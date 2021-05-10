Valorant sistem gereksinimleri nedir? Valorant rehberi

Valorant, şüphesiz ki son dönemin en popüler multiplayer oyunlarından. Arkasında meşhur geliştirici Riot Games’in bulunduğu oyun, geçtiğim seneki çıkışıyla piyasaya bomba gibi düşmüştü. CS: Go, PUBG, Fortnite Battle Royale, Apex Legends gibi dişli rakiplerin bulunduğu piyasada kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen yapım, hala popülaritesini korumakta. Zira, oyunun oyuncusu sayısı ve Twitch’teki izlenme rakamları oldukça etkileyici. Bundan dolayı, sizler için bir Valorant rehberi hazırladık. Bu rehberimizde; Valorant’ın nasıl bir oyun olduğu, Valorant sistem gereksinimleri açısından ne gerektirdiği, oyunla ilgili çeşitli ipuçları ve oyunla ilgili merak edilen konuları anlatacağız. Öyleyse, gelin lafı daha fazla uzatmadan rehberimize geçelim…

Valorant sistem gereksinimleri nedir?

Bildiğiniz üzere, Valorant online bir oyun. Tıpkı CS: GO gibi, belli bir odada diğer insanlarla etkileşimli olarak oynandığı için, bilgisayarınızın kas gücü dışında oyundan alacağınız performansı belirleyen başka öğeler de var. Gelin sistem gereksinimlerine geçmeden önce, biraz da bunlardan bahsedelim.

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Öncelikle, Valorant’ın shooter tarzında bir oyun olmasının getirdiklerinden bahsetmeliyiz. Her shooter oyunda olduğu gibi, Valorant’da da ne kadar yüksek FPS alırsanız, oyunda o kadar avantaj elde edersiniz. Bu FPS’i arttırmak için akla gelen ilk çözüm ise yüksek tazeleme hızlı bir monitöre sahip olmak. Hatta, monitörünüzün tazeleme hızının alabileceğiniz FPS’i belirlediğini de söyleyelim. Örneğin, 144 Hz bir ekrana sahipseniz, alabileceğiniz maksimum FPS’de yine budur. Valorant FPS arttırma işleminin bir diğer yolu ise oyun ayarlarınızı düşürmek. Özellikle görüntü ile ilgi ayarları düşük (low) ayarlara alırsanız, FPS’inizin arttığını görebilirsiniz.

Valorant performansınızı etkileyecek olan diğer bir etmen ise internet hızınız ve kaliteniz. İnternet indirme hızınız ne kadar yüksekse, Valorant gibi anlık reflekslerin çok önemli olduğu bir oyunda o kadar iyi bir deneyime erişebilirsiniz. Valorant ve CS:GO gibi shooter oyunlar için önerilen internet indirme hızı ise 30 Mbps civarı. İnternet konusunda kullanıcıların yaşadığı diğer bir durum ise Valorant ping sorunu. Yine her shooter oyunda olduğu gibi, Valorant’ta da düşük pinge sahip olmak çok önemli. Ancak ne yazık ki, ping konusu genelde oynadığınız sunucudan kaynaklandığı için sizin bu sorunu çözmek adına yapabileceğiniz pek bir şey yok. Tabi yine de, eğer her oyunda yüksek ping alıyorsanız, durumu internet servis sağlayıcınızla kontrol etmenizi öneririz. Ping sorunu için evde yapmanızı tavsiye edebileceğimiz en önemli işlem ise kablolu bir şekilde internete bağlanmanız. Bunu basit bir ethernet kablosu ile yapabilirsiniz. Gelin, artık asıl konumuza geçelim:

Valorant sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS’te oynamak için):

İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit

Windows 7/8/10- 64 bit RAM: 4 GB

4 GB vRAM: 1 GB

1 GB İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Intel Core 2 Duo E8400 Ekran Kartı: Intel HD4000

Önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS’te oynamak için):

İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit

Windows 7/8/10- 64 bit RAM: 4 GB ve yukarısı

4 GB ve yukarısı vRAM: 1 GB

1 GB İşlemci: Intel i3-4150

Intel i3-4150 Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek kalite sistem gereksinimleri (120 FPS’te oynamak için):

İşletim sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit

Windows 7/8/10- 64 bit RAM: 4 GB ve yukarısı

4 GB ve yukarısı vRAM: 1 GB

1 GB İşlemci: Intel Core i5- 4460 3.2 GHZ

Intel Core i5- 4460 3.2 GHZ Ekran Kartı: GTX 1050 Ti

Valorant ipuçları

Bu bölümümüzde ise oyuna yeni başlayanlar için bazı ipuçları, tavsiyeler verip; oyunla ilgili sıkça sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız.

Yeni başlayanlar için tavsiyeler ve ipuçları:

1- Aim’inize önem verin. Valorant’taki en önemli şey aim. Bu yüzden, eğer oyunda gelişmek istiyorsanız, sık sık aim pratiği yapmanızı öneririz. Unutmayın, en iyi ve doğru aim’i sabit dururken alırsınız.

2- Fazla koşmayın. Oyun başları dışında yürümek her zaman için daha iyi. Bu şekilde adımlarınızı sessizleştirmiş ve dolayısıyla diğer oyuncuların sizin nerde olduğunuzu anlamasını engellemiş olacaksınız. Bunu yapmak için Shift tuşuna basılı tutun.

3- Yetenekler ve silahlara aynı derecede önem verin. Birine odaklanmaktansa, ikisinde de gelişmek çok daha iyi.

4- Arkadaşlarınızla sık sık konuşun. Valorant’ta info vermek başarınız çok kritik bir konu. Bunun için haritadaki lokasyonları iyi tanımaya ve isimlerini öğrenmeye çalışın.

5- Silahları iyi tanıyın. Takımda rolünüze ve yeteneğinize göre silah seçmek önemli. Örneğin, hangi silahın mermisinin hangi duvarlardan geçtiğini öğrenin.

Valorant isim değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Valorant’la ilgili en sık sorulardan biri nasıl isim değiştirme yapılabileceği. Bu işlem aslında oldukça basit. İşte adımlar:

Riot Games’in sitesinden hesabınıza giriş yapın. Soldaki “Riot ID” butonuna tıklayın. Kalem ikonuna tıklayın. Adınızı istediğiniz gibi değiştirin. Onayla (confirm) butonuna tıklayın. İşleminiz tamam!

Kaynak: EuroGamer, PlayValorant