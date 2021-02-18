Oyun
Star Wars: Hunters mobil oyunu 2021’de Android ve iOS’a gelecek!
Lucasfilm Games Studio, Star Wars: Hunters adında mobil bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Oyun 2021 yılında mobil cihazlarda ve Nintendo Switch’te piyasaya sürülecek.
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FarmVille ve Words with Friends 2’nin yapımından sorumlu şirket olan Zynga, Lucasfilm Games’le ortalık içerisindeydi. Belirtilen ortaklık sayesinde Zynga, bu yıl tüm gücüyle mobil oyun kulvarını zorluyor. Stüdyo dün, Star Wars serisinin bir başka mobil oyun versiyonu üzerinde çalıştığını da duyurdu. Oyun 2021 yılında mobil cihazlarda ve Nintendo Switch’te piyasaya çıkacak.
Çıkış tarihi yaklaşan oyun, Star Wars: Hunters olarak adlandırılıyor. Bununla beraber oynayış tarzıyla Star Wars evreninde geçen bir Fortnite oyununu andırıyor. Şirket, oyunun fragmanını izleyicilerin beğenisine bu hafta sundu. Yayınlanan fragmanda, farklı çeşitlerde ve çok sayıda Star Wars karakteri içeren rekabetçi bir çok oyunculu oyun olduğunu açıkça gözüküyor.
Eğer sıkı bir Star Wars fanıysanız ve yaklaşan oyunun ardındaki hikayeyle ilgileniyorsanız, o zaman Star Wars: Hunters’ın Galaktik İmparatorluk’un düşüşünden sonra geçtiğini de bilmeniz gerekiyor. Ayrıca oyuncular, ödül avcıları, Rebellion kahramanları ve İmparatorluk fırtınası askerleri gibi bir dizi benzersiz yeni karakter arasından seçim yapabiliyor. Bununla beraber ikonikleşmiş Star Wars bölgelerinde diğer oyuncularla da mücadele edebiliyor.
Takım oyunu tabanlı çok oyunculu Star Wars: Hunters’ın henüz net bir çıkış tarihi yok. Ancak Zynga ve Lucasfilm Games, oyunun App Store ve Google Play‘den ücretsiz indirilebileceğini açıkladı.
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Dizi/Film/Kitap
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.
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Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!
Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.
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Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021
+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Epic Games, Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 119,00 TL olan Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Absolute Drift oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10
- İşlemci: 2GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB
- Depolama: 400 MB boş alan
Keyifli bir eğlencelik olan Absolute Drift oyunuyla birlikte kısa sürede eğlenceli zaman geçirmek mümkün oluyor. Ayrıca farklı otomobillerden birini seçip oynamaya başladığımız oyunda biraz yanlama yapıyor ve kafa dağıtıyoruz.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Rage 2 oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB
- Depolama: 50 GB boş alan
Ortalama bir sistem ihtiyacı duyan Rage 2, asteroittin dünya nüfusunun %80’ini ortadan kaldırması ve yaşayan insan sayısı giderek azalmasını konu olan birinci şahıs açısıyla oynadığımız açık dünya aksiyon oyunudur.
Son olarak Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 25.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Oyun
Microsoft Flight Simulator Birleşik Krallık güncellemesi çıktı
Microsoft Flight Simulator nihayet, World Update 3 yani Birleşik Krallık güncellemesine kavuştu. Güncelleme ocak ayının ortalarında gelecekti. Ancak geliştirici Asobo Studios karşılaştığı problemler nedeniyle World Update 3’ü yeni yayınlayabildi.
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Microsoft Flight Simulator’a Premier Lig stadyumları da eklendi
World Update 3; Birmingham, Bristol, Cambridge, Londra ve Oxford gibi ünlü şehirler için yüksek çözünürlüklü 3D fotogrametri beş yeni havaalanı içeriyor. Bunlar: Barra, Liverpool, Land’s End, Manchester-Barton ve Out Skerries. Güncelleme ayrıca 85 bölgedeki havalimanlarında görsel ve lojistik iyileştirmeler ve geliştirilmiş dijital yükseklik bilgileri içeriyor. Bununla birlikte 70’in üzerinde simgesel nokta ve yapı da oyuncuların beğenisine sunuldu. Bunlara Premier Lig takımlarının stadyumları da dahil.
Microsoft Flight Simulator, World Update 3 ile şu 3 yeni etkinliğe de kavuşacak:
- Kuzey Adaları’nda ikonik bir uçuş.
- İki adet zorlu iniş denemesi.
- Kuzey’deki Shetland Takım Adaları’nda ve Güneydoğu İngiltere‘de güçlü türbülansta uçuş.
Son olarak, bundan önceki World Update güncellemeleri Japonya ve Amerika odaklıydı. Bir sonrakinde ise Fransa güncellenecek. Microsoft Flight Simulator 2020 kullanıcıları güncellemeyi ücretsiz olarak edinebilecekler. Ek olarak World Update 3’ün 48GB’lık bir alan kapladığını da göz önünde bulundurmak gerekli. Kullanıcıların kabaca 300 GB civarı depolama alanı ayırmaları faydalı olacaktır.
Sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB
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Yazan: Kusadasi, 6 gün önce
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Star Wars: Hunters mobil oyunu 2021’de Android ve iOS’a gelecek!
Epic Games, Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı
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