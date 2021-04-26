Oyun
VALORANT 2. BÖLÜM 3. KISIM 27 Nisan’da OYUNCULARLA BULUŞACAK
Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle beraber hız kesmeden devam ediyor. Oldukça seveni ve oyuncusu olan oyunun ilk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı VALORANT 2. bölüm 3. kısım başlıyor.
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FPS severlerin gözdelerinden olan VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran VALORANT 2. bölüm 3. kısım başladığı duyuruldu. Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara egzotik bir savaş alanı sunacak yeni harita, yeni kostüm paketi ve savaş bileti sunuluyor. Bu güncelleme oyuncuları oldukça memnun edecek görünüyor.
Yeni Harita: “Breeze” Hakkında;
27 Nisan tarihinde oyuncularla buluşacak yeni Valorant haritası Breeze, Bermuda Üçgeni’nin güneyindeki uzak bir adanın haritası olarak karşılıyor oyuncuları. Tasarım aşamasında Karayipler’deki adalardan ilham alınan Breeze, geniş açık alanlar ve uzun menzilli etkileşimlere ortam sağlayan rengârenk bir ortam da sunacak oyunculara. Bu sayede, farklı silahların ve ajanların kendini göstermesine fırsat tanınabilecek. Haritanın temel özellikler arasında uzun menzilli etkileşimler, geniş açık alanlar, geniş geçiş noktaları ve önemli bölge kontrolü yer alan detaylar arasında.
Yeni Savaş Biletine Hazır mısınız?
Savaş Bileti’nde kullanılan temalar ve tonlarda çeşitliliğe oldukça önem verildi. Yeni Savaş Bileti, silah kaplamaları, Radyanit Puanları, silah uğurları, kartlar, spreyler ve unvanları barındırıyor. 27 Nisan 2021’den 21 Haziran 2021’e kadar devam edecek olan bilet içeriklerinden bazıları şu şekilde:
Ücretsiz Savaş Bileti: Işık Dalgası Frenzy ve 3 Stili, Uğurlu Tavşan Uğuru, Şaheserim Spreyi, Miras Kartı ve Pizza Partisi Kartı.
Seçkin Savaş Bileti: Işık Dalgası Phantom (25. Seviye), Sualtı Vandal (45. Seviye), Şakıyançelik (Yakın Dövüş Silahı), Anılar 1. Bölüm Kartı, Bıçaklar Çekildi Kartı, Penguen Dan Uğuru, Sırt Çantası Uğuru, Kadim Gizem Uğuru, Cidden Sorun Yok Spreyi, Havalı Dan Spreyi.
Yeni Koleksiyon: Yitik !
27 Nisan’da çıkacak Yitik, birçok açıdan Fatih’in bir yansımasını ifade ediyor. Bu nedenle, sette Fatih setinin silahlarının mümkün olduğunca “tersi” veya daha agresif versiyonları seçilmeye çalışıldı. İçerisinde Vandal, Operator, Spectre, Classic, Yitik Ritüel Bıçağı (yakın dövüş) ve bir kart, sprey ve silah uğuru içeren aksesuar paketi bulunan yeni ürünün bedeli ise 7100 VP.
Tema Hedefleri: Karanlık Hükümdarlık, Yozlaşmış, Narin, Kusurlu Güzellik
Temel Özellikler: Özel Model, Görsel Efektler, Sesler, Stiller, Ölüm Sancağı ve Özel Bitiriş Animasyonu
Silahlar: Vandal, Operator, Spectre, Classic ve Yitik Ritüel Bıçağı (Yakın Dövüş)
Seviyelere baktığımızda;
1. Seviye: Özel yakınlaştırarak nişan alma nişangâhı ve özel fırlayan mermi efektleri.
2. Seviye: Özel namlu ateşi görsel efekti ve ateş etme sesi, boştayken cevher efekti. (cevher döner)
3. Seviye: Özel kuşanma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel yeniden doldurma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel inceleme ekranı sesi, skor alınınca cevher tepki verir.
4. Seviye: Ölüm sancağı ve özel bitiriş animasyonu.
5. Seviye: Altın stil ve mavi görsel efektler (1. Stil); bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı Fatih kaplaması temel alınarak tasarlandı.
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Oyun
Xiaomi, Türkiye’deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının sponsoru oldu!
Xiaomi, 2021 yılı boyunca Türkiye’deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının resmi akıllı telefon sponsoru oldu. PUBG MOBILE yıl boyunca PUBG MOBILE Club Open (PMCO), PUBG MOBILE Pro League (PMPL), PUBG MOBILE Campus Championship (PMCC) ve PUBG MOBILE National Championship (PMNC) dahil olmak üzere bölgedeki dört farklı e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak. PUBG MOBILE e-spor ekosistemi, dünyadaki en güçlü sistemlerden biri olarak oyuncuların ileriki kariyerlerinde birer e-spor yıldızı olmalarını sağlayacak şekilde amatör-yarıpro-pro ve ülke-bölge-dünya düzeyinde gelişim sistemini de desteklediğini belirtiyor. Türkiye’deki PUBG MOBILE e-spor turnuvalarının sponsoru olarak Xiaomi mobil oyun kullanıcılarına sıra dışı bir oyun deneyimi sunacağını vaad ediyor.
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Türkiye’de de yoğun ilgi ile karşılaşan Redmi Note 10 serisi gerek tasarımları ve modern yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir telefon oldu. 120Hz AMOLED ekranının yanı sıra 240Hz dokunmatik örnekleme oranı sayesinde akıcı ve parmak hareketlerine yüksek duyarlı bir ekran deneyimi sunan Redmi Note 10 Pro, batarya tarafında beklentileri yükselterek 5020 mAh pil kapasitesi ile uzun saatler boyunca yüksek performans ile ara vermeden oyun oynamaya imkan sağlıyor. Bunun yanında kutu içinde ücretsiz olarak sunulan 33W hızlı şarj özelliği ile de 30 dakikada %59 şarj edebilen hızlı bir şarj cihazına sahip olarak geliyor. Model yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla başarılı ve kreatif fotoğraflar çekilebilmesine de olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasada adını sık duyduğumuz 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G’den alıyor.
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10’da da optimum izleme deneyimi sağlayan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunan özellikler aarasında geliyor. İki model de dörtlü kamera kurulumuna sahip olarak gayet sağlıklı uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasını destekliyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95 ile gelirken, Redmi Note 10 ise piyasada yer edinmiş olan Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatıldı.
Tüm bu özellikler ile tasarlanan telefon, AMOLED ekranların ilk kez kullanıldığı Redmi Note 10 serisi; ekran yenileme hızı, dokunma örneklem oranı, pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj özellikleri ile mobil oyun severlerin bir akıllı telefondan beklediği her şeyi bir arada sunmayı başarıyor. Açıkçası bu cihaz için “oyunculara hitap ediyor” demek çok doğru olur.
Xiaomi Corporation Hakkında;
Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için uygun fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.
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Oyun
Fornite Neymar skini ortaya çıktı!
Fortnite rekabetçi oynanışıyla olduğu kadar, oyun içi kozmetikleriyle de ilgi çekmeye devam ediyor. Aslında bir battle royale oyunu olan yapım, son zamanlarda yaptığı işbirlikleriyle adeta kendi süper kahraman evrenini yarattı desek yeridir. 2018 yılında Marvel’le yapılan ortaklık sonucu oyuna gelen Thanos karakteri ile başlayan işbirlikleri, son zamanlarda daha da hızlanarak devam ediyor. Hatta, Fornite bu işbirliklerinde öyle bir noktaya geldi ki, geçtiğimiz aylarda bir sezonu bütünüyle Marvel’e adamıştı. Ancak görünüşe göre bu ve yakın zamandaki Horizon: Zero Dawn, Tomb Raider vb. partnerlikleri Fornite’ı kesmedi. Zira, bu sezonun gizli kostümü (secret skin) olan Neymar Jr. karakteri ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İşte Fornite Neymar skininin görselleri ve oyuna geliş tarihi…
Fortnite Neymar Jr. skini karşısınızda!
Epic Games bugün öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla Fornite Neymar Jr. skinini duyurdu. Ayrıca, bu paylaşımla Fornite Neymar skini ne zaman gelecek sorusunun da cevabını almış olduk. Aslında, Fornite hayranlarının bildiği gibi Neymar Jr. skini bir sürpriz değil. Öyle ki, Neymar’ın içinde bulunduğumuz Chapter 2 Sezon 6 battle pass’i için gizli kostüm (secret skin) olacağı sezonun başından beri belliydi. Ancak, genelde yaptığının aksine, Epic Games bu kez sezonun secret skininin görsellerini sezon başında paylaşmamıştı. Neyse ki, meraklı bekleyişimiz çok da uzun sürmedi ve bugün itibariyle Neymar Jr. Fortnite versiyonuna kavuştuk.
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Yukardaki görsellerde görüldüğü üzere, Neymar Jr.’ın skininin iki “normal” versiyonu var. Bu normal versiyonlarda, ünlü futbolcuyu normal bir futbol forması giyerken görmekteyiz. Hatta, bu versiyona bakarak Fornite’ın iyi iş çıkardığını söylemek mümkün çünkü skinde Neymar Jr.’ın gerçek hayattaki dövmeleri bile mevcut. Bu iki normal versiyona ek olarak, Neymar Jr.’ın bir de deyim yerindeyse “süper kahraman” hallerini görmekteyiz. Bu süper kahraman versiyonu da iki renk seçeneğine sahip.
İşte Neymar Jr. skininin aksesuarları
Fornite severlerin çok iyi bildiği gibi, Fortnite skinlerinin olmazsa olmazlarından biri de aksesuarlar. Neymar skini için de bu konuda değişen bir şey yok. Yukardaki görselde görüldüğü üzere, Neymar Jr. skini beş ana aksesuarla geliyor. Sırtlık olarak dünya kupası dikkat çekerken, balta (pickaxe) ve glider için iki renk seçeneği görmekteyiz. Tabi yine özel bir duvar kağıdımız ve altın top şeklinde bir oyuncak emote’umuz da mevcut. İşte skini ve bu aksesuarları yakından görebileceğiniz Fornite’ın paylaştığı resmi Neymar sinematik trailer’ı:
Neymar Jr. skini görevleri ve çıkış tarihi
Epic Games’in bugün açıkladığı diğer bir detay ise Neymar skininin oyuna geliş tarihiydi. Zira, Neymar Jr. 27 Nisan’daki v16.30 güncellemesiyle Fortnite evrenine gelecek. Tabi, battle pass sahiplerinin her zaman olduğu gibi Neymar skinini açmak için de bazı görevler yapması gerekiyor. İşte o görevler:
- Adadaki bir futbolcuyla konuş: Altın top şeklindeki oyuncak emote’unu açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor.
- Ada futbolcularıyla ilgili 3 görevi tamamla: Yüklenme ekranı duvar kağıdını açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor.
- Ada futbolcularıyla ilgili 5 görevi tamamla: Neymar skininin ilk halini açmak için bu görevi yapmalısınız.
- Altın Topu 500 metrelik mesafe gidecek şekilde havaya dik: Bu görev ise sırtlık için.
- Altın Top’la gol at: Bu görevimizin ödülü ise balta (pickaxe).
- Neymar Jr. skiniyle 3 kill al: Bu görev ise Neymar’ın süper kahraman versiyonu için.
Epic Games, görevlerin detaylarının güncellemeyle birlikte duyurulacağını söylüyor.
Ödüllü Neymar Jr. turnuvası
Fortnite, Neymar skininin gelişini de rekabetçi oyuncuları sevindirecek bir turnuvayla kutlayacak. Zira, “Neymar Jr Cup” adındaki turnuva 28 Nisan’da başlıyor. Turnuvanın ödülü ise özel tasarlanmış bir Puma Neymar kramponu. Tabi, turnuvanın değişik bölgelerdeki yerel saatlere göre farklılık göstereceğini de ekleyelim. Oyuncular turnuvaya sadece kendi bulundukların bölgenin sunucusundan katılabilecek. Son olarak, turnuvanın detaylarına ve kurallarına şu linkten bakabileceğinizi de belirtelim.
Fortnite sistem gereksinimleri
Fortnite minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- İşlemci: İntel Core i3 3.3 GHz
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- RAM: 4 GB
Fortnite önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 3.5 GHz
- Ekran Kartı: Nvdia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- RAM: 8 GB
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Genel
Farming Simulator 22 Duyuruldu! İşte tüm detaylar
Farming Simulator 22 duyuruldu. Simülasyon sevenlerin uzun süredir beklediği tarım simülatörü Farming Simulator 22 bu sene geliyor.
Tüm dünyada yıllardır popülerliğini sürdüren oyun Farming Simulator’ın yeni versiyonu geliyor. Giants Software tarafından geliştirilen yani tarım simülatörü Farming Simulator 22 için beklenilen duyuru geldi. Farming Simulator 22 bu sene geliyor. Hem de birbirinden farklı birçok özellik ile.
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Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator yıllardır dünya genelinde beğenilen bir oyun oldu. Özellikle ülkemizde tarım sektörünün büyüklüğü kullanıcıları Farming Simulator’a ısındırdı. Bu büyük ilgiyi yakalayan şirket Giants Software, son oyunu Farming Simulator 19 kendi alanında farklı bir devir açmıştı. Özellikle oyun içerisindeki markaların çeşitliliği ve araç geliştirilebilirliği oldukça ilerletilmişti. Şimdi ise Farming Simulator 22 ile oyun bambaşka bir evreye taşınıyor.
Farming Simulator 22’de dört mevsim!
Farming Simulator tarihinde bir ilk olarak 22 sürümü dört mevsim sunuyor. Aslında oyundaki en çok dikkat çeken gelişme burada gerçekleşiyor. Çünkü şimdiye kadar oyunda tek mevsimde gece ve gündüz seçenekleri mevcuttu. Ancak Farming Simulator 22 içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini barındırıyor. Bu sayede gerçeklik tarafına yeni bir adım atan şirket, oyunun zevkini kat kat artırıyor.
Gelen diğer yeniliklere baktığımızda iki yeni harita ile karşımıza çıkacak olan oyun, farklı türlerde tarım faaliyetlerine izin verecek. 100’den fazla yeni tarım makinesini bünyesine katan oyun, toplamda 400’den fazla makine ve alet ile tarım, hayvancılık ve ormancılık yapmanıza olanak sağlayacak.
Farming Simulator 19 ile gelen motor yükseltme özelliği yine bu oyunda daha gelişmiş bir vaziyette bulunacak. Araçlarda vites seçimi ve ton ayarlarının güncellendiği oyunda, daha açıklanmayan birçok özellik yer alacak.
Performans tarafında ilk olarak Windows için DirectX 12 desteği alan Farming Simulator 22, doku akışı ve çoklu iş optimizasyonu gibi birçok optimizasyon ile performansını geliştirmiş. Yani akıcı ve göz zevkine hitap eden bir tarım simülatörü bizleri bekliyor diyebiliriz.
Farming Simulator 22’nin fragmanı ve çıkış tarihi!
Gelelim Giants Software tarafından yayınlanan fragmana. Farming Simulator 22‘nin fragmanı Farming Simulator resmi YouTube kanalında yayınlandı. Oldukça kısa olan bu fragmanda, oyun içerisinde yer alan mevsim geçişlerine dikkat çekilmiş. Ayrıca videonun sonunda oyunun çıkış tarihi hakkında da bilgi verilmiş.
Yapılan açıklamaya göre Farming Simulator 22, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bizlerle birlikte olacak. Oyunun desteklediği platformlar ise şu şekilde açıklanmış: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia.
Farming Simulator 22 duyurulduğu andan itibaren oyuncuların içerisinde bir sevince yol açtı. Ünlü tarım simülatörü Farming Simulator’ın yeni oyunu bu sene sonunda oyuncularla buluşacak. Sizce yeni Farming Simulator 22 nasıl bir tepki alacak? Siz oyunu satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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