Türkiye’nin dijital sipariş alanındaki önemli oyuncularından Trendyol Go, çarpıcı bir iddia ile yeniden teknoloji dünyasının gündemine oturdu. İddialara göre, dünya çapında ulaşım ve teslimat sektörlerinde faaliyet gösteren Uber, Trendyol Go‘yu satın almak için ciddi adımlar atıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerde dolaşan bilgiler Trendyol Go‘nun geleceği için yeni bir dönemin kapıda olduğunu gösteriyor.

Trendyol Go Satılıyor mu? Uber Eats Satın mı Alacak?

İddialar, ilk olarak uluslararası medya devi Bloomberg tarafından gündeme getirildi. Haber kaynağına göre, Uber ile Trendyol arasında Trendyol Go hizmeti özelinde gizli görüşmeler başladı. Görüşmelerin henüz ilk aşamalarında olması, bu sürecin belirsizliklerle dolu olduğunu ortaya koyuyor.

Şu an için ortada kesinleşmiş bir anlaşma bulunmamakla birlikte, Uber‘in Trendyol Go gibi geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan bir hizmete ilgisi, Türkiye pazarına olan stratejik yaklaşımını gösteriyor.

Trendyol Go, hem yemek hem de market siparişlerinde kullanıcı dostu arayüzü, hızlı teslimat ağı ve yaygın kuryeleriyle öne çıkıyor. Eğer bu iddia gerçek çıkarsa, Uber gibi uluslararası bir markanın, Trendyol Go üzerinden Türkiye’deki sipariş pazarına yeniden güçlü bir dönüş yapması kaçınılmaz olabilir.

Bilindiği üzere Uber, 2021 yılında Türkiye’de yasal sorunlarını aşarak faaliyetlerine yeniden başlamıştı. Şirket, globalde sunduğu yemek siparişi hizmetini henüz Türkiye’de aktif etmese de, Trendyol Go gibi hazır bir altyapıyı satın alarak bu boşluğu hızla doldurabilir.

Trendyol Go’nun Uber çatısı altına girmesi halinde, bu yerli hizmetin yurt dışı pazarlarda da faaliyet göstermesi muhtemel görünüyor. Böylece Trendyol Go, yalnızca Türkiye’de değil, Uber’in hizmet verdiği diğer ülkelerde de adını duyurabilir. Bu hamle, hem Türkiye’nin teknoloji girişimciliği açısından hem de uluslararası rekabet açısından oldukça önemli sonuçlar doğurabilir.

Şu ana kadar ne Uber ne de Trendyol cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Trendyol Go’nun bu tür haberlerle gündeme gelmesi bile, markanın pazardaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Teknoloji ve yatırım dünyası, Trendyol Go’ya dair bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu önümüzdeki günlerde daha net görecek. Şimdilik resmi ağızlardan gelen bir doğrulama ya da yalanlama bulunmasa da, Trendyol Go isminin uluslararası bir satın alma haberiyle anılması bile, sektörde taşları yerinden oynatmaya yetti.

