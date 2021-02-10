Türkiye Uzay Ajansı resmen Milli Uzay Programı’na başladı. 10 maddeden oluşan Milli Uzay Programı, TUA’nın misyonu gibi tüm detaylara bu videoda bahsediyoruz.

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TUA web sitesi; https://tua.gov.tr/tr

Milli Uzay Programı; https://cdn.tua.gov.tr/60227c3d5f551.pdf

TUA nedir?

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018 yılında 23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını belirlemek ve gereken uygulamaları yapmak için kurulmuş bir devlet kuruluşudur.

TUA Misyonu

Yeni Uzay Çağının gereklerine uygun şekilde, ülkemizin ve tüm insanlığın menfaatine olacak çalışmaları gerçekleştiren öncü ve lider kurum olmak.

TUA Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Serdar Hüseyin Yıldırım

Prof. Dr. Cenk Şen

Prof. Dr. Yurdanur Tolunay

Dr. Ahmed Halid Akgiray

Prof. Dr. Sacid Özdemir

Prof. Dr. Lokman Kuzu

Dr. Murat İkinci