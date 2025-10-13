Düzce’de bir öğretmen ve öğrencisinin yaptığı keşif, Türkiye’de bilimin nerelere gelebileceğini bir kez daha gösterdi. Peki bir okul projesiyle başlayan bu hikâye nasıl oldu da NASA’nın kayıtlarına kadar ulaştı? Ülkemizden uzaya uzanan bu yolculuğun ardında neler var?

Uzayda bir astereoide Düzce adı verildi!

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ayşe Arslan, öğrencileriyle birlikte 2021 yılında gökyüzünü izlemeye başladı. Uluslararası Asteroid Arama Kampanyası adlı bir yazılımı kullanarak her 15 dakikada bir gelen uzay fotoğraflarını inceleyen ekip, dikkatli bir çalışmayla birçok asteroit tespiti yaptı. Bu görüntülerden birinde fark ettikleri cisim, şehrin adını tarihe yazdıracaktı.

Ayşe öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisi Ömer Selim Esen’in bulduğu asteroit, 30 Ağustos 2024’te IAU (Uluslararası Astronomi Birliği) tarafından resmen onaylandı. 26 Eylül’den itibaren ise NASA’nın veritabanında yerini aldı. Mars ile Jüpiter arasında yer alan bu gökcisim bu serüvenle şehrin adını almış oldu. Şehirden çıkan bu başarı, bilimle ilgilenen gençlere de büyük bir ilham kaynağı oldu.

İlginizi Çekebilir: Togg model isimleri ne anlama geliyor? İşte Togg model numaraları anlamı

Ayşe öğretmen, asteroite isim verme sürecinde öğrencileriyle birlikte “Bilsemduzce” adını seçtiklerini söyledi. Çünkü şehir, 1999 depreminden sonra yeniden ayağa kalkan güçlü bir şehir. Bu yüzden gökyüzünde de şehrin adını yaşatmak istediler. IAU’nun katı kuralları gereği, her ismin onaylanması uzun bir süreç alıyor.

Keşfin genç ortağı Ömer Selim Esen, 11 yaşında başladığı astronomi çalışmalarının bu şekilde sonuçlanacağını hiç beklemediğini söylüyor. “Fotoğraflarda küçük bir ışık farkı görmüştük. Şimdi o ışık, gökyüzünde bizim adımızla geçiyor,” diyor genç öğrenci. Şehirden çıkan bu hikâye, azim ve merakla nelerin başarılabileceğini gösteriyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Düzce’den gelen bu bilimsel başarı sizce Türkiye’deki gençler için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!