Star Wars: Hunters mobil oyunu 2021’de Android ve iOS’a gelecek!

Lucasfilm Games Studio, Star Wars: Hunters adında mobil bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Oyun 2021 yılında mobil cihazlarda ve Nintendo Switch’te piyasaya sürülecek.

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FarmVille ve Words with Friends 2’nin yapımından sorumlu şirket olan Zynga, Lucasfilm Games’le ortalık içerisindeydi. Belirtilen ortaklık sayesinde Zynga, bu yıl tüm gücüyle mobil oyun kulvarını zorluyor. Stüdyo dün, Star Wars serisinin bir başka mobil oyun versiyonu üzerinde çalıştığını da duyurdu. Oyun 2021 yılında mobil cihazlarda ve Nintendo Switch’te piyasaya çıkacak.

Çıkış tarihi yaklaşan oyun, Star Wars: Hunters olarak adlandırılıyor. Bununla beraber oynayış tarzıyla Star Wars evreninde geçen bir Fortnite oyununu andırıyor. Şirket, oyunun fragmanını izleyicilerin beğenisine bu hafta sundu. Yayınlanan fragmanda, farklı çeşitlerde ve çok sayıda Star Wars karakteri içeren rekabetçi bir çok oyunculu oyun olduğunu açıkça gözüküyor.

Eğer sıkı bir Star Wars fanıysanız ve yaklaşan oyunun ardındaki hikayeyle ilgileniyorsanız, o zaman Star Wars: Hunters’ın Galaktik İmparatorluk’un düşüşünden sonra geçtiğini de bilmeniz gerekiyor. Ayrıca oyuncular, ödül avcıları, Rebellion kahramanları ve İmparatorluk fırtınası askerleri gibi bir dizi benzersiz yeni karakter arasından seçim yapabiliyor. Bununla beraber ikonikleşmiş Star Wars bölgelerinde diğer oyuncularla da mücadele edebiliyor.

Takım oyunu tabanlı çok oyunculu Star Wars: Hunters’ın henüz net bir çıkış tarihi yok. Ancak Zynga ve Lucasfilm Games, oyunun App Store ve Google Play‘den ücretsiz indirilebileceğini açıkladı.