Yeni Valorant Ajanı Astra İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Riot Games yeni Valorant ajanı Astra için tanıtım videosu paylaştı. İşte muhteşem yeteneklere sahip Astra hakkında tüm bilinenler.

Riot Games, Valorant’ın yeni ajanını bir yeni bir video ile tanıttı. Valorant’ın yeni ajanı Astra, ilginç yetenekleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Göz korkutucu yeteneklere sahip olan Astra, 2 Mart’ta Valorant’ta göreve başlayacak. Riot Games bugün yayınladığı bir video ile Astra‘yı resmi olarak tanıttı. Şimdi gelin Valorant’ın yeni ajanı Astra’nın yeteneklerine yakından bakalım.

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She’s already got it all planned out. Harness the cosmos and control the fight as Astra, the newest Agent in VALORANT. pic.twitter.com/1vTKh25atc — VALORANT (@PlayVALORANT) February 27, 2021

Ajan Astra’nın göz kamaştıran yetenekleri!

Valorant‘ın yeni ajanı Astra birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Astra yerçekimi kuyusu, nova nabız, bulutsu / duman , dağıt ve astral form / kozmik bölünme gibi birçok yetenek ile karşımıza çıkıyor. Bu özelliklerin ilki olan yerçekimi kuyusu bölgedeki oyuncuları bir merkeze doğru çekiyor ve onları bu merkezde sıkıştırıyor.

Astra’nın ikinci yeteneği olan Nova Nabız kısa sürede şarj olabiliyor. Asıl amacı ise bölgedeki tüm oyunculara sarsıntı ile saldırmak. Bulutsu veya duman olarak adlandırılan bir diğer yetenek ise isminden de anlaşıldığı gibi Astra‘yı bir dumana çeviriyor. Bu sayede gizlice düşmanlarınıza saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Son olarak Astra karakterinin en ciddi özelliği ise Kozmik Bölünme‘den bahsedelim. Kozmik bölünme ile haritayı baştan sonra ikiye bölen Astra, bu bölünme ile mermi ve ses yalıtımı sağlıyor. Bu sayede bomba bölgesini korumak artık daha kolay.

Yeni Valorant ajanı Astra 2 Mart tarihinde oyunda olacak. Astra göz kamaştıran özellikleri ile tüm oyuncuların göz bebeği olacak. Bakalım Astra, Valorant‘taki dengeleri nasıl değiştirecek.

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