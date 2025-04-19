Nubia Z70s Ultra, uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi modellerden biri olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Mart ayının sonunda ilk kez duyurulan Nubia Z70s Ultra, artık resmi olarak tanıtım için gün sayıyor. İşte Galaxy S25 katili Z70S Ultra özellikleri ve çıkış tarihi.

Nubia Z70s Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Marka tarafından yapılan duyuruya göre Nubia Z70s Ultra, 28 Nisan’da resmen tanıtılacak. Cihazın “Photographer Edition” yani Fotoğrafçı Sürümü olarak lanse edileceği de netleşmiş durumda. Cihaz önceki modeller gibi geniş bir kamera adasıyla gelecek.

Nubia Z70s Ultra Özellikleri Ne Olacak?

Yeni Nubia Z70s Ultra, özellikle fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcıları hedef alıyor. Gri/siyah renk seçeneğiyle sunulacak model, neredeyse bir dijital kamerayı andıran arka yüz tasarımıyla öne çıkıyor.

Cihazın arkasında 35mm ana kamera, ultra geniş açılı lens ve periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Bu üçlü kurulum sayesinde hem geniş manzara çekimleri hem de yakınlaştırmalı kareler oldukça profesyonel şekilde yakalanabilecek. Kameranın diğer özellikleri ise henüz belirsiz.

Nubia Z70s Ultra, çerçevesiz bir ekran tasarımıyla geliyo. Ekran çözünürlüğü ise 1.5 olacak. Nubia’nın önceki modellerinden alışık olduğumuz ekran altı selfie kamerası teknolojisi bu modelde de korunuyor. Böylece ekran üzerinde herhangi bir çentik ya da delik olmadan tamamen kesintisiz bir görüntü deneyimi mümkün hale geliyor.

Ancak ekran altı kameralarda çözünürlüğün düşük olduğunu da belirtelim. Cihazın arka kameraları etkileyici olsa da, ön kamerada çok yüksek bir performans beklememek gerektiğini şimdiden söyleyebiliriz.

Cihazda kullanılacak işlemcinin ne olduğu konusunda henüz bir bilgi yok. Önceki modelde Snapdragon 8 Gen 3 kullanıldığı düşünülürse, bu modelde Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılacağını söyleyebiliriz.

Nubia Z70s Ultra hakkında tüm detayların 28 Nisan’daki tanıtımda açıklanması bekleniyor. Ancak şimdiden elimizdeki bilgiler, bu cihazın özellikle mobil fotoğrafçılığı önemseyen kullanıcılar için çok cazip olacağını gösteriyor.

Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz bilinmese de, Nubia Z70s Ultra beklentileri oldukça yükseltmiş durumda.

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