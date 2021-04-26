VALORANT 2. BÖLÜM 3. KISIM 27 Nisan’da OYUNCULARLA BULUŞACAK

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Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle beraber hız kesmeden devam ediyor. Oldukça seveni ve oyuncusu olan oyunun ilk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı VALORANT 2. bölüm 3. kısım başlıyor.

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FPS severlerin gözdelerinden olan VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran VALORANT 2. bölüm 3. kısım başladığı duyuruldu. Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara egzotik bir savaş alanı sunacak yeni harita, yeni kostüm paketi ve savaş bileti sunuluyor. Bu güncelleme oyuncuları oldukça memnun edecek görünüyor.

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Yeni Harita: “Breeze” Hakkında;

27 Nisan tarihinde oyuncularla buluşacak yeni Valorant haritası Breeze, Bermuda Üçgeni’nin güneyindeki uzak bir adanın haritası olarak karşılıyor oyuncuları. Tasarım aşamasında Karayipler’deki adalardan ilham alınan Breeze, geniş açık alanlar ve uzun menzilli etkileşimlere ortam sağlayan rengârenk bir ortam da sunacak oyunculara. Bu sayede, farklı silahların ve ajanların kendini göstermesine fırsat tanınabilecek. Haritanın temel özellikler arasında uzun menzilli etkileşimler, geniş açık alanlar, geniş geçiş noktaları ve önemli bölge kontrolü yer alan detaylar arasında.

Yeni Savaş Biletine Hazır mısınız?

Savaş Bileti’nde kullanılan temalar ve tonlarda çeşitliliğe oldukça önem verildi. Yeni Savaş Bileti, silah kaplamaları, Radyanit Puanları, silah uğurları, kartlar, spreyler ve unvanları barındırıyor. 27 Nisan 2021’den 21 Haziran 2021’e kadar devam edecek olan bilet içeriklerinden bazıları şu şekilde:

Ücretsiz Savaş Bileti: Işık Dalgası Frenzy ve 3 Stili, Uğurlu Tavşan Uğuru, Şaheserim Spreyi, Miras Kartı ve Pizza Partisi Kartı.

Seçkin Savaş Bileti: Işık Dalgası Phantom (25. Seviye), Sualtı Vandal (45. Seviye), Şakıyançelik (Yakın Dövüş Silahı), Anılar 1. Bölüm Kartı, Bıçaklar Çekildi Kartı, Penguen Dan Uğuru, Sırt Çantası Uğuru, Kadim Gizem Uğuru, Cidden Sorun Yok Spreyi, Havalı Dan Spreyi.

Yeni Koleksiyon: Yitik !

27 Nisan’da çıkacak Yitik, birçok açıdan Fatih’in bir yansımasını ifade ediyor. Bu nedenle, sette Fatih setinin silahlarının mümkün olduğunca “tersi” veya daha agresif versiyonları seçilmeye çalışıldı. İçerisinde Vandal, Operator, Spectre, Classic, Yitik Ritüel Bıçağı (yakın dövüş) ve bir kart, sprey ve silah uğuru içeren aksesuar paketi bulunan yeni ürünün bedeli ise 7100 VP.

Tema Hedefleri: Karanlık Hükümdarlık, Yozlaşmış, Narin, Kusurlu Güzellik

Temel Özellikler: Özel Model, Görsel Efektler, Sesler, Stiller, Ölüm Sancağı ve Özel Bitiriş Animasyonu

Silahlar: Vandal, Operator, Spectre, Classic ve Yitik Ritüel Bıçağı (Yakın Dövüş)

Seviyelere baktığımızda;

1. Seviye: Özel yakınlaştırarak nişan alma nişangâhı ve özel fırlayan mermi efektleri.

2. Seviye: Özel namlu ateşi görsel efekti ve ateş etme sesi, boştayken cevher efekti. (cevher döner)

3. Seviye: Özel kuşanma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel yeniden doldurma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel inceleme ekranı sesi, skor alınınca cevher tepki verir.

4. Seviye: Ölüm sancağı ve özel bitiriş animasyonu.

5. Seviye: Altın stil ve mavi görsel efektler (1. Stil); bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı Fatih kaplaması temel alınarak tasarlandı.

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