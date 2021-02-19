Valheim yapımcısı: “Sık sık güncelleme vereceğiz”

Valheim, son dönemin en çok ses getiren oyunlarından. Survival RPG (Hayatta kalma-Rol yapma) tarzındaki oyununun çıkışından 1 ay bile geçmemesine rağmen birbiri ardına kırdığı rekorlarla adından söz ettiriyor. Oyunun yapımcısı Iron Gate Studios’tan, oyun severlere oyunun kendisinden sonra o bugün bir iyi haber daha geldi. Görünüşe göre, 2021 yılı Valheim severler için yeniliklerle dolu geçecek…

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Valheim, 2021’de 3 ana güncelleme alacak

Iron Gate Studios, görünüşe göre, Valheim rüzgarını 2021 boyunca estirmekte kararlı. Başka bir deyişle, oyuna gelmesi planlan güncellemeler oyun severlerin heyecanını yıl içinde diri tutacak. Öyle ki, Iron Gate Studios’un kurucularından Henrik Törnqvist, PCGamer ile yaptığı röportajda 3 güncelleme ve 1 patch’in sözünü şimdiden verdi. Hatta, bu güncellemelerin isminden ve kısaca oyuna neler getireceğinden bile bahsetti.

İlk olarak, Hearth and Home isimli bir güncelleme oyuncularla buluşacak. Özetle, bu güncellemenin ana odağı “ev yapma ve malzemeler” diyebiliriz. Buna ek olarak, bu güncelleme yeni yemek tarifleri ve itemleri de içerecek. Bundan sonra gelecek güncellemenin adı ise “Cult of The Wolf”. Bu güncellemenin getireceği en büyük yenilik ise yeni combat (savaş) teknikleri olacak. Ayrıca, Tornqvist, bu Cult of The Wolf’un yeni biomelar da (biyom) içerebileceğini de işaret etti. Son ve üçüncü güncellemenin ismi ise “Ships and The Sea” olacak. Tabi ki, adından da anlaşılacağı üzere, bu güncelleme tamamıyla gemi yapımına odaklanacak. Dahası, bu güncelleme okyanus biyomunu da genişletecek. Bu 3 ana güncellemeye ek olarak, oyuna bir de patch gelecek. “Mistlands” adındaki patch oyuna yeni bosslar, itemler, kaynaklar ve yeni düşmanlar getirecek.

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İşte oyun piyasasına bomba gibi düşen Valheim hakkında bazı istatistikler

Valheim’ın çıkışının üstünde henüz 16 gün gibi kısa bir süre geçti. Ancak, bu kısa süre bile oyunun piyasayı sallamasına yetti. İşte Valheim’ın başarısını anlatan rakamlar:

İlk 13 günde 2 milyon satış rakamına ulaştı.

Zirve anında, 376 bini aşkın kişi oyunu aynı anda oynadı.

Steam’in Lunar New Year (Çin Yeni Yılı) indirim etkinliğinde indirime girmemesine rağmen zirveye oturdu.

GTA 5’i yıllar sonra aynı anda en çok kişinin oynadığı oyunlar listesinde ilk 10 dışına itti.

Kaynak: IGN, TheVerge