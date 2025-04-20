Samsung kullanıcıları uzun süredir büyük bir merakla bekliyor: One UI 8 güncellemesi ne zaman gelecek ve alacak cihazlar neler? Peki bu güncelleme sadece amiral gemilerine mi özel olacak, yoksa orta segment kullanıcılar da bu deneyimden faydalanabilecek mi? Yeni sürümle birlikte One UI 8 alacak cihazlar listesi de şekillenmeye başladı.

One UI 8 alacak telefonlar belli oldu! İşte o telefonlar!

One UI 8 güncellemesiyle birlikte Samsung, yalnızca üst segment telefonlara değil, orta segmentteki bazı dikkat çeken modellere de yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Android 16 tabanlı olacak bu yeni arayüz, sade tasarımı, geliştirilmiş animasyonları ve yapay zekâ odaklı yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung Android 16 alacak cihazlar arasında yalnızca Galaxy S22, Galaxy S23 ve Galaxy S24 serileri değil; aynı zamanda Galaxy A73, Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A54 gibi orta segment modeller de bulunuyor.

Samsung’un bu genişleme hamlesi, markanın güncelleme politikasında ciddi bir değişim sinyali veriyor. Önceki yıllarda daha sınırlı cihaz desteği sunan şirket, şimdi Samsung Android 16 gibi büyük çaplı bir güncellemeyi daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

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One UI 8 alacak cihazlar listesindeki bu çeşitlilik, Samsung Android 16 sistem gereksinimlerinin daha optimize hale geldiğini ve Samsung’un yazılım mühendisliğinde önemli yol kat ettiğini gösteriyor.

İşte One UI 8 alacak telefonlar tablosu!

İşte One UI 8 Samsung Android 16 alacak telefonlar tablosu:

Cihaz Serisi Model Galaxy S Serisi Galaxy S21 FE Galaxy S22 Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy A Serisi Galaxy A73 Galaxy A56 Galaxy A55 Galaxy A54 Galaxy A53 Galaxy A36 Galaxy A35 Galaxy A34 Galaxy A33 Galaxy A25 Galaxy A24 Galaxy A23 Galaxy A15 (LTE + 5G) Galaxy A14 (LTE + 5G) Galaxy A16 (LTE + 5G) Galaxy A06

Samsung Android 16 ile gelen en büyük değişikliklerden biri, dinamik tema sisteminin daha da kişiselleştirilebilir hale gelmesi. Ayrıca arka planda çalışan uygulama yönetimi, pil optimizasyonları ve sistem kararlılığı gibi alanlarda da hissedilir farklar yaratacağı konuşuluyor.

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Türkiye’deki kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında, One UI 8 ne zaman çıkacak sorusu geliyor. Samsung genellikle yeni sürümleri ilk olarak amiral gemilerine sunduktan sonra, birkaç ay içinde orta segment modellere yaygınlaştırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncellemeyi alan modeller arasında sizin telefonunuz var mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla detay ve güncel haber için bizi takipte kalın!