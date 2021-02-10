Genel
Valheim çıkışının ilk haftasında 1 milyon satış rakamına ulaştı!
Valheim çıkalı 1 hafta olmasına rağmen oldukça sevilmişe benziyor. Oyun ilk haftasında 1 milyon satış rakamını geride bıraktı.
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Valheim sadece 1 haftada 1 milyon satış rakamını geride bıraktı!
Oyun dünyasında bağımsız yapımlara olan ilgi sürüyor. Küçük çaplı ekipler hatta kimi zaman bir kişinin elinden çıkan oyunlar son dönemde kalitelerini arttırmayı başardı. Oyuncuların büyük çaplı oyunlarda bulamadıklarını da sunabilen yapımlar, popülaritesini arttırarak yollarına devam ediyor. Bu oyunlar arasında yer alan Valheim, geçtiğimiz hafta erken erişim sürümüyle piyasaya çıktı. Açık dünya hayatta kalma ögelerinin yer aldığı oyun oyuncular tarafından ilgiyle takip edildi. Henüz bir haftalık oyun olmasına rağmen sevilen yapım 1 milyon satış rakamını geride bıraktı.
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İskandinav topraklarında geçen oyunda, öncelik hayatta kalma üzerine kurulu. İnşaat ve tarım konularına da giren oyunda, mitolojik karakterlere rastlamak da mümkün. Ayrıca oldukça küçük boyutlara sahip yapım uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Steam topluluk sayfasından oyunculara teşekkür yazısı paylaşan yapımcılar, oyunu en iyi hale getirmek için çaba gösterdiklerini belirttiler. Ayrıca oyun Steam enlerine girmeyi başardı. Eşli oynama imkanı sunan oyun Steam‘de 32 TL‘den satılmakta. Üstelik oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. Ancak tüm bunların dışında oyun Epic Games Store üzerinde yer almamakta. Epic Games üyelerinin tam sürümü beklemeleri gerekebilir ne yazık ki.
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Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Normal fiyatı 45 TL olan oyun, 16 Şubat’a kadar herhangi bir ücret ödemeden alınabilecek.
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Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, Çin’in yeni yıl tatili için bir kampanya başlattı. Yayıncılığını Ubisoft Entertainment’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Climax Studios’un yaptığı Assassin’s Creed Chronicles: China oyunu Ubisoft Store’da ücretsiz oldu.
Ubisoft tarafından ücretsiz verilen Assassin’s Creed Chronicles: China oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8 veya Windows 8.1 (32/64bit versions)
- İşlemci; Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz
- RAM: 4 GB or more for Windows 7, Windows 8 veyaWindows 8.1
- Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD5870
- Depolama: 4 GB
Ubisoft Store indirimleri başladı! Assassin's Creed Chronicles China'yı yalnızca sınırlı bir süre için ücretsiz olarak edinin. #AssassinsCreed serisinde ve başka oyunlarda indirimlerin tadını çıkarın!
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Bu linkten 16 Şubat'a kadar ücretsiz olarak alın: https://t.co/0VdlKrPXqu pic.twitter.com/81iNzOLwOZ
— Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) February 9, 2021
Son olarak Ubisoft’un ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Ubisoft hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Söz konusu oyun; 16 Şubat saat 17:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Oyunu o tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.
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Genel
Twitter Trump yasağını kaldırmayacağını açıkladı
Twitter, Trump için koyduğu yasağı kaldırmayacağını açıkladı. Şirketin CFO’su yaptığı açıklamada, başkanlık adayı olsa bile yasağın kalıcı olduğunu duyurdu.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yapılan başkanlık seçimlerini kaybetti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, kişisel Twitter üzerinden seçimin çalındığını ve gerçek başkanın kendisi olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Trump’ın yaptığı bu açıklamalar, destekçileri tarafından oldukça ciddi karşılandı. Sosyal medya üzerinden kalabalık gruplar halinde toplanma kararı alan Trump destekçileri, büyük bir miting ile bir araya geldi. Ancak ne yazık ki amaçları barışçıl olmayan protestocular, Senato binasını bastı ve bir isyan başlatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen eylemciler, kontrol altına alındı ancak Başkan Trump, yine de açıklamalar yapmaya devam etti. Bunun üzerine Twitter, Trump ile ilgili bir yaptırım kararı alarak, kendisine ait Twitter hesabını kapattı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar ise şirketin CFO görevini yürüten kişiden geldi. Haberler özellikle Trump için kötü.
Twitter Trump için uyguladığı yasağı kaldırmayacak
Twitter CFO’su Ned Segal, CNBC’s kanalında katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı. 6 Ocak’ta gerçekleşen başkent saldırısından Trump’ı sorumlu tutan Segal, gelen sorular üzerine Donald Trump’ın yasağının kaldırılmadığını açıkladı. Segal, yasağın kalıcı olduğunu, ve Trump yeniden başkanlığa aday olsa bile açılmayacağını ekledi. “ Platformdan yasaklandıysan, platformdan yasaklanmışsındır. İster sıradan bir vatandaş ol, ister CFO, istersen de eski ABD Başkanı ol fark etmiyor. Dedi. Twitter, Trump için oldukça önemli bir iletişim aracıydı. Eski ABD Başkanı, platformu oldukça aktif bir şekilde kullanıyor, özellikle buradan önemli açıklamalarda yapıyordu. Ancak o günler geride kalmış oldu. Böylece milyonlarca takipçiye sahip hesabın kapandığı, kesinleşmiş oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Instagram TikTok arasında video savaşı başlıyor
Genel
Instagram TikTok arasında video savaşı başlıyor
Instagram, TikTok rakibi akış bölümü olan Reels’i kısa süre önce hayatımıza soktu. Sosyal medya platformu, başka platformlardan gelen videolara izin vermeyecek.
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TikTok, ByteDance’in sahibi olduğu bir sosyal medya platformu. Kullanıcıların klipler çektiği bir uygulama olarak başlayan TikTok, sonradan her türlü içeriğin bulunduğu bir platforma dönüştü. Kısa sürede oldukça popüler olan uygulama, neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Bu popülerlikte hoşlanmayan birileri varsa, o da Facebook. Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da sahibi. Kullanıcıların başka platformlara kaymasından hoşnut olmayan şirket, rakiplerini ya satın alıyor, ya da kullanıcıları çeken özellikleri kendine ekliyor. Benzer bir durum geçmişte Snapchat ile yaşanmış, uygulama büyük oranda kullanıcı kaybetmişti. Benzer bir hamle izleyen Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels’i çıkardı. Sosyal medya devi Reels’te Watermark kullanılan videolar paylaşılmasını yasakladı.
Instagram TikTok savaşı
Reels ile TikTok’a rakip olan Instagram, aslında oldukça benzer bir içerik paylaşma platformu sundu. Özellikle benzer araçlar sunan şirket bu hamlesi sayesinde, Reels’i oldukça popüler yapmayı başardı. Videoların dikey çekilmesi, yüksek çözünürlükte olması gibi kurallar ekleyen şirket, yeni getirdiği bir kuralla savaşın ilk kıvılcımlarını çaktı. Paylaşılan Reels videolarında Watermark olarak isimlendirilen damganın olmasını yasaklayan sosyal medya devi, bu özelliği barındıran videoları özellikle geri planda tutacak. Bu sayede Instagram, TikTok üzerinden gelen içeriğe ücretsiz bir reklam hizmeti sunup Kullanıcılarını kaptırmayacak. Şirketin iddiası, bu sayede kalitesiz çalıntı içeriğin önüne geçileceği yönünde. TikTok’un, buna nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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