetmen iddiasını filminden ve oyundan çekilen resimlerle kuvvetlendirdi.
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Resident Evil Village oyununda yer alan bir yaratık için çalıntı iddiası!
Korku oyunları tekrardan oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başlıyor. Gerilimin ve aksiyonun üst seviyede olduğu bu oyunlar yeniden popüler hale geliyorlar. Kuşkusuz bu oyunlar arasında ilk akla gelen serilerden biri de Resident Evil. Zombi, yaratık odaklı aksiyon korku oyunu olan seri, düşen popülaritesini tarz değiştirerek yakaladı. Resident Evil 7 ile birlikte yapımcı firma Capcom, oyunu standart silahlı aksiyon korku oyunu olmaktan çıkardı. Firma serinin yedinci oyunu ile birlikte aksiyonu ikinci plana atarak oyuncuları daha fazla korkuttu. Hatta artan gerilim yüzünden, oyunu tamamlayamayan pek çok oyuncu yer alıyor. Ancak övgülerin farkında olan Capcom, serinin sekizinci oyunu olan Village‘da da benzer bir yapıyı sürdürdü. Çıktığı günden bu yana önemli satış rakamlarını yakalayan korku oyununu şimdiden yılın oyunu olarak gösterenler dahi var. Ancak bugünkü konumuz biraz can sıkıcı olabilir. Zira oyun ile alakalı ilginç bir çalıntı iddiası ortaya atıldı.
Oyunda yer alan bir yaratığın, 2013 yapımı bir filmdeki karaktere oldukça benzer olduğu ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni, Richard Raaphorst, LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşım ile kendi filminde yer alan yaratığın oyundaki ile hemen hemen aynı olduğunu açıkladı. Resident Evil Village içerisinde yer alan “Sturm” isimli yaratık, uçak pervanesi şeklindeki kafa yapısı ile dikkat çekiyor. Oyun içi “boss” olan karakterin daha önceden bir filmde yer alması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Zira Richard Raaphorst, oluşan bu durumdan son derece rahatsız. Richard Raaphorst “Sturm” karakterini ilk gördüğünde sinirlendiğini açıkladı. Daha sonra gurur duyduğunu açıklayan yönetmen tepkilerin ardından yeniden sinirlendiğini takipçileri ile paylaştı. Zira Capcom, bu durum ile alakalı yönetmene herhangi bir bilgi vermemiş. Hatta oyun içerisinde dahi adını anan olmamış.
Richard Raaphorst herhangi bir dava açmayacak!
Olaylar karşısında üzgün olduğunu belirten yönetmen, konuyu yargıya taşımayacağını duyurdu. Richard Raaphorst filmin haklarına sahip olmadığı için genel olarak dava açma yetkisinin olmadığını belirtti. Bununla birlikte yönetmen, hakkının teslim edilmemesi nedeniyle de oldukça üzgün. Capcom‘u bir nevi hırsızlıkla suçlayan Richard Raaphorst, tamamen kendi tasarımı olan karakterin izinsiz kullanılmasının hoş olmadığını açıkladı. Tüm bunların yanı sıra Capcom konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Zira firma şu an bulutların üzerinde diyebiliriz. Çıkışından bu yana rekorları alt üst eden oyun, Steam en çok satan oyun listesinde ilk 10‘a girmeyi başardı. Hatta sevilen korku oyunu listenin zirvesine dahi yerleşti. Ayrıca oyun eş zamanlı oynanma konusunda da önemli rakamlara ulaşmayı başardı. Resident Evil Village çıktığı ilk iki günde 100 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.
Twitch‘te de oldukça popüler olan oyun, 600 bine yakın izleyiciye ulaşmayı başardı. Capcom‘un satış rekoru kırmasını beklediği oyun ile alakalı hırsızlık iddiaları atılsa da şu an oyunun başarısının önüne çok geçemeyecekmiş gibi gözüküyor. Tarz değişikliği ile yeniden yükselişe geçen Resident Evil serisi, uzun bir süre daha gündemde kalacakmış gibi gözüküyor. Serinin son oyunu Village, Steam‘de 279 TL‘ye satılmakta. Bununla birlikte serinin yedinci oyunu ile birlikte almak isteyen oyuncular için de fiyat 359 TL.
Resident Evil Village sistem gereksinimleri;
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX560
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
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Oyun
Resident Evil Village iki günde Steam’de haftanın en çok satanı oldu
Resident Evil, geniş bir hayran kitlesine sahip ve oyun tarihinin en sevilen serilerinden. Korku türünün yıldızlarından olan seri, yirmi yılı aşkın sürede çıkardığı 10 adet oyunuyla efsanelerin arasına adını çoktan yazdırdı bile. Görünüşe göre, serinin 2021 yılında da hız kesmeye niyeti yok. Zira, geçtiğimiz hafta çıkan serinin son oyunu Resident Evil Village, aradan geçen bu kısa sürede bile rekor ardına rekor kırıyor. Çıktığı gün olan 7 Mayıs’ta, Steam üzerinde eş zamanlı 100 bin oyuncu sayısını geçen yapım, serinin bu alandaki rekorunu kırmıştı. Buna ek olarak, oyunun Twitch’te anlık 600 bin izleyici sayısına ulaşması da seri için bir diğer rekordu. Görünen o ki, oyunun ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Öyle ki, Resident Evil Village, Steam’de geçtiğimiz haftanın en çok satan 10 oyunu listesinde ilk sıraya oturdu. Hatta, 10 oyunu içeren listenin 3 tanesi Resident Evil Village’ın çeşitli versiyonlarından oluşmakta. İşte oyunun etkileyici başarılarının detayları ve oyun hakkında genel bilgiler…
Resident Evil Village piyasaya bomba gibi düştü
Aslında, Resident Evil Village’ın bu başarısı pek de sürpriz değil. Oyun, hayranları tarafından uzun bir süredir heyecanla beklenmekteydi. Bunun yanından, korku oyunları piyasasında genel bir durgunluk olduğunu da düşününce, Village’ın bu başarısını normal olarak yorumlayabiliriz. Ancak yine de, oyunun üç gün gibi kısa bir sürede kırdığı rekorları küçümsememek lazım.
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Steam DataBase’in analizine göre, 9 Mayıs’ta biten geçtiğimiz haftanın Steam’de en çok satan oyunu Resident Evil Village oldu. İkinci sırada ise henüz çıkmamış, sadece ön siparişte olan Hood: Outlaws and Legends yapımı var. Village’ın satış rakamlarında gösterdiği başarı ilk sırada olmakla sınırlı değil. Zira, ilk 10’un 6. ve 7. sırasında da Village var. Daha doğrusu, bu sıralarda oyunun değişik paketleri (bundle) bulunuyor. 6. sırada Resident Evil 7 ve Village’ın olduğu paket yer alırken, 7. sıraya Resident Evil 7: Biohazard ve Village’ın olduğu paket oturuyor. Oyunun bu etkileyici başarıyı sadece iki günde yakaladığını da tekrar hatırlatalım. Ayrıca, bu rakamların sadece Steam için olduğunu ve diğer platformlardaki satışları da düşününce muhtemelen çok daha etkileyici olduğunu da ekleyelim.
Oyunun bu iki günde yakaladığı diğer bir başarı ise serinin eş zamanlı Steam oyuncusu rekorunu kırmasıydı. Seride, Village’dan önceki rekor 74,277 oyuncu ile Resident Evil Remake’e aitti. Resident Evil Village, bu rekoru 101, 726 ile kırmayı başardı. Oyunun başarıları ile ilgili aktaracağımz son madde ise Twitch tarafında. Öyle ki, oyun Twitch platformunda 600 bin izleyiciye ulaşarak yine serinin diğer bir rekorunu kırmış oldu. Bu kategorinin bir önceki rekoru ise 224 bin ile Resident Evil 7’ye aitti.
Resident Evil Village nasıl bir oyun?
Oyunumuzun kırdığı rekorlardan ve başarılarından bahsettikten sonra, gelin Resident Evil Village’ı hep beraber yakından tanıyalım. Öncelikle, daha önce de söylediğimiz gibi, Village korku türünde bir oyun. Hatta, biraz daha detay vermek gerekirse hayatta kalma öğelerinin odakta olduğu bir korku oyunu demek daha doğru olacaktır. Birinci tekil şahıs (first-person) perspektifinden oynadığımız oyun, Romanya’nın küçük bir köyünde geçmekte. Hikaye tarafında ise, yapım, Resident Evil 7: Biohazard’ın devamı niteliğinde demek mümkün. Oyunda, yine Resident Evil 7: Biohazard’dan tanıdığımız Ethan Winters karakterini kontrol etmekteyiz. İşte oynanış trailer’ı:
Oyundaki dinamik ve mekaniklere gelirsek de, belki de ilk bahsetmemiz gereken inventory yönetim sistemi. Inventory’miz yine Resident Evil 4’e benzer şekilde. Yani, oyun içi eşyalarımızı taşımak için bir çanta kullanmaktayız. Bu eşyalar ise Duke ismindeki bir satıcıdan alınabiliyor. Bunun yanında, köydeki bazı hayvanları avlayarak da materyal elde etmeniz mümkün. Kombat sistemi ise yine kolayca alışılabilecek cinsten. Silahlar olarak ise değişik tabancalar, pompalı tüfekler, tüfekler, patlayıcılar ve bıçaklar mevcut. Son olarak, oyunun seriye yakışır biçimde gayet korkutucu olduğunu da ekleyelim.
Resident Evil Village fiyat ve sistem gereksinimleri
Oyunun ülkemiz için Steam fiyatı: 279 TL
Resident Evil Sistem Gereksinimleri:
Minimum:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: Sürüm 12
Oyunu oynama fırsatınız oldu mu? Hatta, oynadıysanız, görüşleriniz neler? Bu ve buna ek olarak oyun hakkındaki diğer görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: GameRant, GamesRadar, GameSpot
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Finans
Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
Epic Games görünüşe göre oyun dünyasında gündemde kalmaya devam edecek. Firma mağazasını açtığı günden bu yana hamleleri ile adından söz ettiriyor. Apple ile olan davası sayesinde birçok yeni bilgiye ulaştığımız firma, Sony ile yakın ilişkilerini kullanmak istiyor. Ortaya çıkan belgelere göre Epic Games Sony‘ye 4-6 adet PlayStation özel oyunu için tam 200 milyon dolar minimum garantili teklif yapmış. Oyunların içeriği ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmazken, firmanın özel oyun konusundaki agresif tutumu da dikkat çekiyor.
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Epic Games özel oyunlara para harcama isteğinden pek bir şey kaybetmemiş!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaya çıkan oyunların hali hazırda büyük bir etkiye sahip olduğu oyu dünyasında, platformlar arası da hareketlilik görünüşe göre sürüyor. Bu konuda önemli tavırlarla dikkat çeken Epic Games, yine sahnede olan firma. Zira Apple ile olan davasında birçok bilgiye sahip olduğumuz firma, oyun dünyasında daha çok ön plana çıkmak istiyor. Özel oyunlar ve bedava yapımlara harcadığı paralar ile de gündeme gelen firma, Sony‘ye ilginç bir teklifte bulunmuş. Firma PlayStation özel oyunları için kesenin ağzını açmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games PlayStation özel oyunlarını kendi mağazasında satmak istiyor. Hatta firma bunun için Sony cephesine ciddi de bir teklif yapmış. Bununla birlikte Sony cephesinden teklife net bir yanıt gelmiş demek doğru olmaz.
Epic Games, Sony’ye PlayStation özel oyunları için tam 200 milyon dolarlık bir teklif yapmış. Toplamda 4-6 oyun için yapılan bu teklifte minimum garanti ibaresi de dikkat çekiyor. Zira firmanın oyun başına 200 milyon dolar ödeyeceği yönünde iddialar bulunmakta. Bununla birlikte Sony bugüne kadar iki özel oyununu sadece Epic Games Store‘da satışa açtı. Bu oyunlar ReadySet Heroes ve Predator Hunting Grounds. Ancak Epic Games‘in bu iki oyun için 200 milyon dolarlık teklif yapma ihtimali oldukça düşük. Zira oyun dünyasında öne çıkmak isteyen Epic, daha büyük oyunlar için kesenin ağzını açmıştır. Bildiğiniz üzere Sony amiral gemisi oyunlarını yakın zamanda PC‘ye getirmek istiyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Dead Stranding gibi özel oyunlarını çoktan PC‘ye de sunan firma, God of War, Uncharted gibi serilerini de PC oyuncularına sunmak istiyor. İşte tam bu noktada da Epic Games devreye girmiş gibi gözüküyor.
Epic Games bugüne kadar özel oyunlara 1 milyar dolar harcamış!
Özel oyunlar politikasına artık alıştığımız Epic Games bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Firmanın yine Apple ile olan davasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun devi, özel oyun anlaşmalarına ilk günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolar para harcamış. Firma özel oyun anlaşması yaptığı yapımcılara yüklü miktarlarda paralar ödemiş. Bununla birlikte de yapımcılara oyunu ilk yıl sadece Epic Games Store‘da satma zorunluluğu getiriliyor. Ancak Epic Games durumu biraz abartmışa benziyor. Firmanın hangi oyuna ne kadar para yatırdığı tam olarak belli olmadı. Bir tek Borderlands 3 için Epic Games‘in 115 milyon dolar harcadığı haberi geldi. Firma Hades, Metro Exodus, Assassin’s Creed Valhalla ve Hitman 3 gibi büyük yapımları da bünyesinde özel oyun olarak bulundurmakta. Ancak firmanın bu oyunlara ne kadar para harcadığı henüz belli olmadı. Firma hatırlayacağınız üzere bedava oyunlar için de ilk 9 ay 11 milyon dolardan fazla para harcamıştı.
Para harcama konusunda istekli ve agresif olan firmanın PlayStation özel oyunlarına olan ilgisi pek de sürpriz olmadı. Zira Epic Games dijital platformlar arasında en büyük firma olmak istiyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin Sony ile bir yakınlığı da bulunmakta. Öte yandan Sony, firmanın bir kısmına sahip demek yanlış olmaz. Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Epic Games‘e toplamda yarım milyar dolarlık yatırım yapmıştı. İkili ilişkileri yüksek olan firmaların, yakında böyle bir anlaşmaya gitmesi de oldukça mümkün. Ancak buradaki en büyük merak konusu firmaların anlaşmalarından ziyade, hangi oyunların anlaşma içeriğinde yer aldığı. Bakalım ilerleyen günlerde Apple-Epic Games davasında yeni ne gibi bilgiler ortaya çıkacak. Firma oyun dünyasının bir numarası olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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