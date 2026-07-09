Bu videoda Eren, yaklaşık 10 aydır günlük telefonu olarak kullandığı iPhone 17 Pro Max ile yaşadığı tüm deneyimleri detaylı şekilde paylaşıyor. Kutudan çıktığı ilk günden bugüne kadar edindiği izlenimleri aktaran Eren, tasarımdan ekran deneyimine, performanstan kamera yeteneklerine kadar merak edilen tüm noktaları uzun süreli kullanım perspektifiyle değerlendiriyor. Eğer iPhone 17 Pro Max satın almayı düşünüyorsanız veya uzun kullanım deneyimini merak ediyorsanız, bu video size fikir verebilir.

İlk dikkat çeken konulardan biri tasarım oldu. Yeni kamera adası ilk çıktığında çok konuşulmuştu ancak zamanla göze alışıyor. Telefonu kılıfsız kullandığım dönemler de oldu ve Ceramic Shield 2 sayesinde ekranda şimdiye kadar herhangi bir çizik oluşmadı. Buna karşılık kasadaki yeni titanyum hissinin, önceki nesillerde kullanılan titanyum kadar kaliteli bir his vermediğini düşünüyorum. Günlük kullanımda ekranın 3000 nit parlaklığı ise özellikle güneş altında ciddi bir avantaj sağlıyor.

Performans tarafında A19 Pro işlemci, 12 GB RAM ve iOS 26 birleşimi günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Uygulamalar arasında geçiş yaparken ya da yoğun kullanım sırasında herhangi bir sorun yaşamadım. Özellikle sosyal medya uygulamalarının optimizasyonu hâlâ Android tarafındaki birçok amiral gemisine göre daha başarılı hissettiriyor. İçerik üretirken kullandığım Edits ve CapCut gibi uygulamalarda da oldukça verimli bir çalışma deneyimi elde ettim.

Kamera tarafında güçlü ve zayıf yönler birlikte bulunuyor. 48 MP Sony IMX903 ana kamera ile özellikle video performansından oldukça memnun kaldım. Buna karşın 4x optik yakınlaştırmada video çekerken sensor-shift nedeniyle oluşan titreşimler zaman zaman can sıkabiliyor. Öte yandan 18 MP Sony IMX914 kare sensör ise içerik üretirken farklı kadrajlar oluşturabilmem açısından işime fazlasıyla yaradı.

Ses performansında stereo hoparlörler başarılı bir deneyim sunuyor. Özellikle bas seslerin daha dolgun ve yaygın hissedilmesi multimedya tüketirken fark yaratıyor. Batarya tarafında ise 4832 mAh kapasiteye rağmen 10 aylık kullanım sonunda 219 şarj döngüsüne ulaşmış olmasına rağmen pil sağlığının hâlâ %100 seviyesinde olması dikkat çekici. Ayrıca yaklaşık 20 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabilmesi günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

Gelelim fiyat konusuna. 256 GB iPhone 17 Pro Max bugün yaklaşık 121.000 TL seviyesinde satılıyor. Aynı dönemde Samsung Galaxy S26 Ultra yaklaşık 86.000 TL, Xiaomi 17 Ultra 110.000 TL, vivo X300 Ultra 140.000 TL bandında satışa çıkması bekleniyor. Bunun yanında vivo X300 Pro 86.000 TL ve OPPO Find X9 Pro ise 96.000 TL seviyesinde bulunuyor. Peki iPhone 17 Pro Max bu fiyatı gerçekten hak ediyor mu? 10 aylık kullanımın ardından artıları ve eksileriyle tüm yorumlarımı videoda bulabilirsiniz.

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